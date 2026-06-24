Объемы упали до минимумов 2017 года: китайские НПЗ сократили переработку нефти почти в два раза

Китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы, известные как "чайники", сократили объемы переработки сырья до минимумов 2017 года. Ежедневная производительность упала с 500 тысяч баррелей в начале года до 270 тысяч к июню. Сектор испытывает колоссальное давление из-за высокой себестоимости закупаемой нефти и падения внутреннего спроса на традиционное топливо.

Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экономика переработки достигла критической точки: макроэкономист оценил ситуацию на китайских НПЗ

Кризис производственных мощностей

Отрасль находится в тисках структурной трансформации. Переход на электромобили снижает потребность в бензопродуктах. Рост цен на импортные углеводороды, особенно из Ирана, делает переработку убыточной. Правительственные ограничения на экспорт готовой продукции лишают заводы возможности хеджировать риски на внешних рынках.

"Экономика переработки достигла критической точки, когда маржа перестала покрывать операционные расходы, превращая активы в тяжкий груз", — констатировал макроэкономист Артём Логинов.

Факторы давления на отрасль

Наиболее сложная ситуация сложилась в провинции Шаньдун. Местные власти ужесточают контроль, активно выявляя нелицензированные площадки. Это ведет к принудительной остановке оборудования и сокращению предложения на внутреннем рынке. Снижение общей цены нефти на мировых биржах не спасает ситуацию, так как издержки на логистику остаются высокими.

Показатель Состояние Производительность (барр/сут) 270 000 Тренд операционной деятельности Минимум с 2017 года

Сокращение спроса со стороны частных заводов влияет на глобальный баланс. Снижение закупок сырья вынуждает поставщиков искать альтернативные площадки сбыта.

"Проблемы независимых НПЗ — это лишь индикатор перегретого рынка, который требует радикальной технологической санации для выживания", — резюмировал аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Барьеры для восстановления

Правительство КНР делает ставку на модернизацию. Укрупнение мощностей и снижение зависимости от импортных поставок - долгосрочный приоритет. Однако до завершения этого цикла рынок ждут банкротства мелких игроков.

Ответы на популярные вопросы о рынке нефти

Почему частные НПЗ в Китае считаются рискованными?

Они часто работают без официальных лицензий и используют серые схемы поставок сырья, что создает юридическую и финансовую нестабильность.

Как электромобили влияют на нефтяной сектор?

Массовый переход на электротягу сокращает внутреннее потребление бензина, что бьет по маржинальности НПЗ, не ориентированных на глубокую нефтехимию.

Что происходит с провинцией Шаньдун?

Регион является хабом частной переработки. Административные меры по борьбе с нелегальными операторами форсируют закрытие неэффективных мощностей.

Возможен ли дефицит топлива?

Снижение объемов переработки может привести к локальным дисбалансам, вынуждая импортировать готовые нефтепродукты по более высоким ценам.

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