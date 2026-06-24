Китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы, известные как "чайники", сократили объемы переработки сырья до минимумов 2017 года. Ежедневная производительность упала с 500 тысяч баррелей в начале года до 270 тысяч к июню. Сектор испытывает колоссальное давление из-за высокой себестоимости закупаемой нефти и падения внутреннего спроса на традиционное топливо.
Отрасль находится в тисках структурной трансформации. Переход на электромобили снижает потребность в бензопродуктах. Рост цен на импортные углеводороды, особенно из Ирана, делает переработку убыточной. Правительственные ограничения на экспорт готовой продукции лишают заводы возможности хеджировать риски на внешних рынках.
"Экономика переработки достигла критической точки, когда маржа перестала покрывать операционные расходы, превращая активы в тяжкий груз", — констатировал макроэкономист Артём Логинов.
Наиболее сложная ситуация сложилась в провинции Шаньдун. Местные власти ужесточают контроль, активно выявляя нелицензированные площадки. Это ведет к принудительной остановке оборудования и сокращению предложения на внутреннем рынке. Снижение общей цены нефти на мировых биржах не спасает ситуацию, так как издержки на логистику остаются высокими.
|Показатель
|Состояние
|Производительность (барр/сут)
|270 000
|Тренд операционной деятельности
|Минимум с 2017 года
Сокращение спроса со стороны частных заводов влияет на глобальный баланс. Снижение закупок сырья вынуждает поставщиков искать альтернативные площадки сбыта.
"Проблемы независимых НПЗ — это лишь индикатор перегретого рынка, который требует радикальной технологической санации для выживания", — резюмировал аналитик долгового рынка Мария Бубцева.
Правительство КНР делает ставку на модернизацию. Укрупнение мощностей и снижение зависимости от импортных поставок - долгосрочный приоритет. Однако до завершения этого цикла рынок ждут банкротства мелких игроков.
Они часто работают без официальных лицензий и используют серые схемы поставок сырья, что создает юридическую и финансовую нестабильность.
Массовый переход на электротягу сокращает внутреннее потребление бензина, что бьет по маржинальности НПЗ, не ориентированных на глубокую нефтехимию.
Регион является хабом частной переработки. Административные меры по борьбе с нелегальными операторами форсируют закрытие неэффективных мощностей.
Снижение объемов переработки может привести к локальным дисбалансам, вынуждая импортировать готовые нефтепродукты по более высоким ценам.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.