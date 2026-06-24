Пока водители следят за ценами на заправках: Госдума приняла новый закон для рынка топлива

Госдума утвердила пакет поправок для стабилизации внутреннего топливного рынка. Регулятор внедряет механизмы поддержки нефтеперерабатывающих заводов и новые правила учета сырья. Инструменты направлены на насыщение АЗС высокооктановым бензином и продление инвестпрограмм в условиях внешнего давления.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Логика насыщения рынка

Законодатели радикально упростили производство высокооктанового бензина. Теперь НПЗ могут смешивать прямогонное сырье с другими компонентами прямо на предприятиях. Это решение расширяет предложение моторного топлива в регионах, где зафиксирован дефицит бензина в росии в пиковые периоды. Прямогонный бензин будет учитываться в общей массе товарного продукта, что упрощает администрирование выпуска.

"Разрешение на компаундирование прямогона с присадками — это ответ на логистические разрывы. Мы даем заводам инструмент для быстрого маневра объемами без потери качества", — отметил специально для Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для предотвращения злоупотреблений введена жесткая отчетность. Заводам отвели три месяца на подтверждение того, что из заготовленного сырья получен именно качественный бензин. Прозрачность цепочки важна для ФАС, которая усилила цифровой мониторинг товарных потоков. Если покупатель вернет партию, акцизное возмещение заводу не выплатят.

Центральным элементом системы остается демпферный механизм. Его действие распространили на бензин, полученный путем смешения, и на прямой импорт. Для поставок из стран ЕАЭС норматив возмещения вырос с 0,68 до 0,9. Это позволяет нивелировать разницу между внутренними и экспортными котировками, удерживая цены на АЗС в рамках инфляционных ожиданий.

Параметр регулирования Новая норма Коэффициент ЕАЭС Увеличен до 0,9 Индикатив для импорта Рынок Индии (АИ-92) Срок на сбор документов 3 месяца Инвестпорог для НПЗ От 100 миллиардов рублей

При ввозе топлива из дальнего зарубежья формула демпфера привязывается к стоимости АИ-92 в портах Индии. Это создает предсказуемую экономическую базу для операторов. Технологическая гибкость позволит избежать сценариев, когда сговоры на АЗС или действия посредников провоцируют искусственный дефицит ресурсов.

"Дисциплина учета прямогона исключает схемы серого экспорта. Акциз теперь включен в стоимость продукта жестко, лазейки для посредников закрыты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Модернизация и инвестиционный цикл

Государство продлило соглашения о модернизации НПЗ до конца 2026 года. Льготы сохраняются для компаний, вложивших более 100 миллиардов рублей в обновление мощностей. Эта мера критически важна для поддержания энергетической безопасности в условиях необходимости защиты инфраструктуры от внешних угроз.

Поправки имеют обратную силу. Нормы по рынку топлива действуют с 1 июня 2026 года, по обновлению заводов — с начала года. Такая правовая конструкция позволяет компаниям учитывать преференции в текущей финансовой отчетности. Стабильность экономики нефти зависит от долгосрочного планирования инвестиций в переработку.

"Промышленности дали время на адаптацию инвестпланов. Продление сроков на год — это страховка от заморозки проектов глубокой переработки", — объяснил эксперт Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о топливном праве

Зачем разрешили смешивать прямогонный бензин с другими компонентами?

Это технологический маневр для быстрого увеличения выпуска высокооктанового топлива. Мера позволяет НПЗ оперативнее реагировать на запросы внутреннего рынка без длительных циклов глубокой переработки.

Как изменится цена импортного бензина?

Новая формула демпфера с привязкой к рынку Индии и увеличение коэффициента для ЕАЭС до 0,9 делают импорт экономически оправданным. Это предотвращает резкие скачки цен на заправках при нехватке собственного ресурса.

Коснутся ли изменения обычных потребителей?

Закон направлен на предотвращение дефицита. Расширение списка документов и ужесточение контроля ФАС за посредниками призваны убрать необоснованные торговые наценки в розничном сегменте.

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