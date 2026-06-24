МИД РФ сомневается в мирных намерениях Британии по поставкам обогащённого урана на Украину

Великобритания выделяет 210 миллионов фунтов стерлингов (около 280 миллионов долларов) на закупку обогащенного урана для украинских атомных электростанций. Эта помощь призвана обеспечить бесперебойную работу энергосистемы Украины в течение ближайших двух лет. Часть материала, по заявлениям производителя — компании Urenco, произведёт британское предприятие в Северо-Западной Англии, а остальное дообогатят на заводах консорциума в Нидерландах и Германии по контракту с "Энергоатомом".

Фото: openverse by NRCgov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ паллеты ядерного топлива

Российская сторона отнеслась к этой инициативе с подозрением. Основные опасения связаны с соблюдением режима нераспространения ядерного оружия и контролем со стороны МАГАТЭ.

МИД РФ указывает в своём заявлении, что ему неизвестно о наличии на Украине промышленных мощностей для самостоятельного производства ядерного топлива, поэтому ведомство "допускает", что физически уран будет поставляться не на Украину, а на один из заводов по производству ядерного топлива (вероятнее всего, компании "Westinghouse") в третьей стране.

Судя по заявлениям Лондона, данная сделка не связана с изготовлением радиационно-диспергирующего устройства (т.н. "грязной бомбы"), подчёркивает МИД РФ, но многое будет зависеть от способности государства-экспортера обеспечить неукоснительное выполнение Киевом своих обязательств в рамках ДНЯО, а также добиться от Украины, чтобы поставленный материал использовался строго в заявленных целях.

МИД РФ считает, что упомянутый ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ, но никаких иллюзий по поводу истинных мотивов и на поверку совершенно негодной подоплеки пресловутой британской "помощи" Украине у МИД РФ "нет и быть может".

"Поставки ядерного сырья в зону острого конфликта всегда несут риски, которые выходят за рамки простой экономики. Главный вопрос здесь не в деньгах, а в прозрачности использования материалов: любые отклонения от гражданских целей могут привести к неконтролируемой эскалации и создать опасный прецедент для обхода международных договоров по ядерной безопасности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Детали финансовой помощи Великобритании Общий объем пакета £210 млн ($280 млн) Срок обеспечения работы АЭС 2 года Локации производства Англия, Нидерланды, Германия

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что даже при надзоре международных инспекторов нельзя полностью исключать риск создания "оружия последнего шанса". Учитывая наличие технической базы и радиоактивных отходов, теоретически возможна сборка простейшего радиологического устройства. В качестве примера приводят опыт Израиля или Пакистана, которые создавали секретные программы вопреки давлению союзников.

Главный вызов: Обеспечение строгого контроля за тем, чтобы обогащенный уран не был использован для создания "грязной бомбы" в условиях критической угрозы государственности.

Важная деталь: Поставки осуществляет компания URENCO, которая имеет заводы в трех странах Европы, что усложняет логистический контроль, но распределяет производственные риски.

Вопрос: Будет ли уран поставлен напрямую в Украину? Ответ: Вероятно, нет. В МИД РФ предполагают, что материал отправится на заводы по производству топлива в третьих странах, так как в Украине нет своих мощностей для такого производства.