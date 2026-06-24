Великобритания выделяет 210 миллионов фунтов стерлингов (около 280 миллионов долларов) на закупку обогащенного урана для украинских атомных электростанций. Эта помощь призвана обеспечить бесперебойную работу энергосистемы Украины в течение ближайших двух лет. Часть материала, по заявлениям производителя — компании Urenco, произведёт британское предприятие в Северо-Западной Англии, а остальное дообогатят на заводах консорциума в Нидерландах и Германии по контракту с "Энергоатомом".
Российская сторона отнеслась к этой инициативе с подозрением. Основные опасения связаны с соблюдением режима нераспространения ядерного оружия и контролем со стороны МАГАТЭ.
МИД РФ указывает в своём заявлении, что ему неизвестно о наличии на Украине промышленных мощностей для самостоятельного производства ядерного топлива, поэтому ведомство "допускает", что физически уран будет поставляться не на Украину, а на один из заводов по производству ядерного топлива (вероятнее всего, компании "Westinghouse") в третьей стране.
Судя по заявлениям Лондона, данная сделка не связана с изготовлением радиационно-диспергирующего устройства (т.н. "грязной бомбы"), подчёркивает МИД РФ, но многое будет зависеть от способности государства-экспортера обеспечить неукоснительное выполнение Киевом своих обязательств в рамках ДНЯО, а также добиться от Украины, чтобы поставленный материал использовался строго в заявленных целях.
МИД РФ считает, что упомянутый ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ, но никаких иллюзий по поводу истинных мотивов и на поверку совершенно негодной подоплеки пресловутой британской "помощи" Украине у МИД РФ "нет и быть может".
"Поставки ядерного сырья в зону острого конфликта всегда несут риски, которые выходят за рамки простой экономики. Главный вопрос здесь не в деньгах, а в прозрачности использования материалов: любые отклонения от гражданских целей могут привести к неконтролируемой эскалации и создать опасный прецедент для обхода международных договоров по ядерной безопасности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Детали финансовой помощи Великобритании
|Общий объем пакета
|£210 млн ($280 млн)
|Срок обеспечения работы АЭС
|2 года
|Локации производства
|Англия, Нидерланды, Германия
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что даже при надзоре международных инспекторов нельзя полностью исключать риск создания "оружия последнего шанса". Учитывая наличие технической базы и радиоактивных отходов, теоретически возможна сборка простейшего радиологического устройства. В качестве примера приводят опыт Израиля или Пакистана, которые создавали секретные программы вопреки давлению союзников.
Главный вызов: Обеспечение строгого контроля за тем, чтобы обогащенный уран не был использован для создания "грязной бомбы" в условиях критической угрозы государственности.
Важная деталь: Поставки осуществляет компания URENCO, которая имеет заводы в трех странах Европы, что усложняет логистический контроль, но распределяет производственные риски.
Вопрос: Будет ли уран поставлен напрямую в Украину?
Ответ: Вероятно, нет. В МИД РФ предполагают, что материал отправится на заводы по производству топлива в третьих странах, так как в Украине нет своих мощностей для такого производства.
Материал подготовлен с учетом анализа международной обстановки и данных о ядерной безопасности в регионе.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.
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