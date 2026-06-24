Малайзийская Petronas вскрыла газовый пласт на шельфе Суринама в Блоке 52. Удача на участке Слоанеа заставила правительство страны форсировать переговоры. Президент Суринама рассчитывает на окончательное инвестиционное решение (FID) до конца текущего года. Нефтяная лихорадка в регионе накаляется — Парамарибо намерен копировать успех Гайаны, где американские корпорации уже качают сырье миллионами баррелей.
Оператор Petronas уже подтвердил наличие трех месторождений в рамках одного блока. Геологическая разведка идет по графику. Технологический стек компании ориентирован на низкоуглеродные решения, что критично для привлечения проектного финансирования в текущих реалиях ESG-повестки.
"Инвестиции в глубоководную добычу на неразведанных рынках требуют четкой фискальной политики. Суринам сейчас пытается создать условия, при которых операторам будет выгодно вкладываться в инфраструктуру подготовки газа, а не только в нефтяные вышки", — констатировал в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
"На сегодняшний день мы успешно провели восемь разведочных работ, в результате которых были обнаружены запасы более миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, и продолжаем внедрять низкоуглеродные решения, обеспечивать безопасную эксплуатацию и инвестировать в персонал, технологии и потенциал для создания долгосрочной ценности для страны", — транслирует Reuters слова операционного директора Petronas.
Соседняя Гайана за несколько лет превратилась в энергетический хаб мирового уровня. Суринам идет по тому же геологическому следу. Ключевая ставка сделана на Блок 58 и проект GranMorgu от TotalEnergies стоимостью 10,5 миллиарда долларов. Старт коммерческой добычи там намечен на 2028 год. Это станет точкой невозврата для экономики страны.
|Проект / Блок
|Статус и перспективы
|Блок 58 (TotalEnergies)
|Инвестиции $10,5 млрд, старт в 2028 году.
|Блок 52 (Petronas)
|Месторождение Слоанеа признано коммерческим.
"Капитализация подобных проектов напрямую зависит от стабильности налогового режима. Если правительство предложит льготы по НДПИ на этапе освоения шельфа, мы увидим приток новых игроков уже в следующем квартале", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Министр нефти Патрик Брунингс не скрывает оптимизма. Излишки газа планируют направить на внутренний рынок. Это позволит реанимировать алюминиевую отрасль (бокситы) и запустить нефтехимические заводы. Газ становится базой для индустриализации, а не просто сырьем на экспорт.
"Впереди нас ждут еще несколько сюрпризов. Если мы обнаружим большие запасы газа, мы сможем создать различные отрасли промышленности, такие как бокситовая и нефтехимическая", — заявил Брунингс. Правительство Суринама через госкомпанию Staatsolie сохраняет долю в консорциумах, обеспечивая прямой контроль над потоками.
"Разработка шельфа — это длинный цикл. Главный риск здесь не геология, а волатильность цен. Для компаний уровня Petronas важно зафиксировать условия экспорта СПГ до того, как они закопают в дно миллиарды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Ожидается, что Petronas примет финальное решение до конца 2024 года. После этого потребуется 3-4 года на строительство инфраструктуры.
Staatsolie выступает партнером во всех шельфовых проектах, контролируя соблюдение национальных интересов и долю прибыли государства.
Шельф страны — это логическое продолжение бассейна Гайаны, где подтверждена высочайшая концентрация углеводородов на квадратный километр.
Доступное топливо позволит восстановить производство алюминия и создать рабочие места в химии, что снизит зависимость бюджета от импорта.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.