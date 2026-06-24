Под самым носом у США: малайзийский гигант вскрыл новую нефтегазовую жилу на миллиард баррелей

Малайзийская Petronas вскрыла газовый пласт на шельфе Суринама в Блоке 52. Удача на участке Слоанеа заставила правительство страны форсировать переговоры. Президент Суринама рассчитывает на окончательное инвестиционное решение (FID) до конца текущего года. Нефтяная лихорадка в регионе накаляется — Парамарибо намерен копировать успех Гайаны, где американские корпорации уже качают сырье миллионами баррелей.

Фото: freepik by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовый Клондайк на дне океана: найденный в Индонезии пласт изменит расстановку сил на рынке

Ресурсная база и стратегия Petronas

Оператор Petronas уже подтвердил наличие трех месторождений в рамках одного блока. Геологическая разведка идет по графику. Технологический стек компании ориентирован на низкоуглеродные решения, что критично для привлечения проектного финансирования в текущих реалиях ESG-повестки.

"Инвестиции в глубоководную добычу на неразведанных рынках требуют четкой фискальной политики. Суринам сейчас пытается создать условия, при которых операторам будет выгодно вкладываться в инфраструктуру подготовки газа, а не только в нефтяные вышки", — констатировал в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

"На сегодняшний день мы успешно провели восемь разведочных работ, в результате которых были обнаружены запасы более миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, и продолжаем внедрять низкоуглеродные решения, обеспечивать безопасную эксплуатацию и инвестировать в персонал, технологии и потенциал для создания долгосрочной ценности для страны", — транслирует Reuters слова операционного директора Petronas.

Гонка за Гайаной: амбиции Суринама

Соседняя Гайана за несколько лет превратилась в энергетический хаб мирового уровня. Суринам идет по тому же геологическому следу. Ключевая ставка сделана на Блок 58 и проект GranMorgu от TotalEnergies стоимостью 10,5 миллиарда долларов. Старт коммерческой добычи там намечен на 2028 год. Это станет точкой невозврата для экономики страны.

Проект / Блок Статус и перспективы Блок 58 (TotalEnergies) Инвестиции $10,5 млрд, старт в 2028 году. Блок 52 (Petronas) Месторождение Слоанеа признано коммерческим.

"Капитализация подобных проектов напрямую зависит от стабильности налогового режима. Если правительство предложит льготы по НДПИ на этапе освоения шельфа, мы увидим приток новых игроков уже в следующем квартале", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Экономический эффект и промышленный кластер

Министр нефти Патрик Брунингс не скрывает оптимизма. Излишки газа планируют направить на внутренний рынок. Это позволит реанимировать алюминиевую отрасль (бокситы) и запустить нефтехимические заводы. Газ становится базой для индустриализации, а не просто сырьем на экспорт.

"Впереди нас ждут еще несколько сюрпризов. Если мы обнаружим большие запасы газа, мы сможем создать различные отрасли промышленности, такие как бокситовая и нефтехимическая", — заявил Брунингс. Правительство Суринама через госкомпанию Staatsolie сохраняет долю в консорциумах, обеспечивая прямой контроль над потоками.

"Разработка шельфа — это длинный цикл. Главный риск здесь не геология, а волатильность цен. Для компаний уровня Petronas важно зафиксировать условия экспорта СПГ до того, как они закопают в дно миллиарды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о добыче в Суринаме

Когда начнется полноценная добыча газа на Блоке 52?

Ожидается, что Petronas примет финальное решение до конца 2024 года. После этого потребуется 3-4 года на строительство инфраструктуры.

Какова роль государственной компании Staatsolie?

Staatsolie выступает партнером во всех шельфовых проектах, контролируя соблюдение национальных интересов и долю прибыли государства.

Почему Суринам интересен инвесторам именно сейчас?

Шельф страны — это логическое продолжение бассейна Гайаны, где подтверждена высочайшая концентрация углеводородов на квадратный километр.

Как газ повлияет на местную промышленность?

Доступное топливо позволит восстановить производство алюминия и создать рабочие места в химии, что снизит зависимость бюджета от импорта.

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