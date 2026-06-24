Десять лет мертвой тишины нарушены: три триллиона рублей россиян получат иной статус управления

Российская пенсионная система готовится к масштабной инвентаризации "замороженных" активов. Правительство финализирует механизм перевода накоплений граждан из старой модели в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Речь идет о ресурсе объемом 3 трлн рублей, который фактически исключен из активного оборота с 2014 года. Регулятор стремится превратить эти средства в работающий инвестиционный капитал, предлагая гражданам сменить пассивное ожидание на инструменты с государственным софинансированием.
Нынешняя инициатива направлена на ликвидацию правового дуализма. Сегодня накопления существуют в двух параллельных мирах: старая система, поставленная на паузу десять лет назад, и новая ПДС, запущенная в 2024 году. Регулятор намерен "сшить" эти механизмы. Это позволит трансформировать корпоративные и личные пенсионные программы в прозрачный финансовый продукт.
"Старая система накоплений изжила себя как регуляторный инструмент. Перевод средств в ПДС — это способ деблокировать активы для реального сектора экономики, сохраняя при этом жесткое администрирование целевого использования денег", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Важно понимать: это не конфискация, а смена формы учета. Деньги остаются собственностью гражданина, но меняется оболочка управления. Вместо статичного счета в Социальном фонде или ВЭБ.
РФ человек получает гибкий инструмент. Такая мера призвана снизить нагрузку на федеральный бюджет, формируя ресурс для проектов с длительным циклом окупаемости — так называемых "длинных денег".
Основной массив средств принадлежит категории "молчунов". Это 37 миллионов человек, которые никогда не подавали заявлений о переходе в частные фонды. Их деньги находятся в государственном управлении, но приток новых взносов туда перекрыт мораторием.
В новой логике страховой стаж и накопленные средства станут базой для формирования личного капитала в рамках ПДС.
|Характеристика
|Параметры системы
|Объем накоплений в управлении
|около 3 трлн рублей
|Количество застрахованных лиц
|37 млн человек
|Возраст доступа к средствам
|55 лет (жен) / 60 лет (муж)
Перевод накоплений в ПДС станет единовременным взносом. Это упрощает проверку индивидуальных пенсионных коэффициентов и общей суммы сбережений. Государство гарантирует сохранность номинала взносов и дохода от их инвестирования, что критично для поддержания доверия к финансовым институтам.
"Главный риск здесь — недостаточная информированность. Граждане должны четко понимать, что в 2026 году единовременная выплата накоплений будет зависеть от выбранной стратегии управления, а не только от факта наличия счета", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.
Для тех, кто уже получает выплаты, правила игры не меняются. Реформа ориентирована на будущих пенсионеров. Программа долгосрочных сбережений вводит новые стимулы: государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год и налоговый вычет. Это делает систему более привлекательной, чем простое хранение средств в СФР, где доходность часто не перекрывает инфляцию.
При этом сохраняется возможность наследования накоплений на любом этапе. Это фундаментальное отличие от классической солидарной системы. Теперь пенсионные деньги превращаются в полноценный финансовый актив. В то же время летний перерасчет пенсий и другие текущие индексации будут проходить по стандартному графику, независимо от участия в ПДС.
"Интеграция накоплений в ПДС дает право на существенные льготы после 60 лет, включая налоговое стимулирование. Однако нужно внимательно следить за условиями договора с фондом, чтобы не потерять инвестиционный доход при досрочном выходе", — объяснила юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.
Они останутся в текущей системе доверительного управления. Однако доступ к новым бонусам — софинансированию и увеличенному налоговому вычету — будет закрыт.
Да, при достижении старого пенсионного возраста, если сумма накоплений не превышает установленный порог относительно расчетной пенсии. В ПДС также возможен вывод средств в "трудных жизненных ситуациях".
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