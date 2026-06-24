Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смена отелей на бревенчатые избы в России: масштабный тренд перевернул правила летнего отдыха
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Ноготь меняет цвет? 5 признаков того, что ваш организм атакует грибок
Звезда-призрак возвращается спустя 80 лет: миллионы людей смогут увидеть новую звезду без телескопа
Пустые грядки в июне: фатальное бездействие превратит огород в выжженную пустыню
Диастаз — не приговор: как вернуть плоский живот без вреда для здоровья
Слезы от лука исчезнут за секунды: простой трюк с огнем, о котором знают не все
Эти иностранные языки станут пропуском в будущее: работодатели часто ищут именно таких специалистов
Зеленый ад хранил это веками: археологи прорубились к пирамидам через непролазные чащи Калакмуля

Десять лет мертвой тишины нарушены: три триллиона рублей россиян получат иной статус управления

Экономика

Российская пенсионная система готовится к масштабной инвентаризации "замороженных" активов. Правительство финализирует механизм перевода накоплений граждан из старой модели в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Речь идет о ресурсе объемом 3 трлн рублей, который фактически исключен из активного оборота с 2014 года. Регулятор стремится превратить эти средства в работающий инвестиционный капитал, предлагая гражданам сменить пассивное ожидание на инструменты с государственным софинансированием.

Пенсионер с деньгами
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Пенсионер с деньгами

Единый контур: зачем объединяют пенсионные счета

Нынешняя инициатива направлена на ликвидацию правового дуализма. Сегодня накопления существуют в двух параллельных мирах: старая система, поставленная на паузу десять лет назад, и новая ПДС, запущенная в 2024 году. Регулятор намерен "сшить" эти механизмы. Это позволит трансформировать корпоративные и личные пенсионные программы в прозрачный финансовый продукт.

"Старая система накоплений изжила себя как регуляторный инструмент. Перевод средств в ПДС — это способ деблокировать активы для реального сектора экономики, сохраняя при этом жесткое администрирование целевого использования денег", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно понимать: это не конфискация, а смена формы учета. Деньги остаются собственностью гражданина, но меняется оболочка управления. Вместо статичного счета в Социальном фонде или ВЭБ.

РФ человек получает гибкий инструмент. Такая мера призвана снизить нагрузку на федеральный бюджет, формируя ресурс для проектов с длительным циклом окупаемости — так называемых "длинных денег".

Судьба "молчунов" и 37 миллионов счетов

Основной массив средств принадлежит категории "молчунов". Это 37 миллионов человек, которые никогда не подавали заявлений о переходе в частные фонды. Их деньги находятся в государственном управлении, но приток новых взносов туда перекрыт мораторием.

В новой логике страховой стаж и накопленные средства станут базой для формирования личного капитала в рамках ПДС.

Характеристика Параметры системы
Объем накоплений в управлении около 3 трлн рублей
Количество застрахованных лиц 37 млн человек
Возраст доступа к средствам 55 лет (жен) / 60 лет (муж)

Перевод накоплений в ПДС станет единовременным взносом. Это упрощает проверку индивидуальных пенсионных коэффициентов и общей суммы сбережений. Государство гарантирует сохранность номинала взносов и дохода от их инвестирования, что критично для поддержания доверия к финансовым институтам.

"Главный риск здесь — недостаточная информированность. Граждане должны четко понимать, что в 2026 году единовременная выплата накоплений будет зависеть от выбранной стратегии управления, а не только от факта наличия счета", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Механика выплат: что изменится для получателей

Для тех, кто уже получает выплаты, правила игры не меняются. Реформа ориентирована на будущих пенсионеров. Программа долгосрочных сбережений вводит новые стимулы: государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год и налоговый вычет. Это делает систему более привлекательной, чем простое хранение средств в СФР, где доходность часто не перекрывает инфляцию.

При этом сохраняется возможность наследования накоплений на любом этапе. Это фундаментальное отличие от классической солидарной системы. Теперь пенсионные деньги превращаются в полноценный финансовый актив. В то же время летний перерасчет пенсий и другие текущие индексации будут проходить по стандартному графику, независимо от участия в ПДС.

"Интеграция накоплений в ПДС дает право на существенные льготы после 60 лет, включая налоговое стимулирование. Однако нужно внимательно следить за условиями договора с фондом, чтобы не потерять инвестиционный доход при досрочном выходе", — объяснила юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Ответы на популярные вопросы о пенсионной реформе

Что станет с моими деньгами, если я ничего не подпишу?

Они останутся в текущей системе доверительного управления. Однако доступ к новым бонусам — софинансированию и увеличенному налоговому вычету — будет закрыт.

Можно ли забрать все накопления сразу?

Да, при достижении старого пенсионного возраста, если сумма накоплений не превышает установленный порог относительно расчетной пенсии. В ПДС также возможен вывод средств в "трудных жизненных ситуациях".

Как ПДС защищена от банкротства фондов?

Система страхования вкладов АСВ гарантирует суммы до 2,8 млн рублей. Это вдвое выше лимита по обычным банковским депозитам.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Грозный ультиматум соседям: в Киеве допустили фатальный военный конфликт с ближайшими союзниками
Мир. Новости мира
Грозный ультиматум соседям: в Киеве допустили фатальный военный конфликт с ближайшими союзниками
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Россия
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Овощи
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Бор для завязи томатов: как не сжечь кусты и собрать рекордный урожай этим летом
Бор для завязи томатов: как не сжечь кусты и собрать рекордный урожай этим летом
Последние материалы
Ноготь меняет цвет? 5 признаков того, что ваш организм атакует грибок
Звезда-призрак возвращается спустя 80 лет: миллионы людей смогут увидеть новую звезду без телескопа
Пустые грядки в июне: фатальное бездействие превратит огород в выжженную пустыню
Диастаз — не приговор: как вернуть плоский живот без вреда для здоровья
Слезы от лука исчезнут за секунды: простой трюк с огнем, о котором знают не все
Эти иностранные языки станут пропуском в будущее: работодатели часто ищут именно таких специалистов
Зеленый ад хранил это веками: археологи прорубились к пирамидам через непролазные чащи Калакмуля
Холодное лакомство для тех, кто следит за фигурой: десерт, который можно есть без чувства вины
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Традиции зодчества встретились с дерзким модерном: в Тюмени завершили работу над масштабным проектом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.