Десять лет мертвой тишины нарушены: три триллиона рублей россиян получат иной статус управления

Российская пенсионная система готовится к масштабной инвентаризации "замороженных" активов. Правительство финализирует механизм перевода накоплений граждан из старой модели в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Речь идет о ресурсе объемом 3 трлн рублей, который фактически исключен из активного оборота с 2014 года. Регулятор стремится превратить эти средства в работающий инвестиционный капитал, предлагая гражданам сменить пассивное ожидание на инструменты с государственным софинансированием.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use Пенсионер с деньгами

Единый контур: зачем объединяют пенсионные счета

Нынешняя инициатива направлена на ликвидацию правового дуализма. Сегодня накопления существуют в двух параллельных мирах: старая система, поставленная на паузу десять лет назад, и новая ПДС, запущенная в 2024 году. Регулятор намерен "сшить" эти механизмы. Это позволит трансформировать корпоративные и личные пенсионные программы в прозрачный финансовый продукт.

"Старая система накоплений изжила себя как регуляторный инструмент. Перевод средств в ПДС — это способ деблокировать активы для реального сектора экономики, сохраняя при этом жесткое администрирование целевого использования денег", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно понимать: это не конфискация, а смена формы учета. Деньги остаются собственностью гражданина, но меняется оболочка управления. Вместо статичного счета в Социальном фонде или ВЭБ.

РФ человек получает гибкий инструмент. Такая мера призвана снизить нагрузку на федеральный бюджет, формируя ресурс для проектов с длительным циклом окупаемости — так называемых "длинных денег".

Судьба "молчунов" и 37 миллионов счетов

Основной массив средств принадлежит категории "молчунов". Это 37 миллионов человек, которые никогда не подавали заявлений о переходе в частные фонды. Их деньги находятся в государственном управлении, но приток новых взносов туда перекрыт мораторием.

В новой логике страховой стаж и накопленные средства станут базой для формирования личного капитала в рамках ПДС.

Характеристика Параметры системы Объем накоплений в управлении около 3 трлн рублей Количество застрахованных лиц 37 млн человек Возраст доступа к средствам 55 лет (жен) / 60 лет (муж)

Перевод накоплений в ПДС станет единовременным взносом. Это упрощает проверку индивидуальных пенсионных коэффициентов и общей суммы сбережений. Государство гарантирует сохранность номинала взносов и дохода от их инвестирования, что критично для поддержания доверия к финансовым институтам.

"Главный риск здесь — недостаточная информированность. Граждане должны четко понимать, что в 2026 году единовременная выплата накоплений будет зависеть от выбранной стратегии управления, а не только от факта наличия счета", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Механика выплат: что изменится для получателей

Для тех, кто уже получает выплаты, правила игры не меняются. Реформа ориентирована на будущих пенсионеров. Программа долгосрочных сбережений вводит новые стимулы: государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год и налоговый вычет. Это делает систему более привлекательной, чем простое хранение средств в СФР, где доходность часто не перекрывает инфляцию.

При этом сохраняется возможность наследования накоплений на любом этапе. Это фундаментальное отличие от классической солидарной системы. Теперь пенсионные деньги превращаются в полноценный финансовый актив. В то же время летний перерасчет пенсий и другие текущие индексации будут проходить по стандартному графику, независимо от участия в ПДС.

"Интеграция накоплений в ПДС дает право на существенные льготы после 60 лет, включая налоговое стимулирование. Однако нужно внимательно следить за условиями договора с фондом, чтобы не потерять инвестиционный доход при досрочном выходе", — объяснила юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Ответы на популярные вопросы о пенсионной реформе

Что станет с моими деньгами, если я ничего не подпишу?

Они останутся в текущей системе доверительного управления. Однако доступ к новым бонусам — софинансированию и увеличенному налоговому вычету — будет закрыт.

Можно ли забрать все накопления сразу?

Да, при достижении старого пенсионного возраста, если сумма накоплений не превышает установленный порог относительно расчетной пенсии. В ПДС также возможен вывод средств в "трудных жизненных ситуациях".

Как ПДС защищена от банкротства фондов?

Система страхования вкладов АСВ гарантирует суммы до 2,8 млн рублей. Это вдвое выше лимита по обычным банковским депозитам.

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