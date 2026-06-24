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Индийский бизнес экстренно переписывает бюджеты: защита данных стала вопросом физического выживания

Экономика » Правила игры

Индийский корпоративный сектор резко пересмотрел бюджеты на цифровую безопасность. Траты компаний на защиту периметра подскочили на 30% год к году. Это не мода, а реакция на перегрев IT-рынка и уязвимость нейросетей. Даже консервативные промышленники, раньше экономившие на софте, начали вливать деньги в инфраструктуру.

Индийские поезда
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Индийские поезда

Цифровой щит: почему растут расходы

Компании переводят кибербезопасность из категории разовых покупок в статью постоянных операционных расходов. Индия превращается в полигон для обкатки новых угроз. Бизнес осознал: дешевле платить за облачные решения и архитектуру "нулевого доверия", чем считать убытки от парализованного конвейера. Внедрение ИИ-аналитики стало стандартом для выявления атак на ранних стадиях.

"Гонка вооружений в цифровой среде неизбежна. Рост трат на 30% — это цена макроэкономической стабильности отдельных корпораций. Без инвестиций в защиту данных любая стратегия роста превращается в бумажный замок, который рассыплется при первой DDoS-атаке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Нейросети под прицелом

Стремительная интеграция ИИ во все процессы создала новые дыры в защите. Киберпреступники научились атаковать сами модели и данные, которые те обрабатывают. Теперь бюджеты уходят не просто на антивирусы, а на разработку безопасных циклов обучения алгоритмов. Финансы и здравоохранение лидируют по объему вложений, так как утечка личных данных здесь равносильна банкротству.

Отрасль Приоритет инвестиций
Финансовый сектор Защита транзакций и KYC-систем
Промышленность Безопасность интернета вещей (IoT) и АСУ ТП
Здравоохранение Конфиденциальность медицинских данных

Давление регуляторов и новые стандарты

Государство в лице CERT-In закручивает гайки. Жесткие нормативы по отчетности об инцидентах заставляют менеджмент шевелиться. Компании инвестируют в облачную безопасность, чтобы соответствовать букве закона. При этом западные вендоры теряют позиции, уступая место локальным решениям или разработчикам, предлагающим полный контроль над кодом.

"Регуляторная среда становится жестче. Компании обязаны не просто защищаться, но и мгновенно оповещать органы о любых брешах. Те, кто игнорирует комплаенс, рискуют получить не только штрафы, но и запрет на ведение деятельности в цифровом поле", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

Российский контекст и уроки импортозамещения

Российский рынок проходит схожий путь, но в ускоренном режиме. После того как европейский бизнес расплатился за свои решения уходом, отечественные компании начали массово переходить на национальный софт. Важно понимать, что кибербезопасность сегодня — это не нагрузка, а драйвер технологического суверенитета. Пока устойчивость связей России крепнет за счет совместных проектов, защита IT-контура становится фундаментом для любой сделки.

"Безопасность данных — это базовый гигиенический фактор. Если компания не контролирует свои алгоритмы, она не распоряжается своим будущим. Мы видим, как риск-менеджмент превращается из вспомогательной функции в сердце управления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о кибербезопасности

Почему расходы растут именно сейчас?

Основной триггер — массовое внедрение систем искусственного интеллекта. Они расширяют поверхность атаки. Также влияет ужесточение законов о персональных данных.

Какие сектора в зоне наибольшего риска?

В первую очередь — банки и финтех. На втором месте — промышленность, где взлом грозит физической остановкой цехов. Третья группа — госсектор.

Что такое "архитектура нулевого доверия"?

Концепция безопасности, при которой система не доверяет никому по умолчанию. Даже если пользователь внутри сети, каждое его действие требует повторной проверки.

Как защититься от утечек данных сотрудников?

Необходим комплекс мер: от обучения персонала до внедрения DLP-систем, которые блокируют попытки выноса чувствительной информации за предеды контура.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Алексей Кузнецов, специалист по AML/KYC Михаил Фролов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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