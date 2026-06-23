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Искусственный дефицит топлива в регионах: какая жесткая мера ФАС заставит монополистов открыть нефтебазы

Экономика

Дефицит бензина в российских регионах — это не физическое исчерпание ресурсов, а симптом нарушения рыночной гигиены. Когда топливо исчезает с заправок Нижегородской области или Крыма при стабильной добыче, мы имеем дело с неэффективным администрированием или сознательным искажением товарных потоков. Регулятор обязан диагностировать эти сбои на ранних стадиях, не дожидаясь перегрева социального климата. Старые методы контроля цен изжили себя — сегодня нужно пресекать создание искусственной нехватки товара.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Логика дефицита: почему пустеют баки

Текущие перебои с поставками часто списывают на логистические маневры. Если в Крыму сложности объяснимы инфраструктурными барьерами, то дефицит в центральных регионах выглядит аномалией. Рынок сталкивается с парадоксом: нефти достаточно, но конечный потребитель видит пустые АЗС. Это указывает на системные ошибки в распределении. Бизнес-модели отдельных игроков строятся на удержании ликвидного товара для стимуляции ценового скачка.

"Сговор на бирже — это вчерашний день. Настоящая угроза сегодня — искусственный дефицит. Монополисты используют отсутствие товара как рычаг давления, а антимонопольная служба часто игнорирует реальность", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

История помнит "соляные" и "гречневые" кризисы. Сценарий всегда идентичен: паника на пустом месте, взлет цен, запоздалая реакция надзора. Бензин — базовый актив, его нехватка разгоняет инфляцию по всей цепочке добавленной стоимости. ФНС и ФАС должны действовать синхронно, чтобы прозрачность платформ позволяла видеть каждый литр в режиме реального времени. Любая "пробка" в движении ГСМ должна подсвечиваться системой как риск злоупотребления.

Регуляторный тупик и полномочия ФАС

Нынешний инструментарий ФАС заточен под борьбу с картелями на торгах. Это борьба с последствиями, а не с причинами. Чтобы стабилизировать инвестиционный климат и защитить граждан, службе нужны полномочия для оперативного вмешательства в производственные графики и логистические цепочки компаний. Если участник рынка саботирует снабжение региона, санкции должны быть мгновенными и чувствительными для капитала.

Тип кризиса Механизм решения
Ценовой сговор Оборотные штрафы, фиксация маржи
Искусственный дефицит Обязательные интервенции, надзор за отгрузками

"Налоговый мониторинг и цифровой след каждой транзакции позволяют выявить припрятанные запасы за часы. Проблема не в технике, а в отсутствии политической воли применить жесткие меры администрирования", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ударные сроки: алгоритм исправления ситуации

Законодательная база может быть обновлена за 24 часа. Опыт пандемии доказал: аппарат государства способен работать на сверхвысоких скоростях, когда речь идет о макроэкономической стабильности. Если Госдума получит запрос на расширение функций ФАС для борьбы со спекуляциями, закон пройдет через три чтения в течение суток. Это горькое, но необходимое лекарство для оздоровления внутреннего рынка нефтепродуктов.

"Отчетность компаний должна стать прозрачной для регулятора до уровня каждой нефтебазы. Только так можно исключить манипуляции с объемами в ожидании пересмотра котировок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Перегрев экономики часто начинается с локальных дефицитов. Динамика цен на топливо — это кровеносная система хозяйства. Здесь недопустимы задержки в принятии решений. Институциональная среда должна исключать возможность заработка на блокировке доступа к ресурсу. Те, кто пытается играть против стабильности, должны понимать: правила игры изменятся быстрее, чем они успеют зафиксировать прибыль.

Ответы на популярные вопросы

Почему ФАС не может просто запретить рост цен?

Запрет цен ведет к дефициту. Регулятор стремится обеспечить баланс спроса и предложения. Основная задача — не заморозить цифры на табло, а заставить поставщиков вовремя отгружать нефтепродукты в регионы.

Хватает ли России собственных мощностей НПЗ?

Объемы переработки полностью покрывают внутренние потребности. Проблемы возникают на этапе распределения: логистические сбои и попытки экспортеров максимизировать выгоду в ущерб внутренним потребителям.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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