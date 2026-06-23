Кредиты могут стать ещё доступнее: в Госдуме озвучили прогноз по ставке к концу года

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Экономика

Банк России последовательно смягчает денежно-кредитные условия, снижая стоимость заемного капитала девятый раз подряд. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует дальнейшее движение регулятора к отметке 12% к концу 2026 года на фоне замедления темпов роста цен.

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Арифметика снижения от Госдумы

Парламентский финансовый блок придерживается оптимистичного сценария развития событий. Анатолий Аксаков предполагает, что до конца года Центробанк использует каждое из четырех оставшихся заседаний для уменьшения стоимости фондирования. По его расчетам, стандартный шаг в 0,5 процентного пункта позволит достичь целевого уровня в 12% годовых.

"Мы наблюдаем охлаждение потребительского спроса. Это создает фундамент для более решительных действий регулятора в среднесрочной перспективе", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Текущая траектория совпадает с публичной позицией исполнительной власти. Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что замедление инфляции в россии дает гражданам и бизнесу право рассчитывать на более дешевые ресурсы. Однако снижение процентной ставки пока идет медленнее, чем ожидали участники рынка.

Тактика осторожных шагов Центробанка

На последнем заседании правление Банка России установило ставку на уровне 14,25%. Аналитический консенсус предполагал более агрессивное движение — до 14%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила такую сдержанность необходимостью купировать проинфляционные риски, сохраняя контроль над денежной массой.

В Госдуме полагают, что консервативный подход сменится более динамичным. Анатолий Аксаков подчеркнул, что ожидает возвращения к шагу в 50 базисных пунктов уже на следующей встрече совета директоров. Это должно сгладить недовольство предпринимателей, для которых стоимость кредитов остается фактором, тормозящим инвестиционную активность.

"Банки уже начали корректировать доходность вкладов 2024–2026 годов, закладывая в свои модели ожидаемое падение ставок. Чрезмерная осторожность ЦБ может привести к временному дефициту ликвидности в кредитном сегменте", — объяснила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Параметр Текущее значение / Прогноз
Действующая ставка ЦБ 14,25%
Прогноз Аксакова на конец 2026 года 12%
Ожидаемый шаг снижения 0,5 процентного пункта

Последствия для реального сектора

Смягчение политики регулятора напрямую влияет на долговое плечо предприятий. Высокая ключевая ставка ЦБ ограничивает возможности по обновлению основных фондов. Переход к уровню 12% может реанимировать масштабные промышленные проекты, которые были заморожены из-за дорогого обслуживания долга.

Рынок нефтепродуктов также чувствителен к сигналам регулятора. Стоимость топлива в летний период часто выступает детонатором для общей инфляции. Если Центробанку удастся удержать ценовое давление в этом секторе, прогноз Аксакова получит дополнительные шансы на реализацию.

"При планировании бюджета предприятиям нужно учитывать, что снижение ставки происходит в условиях дефицита кадров. Это может привести к росту издержек, даже если заемные деньги станут доступнее", — подчеркнула экономист по рынку труда Ирина Костина специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Как снижение ставки повлияет на ипотеку?

Обычно банки зеркально снижают проценты по рыночным программам кредитования. Ориентир в 12% позволит сделать займы на жилье более доступными для широких слоев населения без участия госсубсидий.

Что будет с доходностью депозитов?

Проценты по вкладам будут плавно снижаться. Финансовые организации уже сейчас пересматривают условия для долгосрочных продуктов, подстраиваясь под тренд регулятора.

Может ли ставка вырасти осенью?

Такой сценарий возможен только при резком скачке цен или шоковом изменении курса национальной валюты. Пока логика регулятора направлена на последовательное смягчение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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