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Нефтяные танкеры сменили курс: резкий маневр в Индии лишил западных поставщиков доминирования

Экономика » Сырье

Индия зафиксировала исторический максимум импорта российских энергоносителей, стремясь обезопасить свою экономику от волатильности на Ближнем Востоке. На фоне обострения конфликтов в зоне Ормузского пролива Нью-Дели радикально пересмотрел логистические приоритеты, увеличив закупки нефти из России до 2,55 млн баррелей в сутки. Это решение не только укрепляет энергетическую безопасность страны, но и меняет расклад сил на мировом рынке угля, где Россия уверенно теснит традиционных лидеров, таких как Австралия.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

Нефтяной разворот: как Индия наращивает импорт из РФ

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вынудила индийские нефтеперерабатывающие заводы искать стабильные альтернативы поставкам через проблемные проливы. По данным Kpler, в июне объем закупок сырой нефти из России достиг 2,55 млн баррелей в сутки, что значительно превышает майский показатель в 2,13 млн баррелей. На сегодняшний день российское сырье занимает почти 50% в общем импортном корзине Индии — это в два раза больше, чем до начала активной фазы ближневосточного кризиса.

"Рост поставок обусловлен не только геополитикой, но и прагматичным расчетом: российские сорта торгуются с привлекательным дисконтом, что позволяет Индии сдерживать внутреннюю инфляцию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Угольная экспансия: Россия обходит Австралию

Аналогичная динамика наблюдается и в секторе твердого топлива. Индийские компании в июне законтрактовали 3,16 млн тонн российского угля различных марок. Несмотря на незначительное снижение относительно мая (3,27 млн тонн), Россия официально претендует на статус второго по величине поставщика угля в Индию, оставляя позади Австралию. Интеграция российских ресурсов в индийскую энергетику происходит на фоне необходимости снижения издержек промышленного сектора.

"Переориентация Индии на российское сырье создает устойчивый финансовый поток, который крайне важен для долгосрочного планирования в добывающем секторе", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Санкционное давление и тактика Нью-Дели

Активная фаза закупок совпала с периодом временных послаблений со стороны США. Reuters отмечает, что дальнейшая стратегия Нью-Дели будет зависеть от уверенности местных властей в возможности безопасного возврата к закупкам в Персидском заливе или готовности игнорировать вторичные санкционные риски ради дешевого топлива. Подобная ситуация наглядно демонстрирует, как российский экспорт расширяет скрытые пути для обеспечения энергетической безопасности партнеров в Азии.

"Для обеспечения стабильности цен внутри страны регуляторам часто приходится внедрять системы, лишающие посредников прибыли, и в случае с Индией прямые контракты с РФ играют именно такую роль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru  аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Основные экономические показатели партнерства

Событие / Показатель Эффект для экономики
Импорт нефти из РФ 2,55 млн барр/сут Снижение зависимости от нестабильного Ближнего Востока
Доля РФ в импорте нефти около 50% Оптимизация затрат индийских НПЗ за счет дисконтов
Обход Австралии по поставкам угля Укрепление России в статусе ключевого поставщика ТЭК
Окончание лицензии США 17 июня Необходимость поиска новых юридических механизмов оплаты

Ответы на популярные вопросы о закупках Индией ресурсов из РФ

Почему Индия резко увеличила закупки именно сейчас?
Главный триггер — дестабилизация логистики на Ближнем Востоке. Российская нефть стала "тихой гаванью", гарантирующей физическое наличие сырья без риска блокировки танкеров в Ормузском проливе.

Как это влияет на стоимость топлива в самой Индии?
Использование более дешевого российского сырья позволяет правительству сдерживать рост цен на бензин и дизель, что критически важно для предотвращения социального недовольства.

Сможет ли Россия сохранить долю рынка после отмены послаблений США?
Индийские заводы уже адаптировали свои технологические цепочки под российские сорта. Отказ от них потребует дорогостоящей перенастройки, поэтому вероятен поиск надежных схем обхода ограничений.

В чем выгода Индии в закупках российского угля вместо австралийского?
Российский уголь выигрывает по соотношению цены и логистической доступности. Статус второго поставщика в Индию подтверждает конкурентоспособность российского экспорта на азиатском направлении.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов 
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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