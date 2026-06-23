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Призывы не покупать впрок бесполезны: в России предложили принять жесткие меры по снижению ажиотажа на АЗС

Экономика

Топливный рынок перегрет. Потребительская паника — это не эмоциональный дефект граждан, а рациональная реакция на дефицит ликвидности в баках. Призывы к умеренности и экономии поездок бесполезны. Это попытка лечить системный сбой экономики морализаторством. Регулятор должен действовать через жесткое администрирование и изменение архитектуры продаж.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Сепарация потоков: канистра против бака

Очереди на АЗС создают "верблюды" — те, кто забивает багажники пластиковыми емкостями. Это блокирует пропускную способность станций. Логичное решение: полный запрет на заправку в свою тару. Хочешь запас — покупай на АЗС готовую, заранее заправленную канистру с наценкой за сервис и фасовку. Рыночные механизмы мгновенно отсекут лишний спрос, отмечает Telegtam-канал "МИГ России". 

"Попытка залить 200 литров в гаражный пластик на общей колонке — это прямой убыток для оператора АЗС из-за простоя очереди. Разделение физических лиц и "заготовщиков" необходимо внедрять на уровне софта ТРК", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Альтернативный сценарий — вынос продажи в тару на отдельные площадки. Подача топлива с бензовозов в промзонах снимет нагрузку с городских сетей. Нужно сегментировать клиента по типу потребления, а не надеяться на его сознательность.

Нормативный паралич

Инфраструктура розницы задыхается в тисках устаревших регламентов. Действующие инструкции запрещают гибкое управление очередью. Ввод нестандартных схем продажи требует от чиновников личной ответственности. Проще соблюдать мертвый параграф, чем корректировать правила игры под остроту момента.

Метод борьбы Результат
Уговоры в СМИ Рост закупок впрок
Продажа фасованного топлива Стабилизация очередей за 48 часов

"Любая нестандартная схема реализации топлива сегодня упирается в требования пожарной безопасности и лицензионные условия. Без изменения ведомственных актов бизнес не рискнет дробить потоки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

Ценовое регулирование ажиотажа

Администрирование спроса обязано быть цифровым. Прозрачность остатков на НПЗ и базах должна транслироваться в динамическое ценообразование. Если регион уходит в зону дефицита, включаются ограничительные тарифы на объемы свыше 50 литров на один чек. Это горькое лекарство. Но оно защищает макроэкономическую стабильность лучше, чем пустые стеллажи.

"Мы наблюдаем классический перегрев. Когда инфляционные ожидания выше стоимости кредита, население превращает рубли в бензин. Купировать это можно только заградительными мерами на избыточный объем", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о топливном рынке

Почему нельзя просто запретить продажу в канистры?

Розничная купля-продажа является публичным договором. АЗС не вправе отказать клиенту без законных оснований, прописанных в федеральных правилах. Требуется вмешательство регулятора на уровне постановлений правительства.

Поможет ли введение талонов?

Это крайняя мера, убивающая конкуренцию и инвестиционный климат. Приоритет — рыночные методы: диверсификация цен и логистическая фильтрация "спекулятивного" спроса.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, юрист Роман Лаврентьев, макроэкономист Артём Логинов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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