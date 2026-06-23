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Больше никакой накрутки цен на топливо: регулятор внедрил систему, которая лишила посредников прибыли

Экономика » Сырье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) системно зачищает топливный рынок от посредников, использующих цифровые платформы для накрутки цен. Регулятор внедрил алгоритмы, блокирующие подозрительные транзакции на онлайн-площадках. Это необходимый этап настройки прозрачности: когда мировая нефтяная отрасль сталкивается с волатильностью, внутренняя дисциплина становится вопросом национальной безопасности. Спекулятивный капитал вымывается из системы, освобождая место для прямого взаимодействия производителя и потребителя.

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Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Цифровой фильтр для арбитража

Перекупщики превратили мобильные приложения в инструмент мгновенного арбитража. Схема строилась на перехвате оптовых партий и их немедленном перевыставлении в розничном сегменте с агрессивной наценкой. ФАС синхронизировала мониторинг с операторами платформ. Теперь программное обеспечение идентифицирует цикличные сделки и блокирует доступ к торгам для организаций, не обладающих собственной инфраструктурой хранения.

"Цифровой контроль — это как ограничитель оборотов на старом японце. Вроде работает, но опытный водитель найдет способ обойти систему", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Механика регулятора направлена на охлаждение перегретого спроса. Очистка цифрового поля позволяет стабилизировать рыночную логику и предотвратить необоснованные скачки цен в регионах. Это горькое лекарство для спекулянтов, но обязательное условие для поддержания инвестиционного климата.

Институциональный ответ: кейс трех компаний

Администрирование рынка привело к выявлению трех крупных игроков, чьи действия квалифицированы как манипуляция. Ограничение их деятельности — сигнал всей отрасли о недопустимости злоупотребления доминирующим положением. Пока ключевая ставка ЦБ держит кредитные ресурсы в напряжении, любая дополнительная нагрузка на кошельки граждан через топливный акциз или наценку посредников купируется административными мерами.

Инструмент контроля Текущий статус
Онлайн-агрегаторы Внедрена премодерация цен
Санкционный список 3 федеральных посредника

"Три компании на всю страну — это статистическая погрешность. Рынок топлива инертен, сговоры там зашиты в ДНК бизнеса", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Эффективность мер проверяется временем. Если локальные дисбалансы сохранятся, регулятору придется пересмотреть стратегию: от точечных блокировок перейти к полному переформатированию биржевых правил. Стабильность цен на АЗС остается приоритетом госуправления.

"Если не закрутить гайки в регионах, цифровые блокировки останутся игрой в имитацию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о топливных сговорах

Почему блокировка сайтов не снижает цену на заправке?

Цифра — лишь витрина. Основная маржа формируется в цепочке логистики и хранения. Пока объемы посредников не замещены прямыми контрактами заводов, инерция цен на стелах сохранится.

Как понять, что топливо перепродают спекулянты?

Индикатором служит аномальный разрыв между оптом и розницей в конкретной локации. Если на одной АЗС цена на 15% выше среднего по району без логистических причин — это признак спекулятивной наценки.

Защищены ли крупные сети от таких схем?

Вертикально-интегрированные компании имеют свои системы комплаенса. Основной риск сосредоточен в сегменте независимых АЗС, закупающих топливо через посреднические ИТ-платформы.

Будут ли новые санкции со стороны ФАС?

Регулятор анонсировал расширение мониторинга на все типы нефтепродуктов. В фокусе внимания — ИИ-алгоритмы, которые умеют предсказывать картельные сговоры на основе динамики заявок.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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