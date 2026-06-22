Российский экспорт СПГ расширяет скрытый обходной путь в Китай

Китай расширяет инфраструктуру для приема российского сжиженного природного газа. Пекин готовит второй терминал для обработки грузов с завода «Арктик СПГ-2». Это решение позволяет обходить санкции Запада и обеспечивать бесперебойный приток топлива в КНР.

Фото: Wikipedia by JoachimKohlerBremen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газовоз

Инфраструктурный щит: терминал Longkou

Государственный гигант PipeChina готовит терминал Longkou в провинции Шаньдун к приему партий с «Арктик СПГ-2». Объект станет вторым специализированным узлом для российского газа. Чтобы избежать вторичных санкций США, Китай применяет стратегию полной изоляции. Терминалы, работающие с Россией, отделяют от остальной газовой сети.

Примером служит терминал Beihai. Там полностью разорвали долгосрочные контракты с Австралией. Теперь объект работает исключительно с российским топливом. Это превращает терминал в закрытый контур, который не создает рисков для других активов PipeChina.

"Китай выстраивает параллельную систему импорта. Это не просто покупка ресурсов, а создание защищенного коридора. Риски вторичных санкций высоки, но зависимость от энергоресурсов перевешивает страх перед Вашингтоном", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Логика изоляции и объемы поставок

До запуска нового узла весь объем шел через Beihai. С августа 2025 года этот терминал принял 41 партию. Общий объем составил 2,6 миллиона тонн. Общая статистика импорта выглядит масштабнее: за прошлый год КНР закупила у России 7,57 миллиона тонн газа. Сейчас экономика России ищет новые рынки сбыта из-за отказа Европы.

Терминал Пропускная способность (в год) Beihai (Гуанси) 6 млн тонн Longkou (Шаньдун) 5 млн тонн

Запуск Longkou дает «Арктик СПГ-2» дополнительный канал сбыта. Это критично, так как завод на Гыдане рассчитан на производство почти 20 млн тонн в год. Без новых терминалов большая часть продукции просто останется на складах.

Экономический эффект для «Новатэка»

Проект стоимостью 21 миллиард долларов долгое время находился в стагнации. В марте 2025 года завод возобновил переработку газа, но работал на низкой мощности. «Новатэк», владеющий 60% акций, столкнулся с проблемой транспортировки из-за санкционного давления. Поставки в Китай стали единственным выходом.

Для российских компаний это шанс сохранить инвестиционный цикл. В условиях, когда рынок нефтепродуктов подвержен волатильности, а ключевая ставка ЦБ ограничивает кредитование, экспортные выручки от СПГ становятся фундаментом стабильности. Особенно это заметно в арктических регионах, где сосредоточены основные мощности.

Китай фактически берет на себя роль главного гаранта сбыта. Это позволяет заводу постепенно наращивать мощность до проектных 19,8 млн тонн. При этом бизнес вынужден внедрять собственные технологии и искать независимых перевозчиков.

Вызов системы: Китай сознательно рискует отношениями с финансовыми институтами США. Создание изолированных терминалов — это попытка обмануть систему мониторинга, создав «стерильные» зоны для работы с РФ.

Ответы на популярные вопросы о поставках СПГ

Почему Китай не использует существующие терминалы для всего объема?

Чтобы избежать вторичных санкций. Если терминал принимает санкционный газ, он становится мишенью для США. Изоляция объектов позволяет защитить основные газовые потоки из других стран.

Какова роль «Новатэка» в этом процессе?

Компания является мажоритарным владельцем завода «Арктик СПГ-2». Она отвечает за добычу и сжижение газа, в то время как китайская PipeChina решает вопросы приема и распределения внутри КНР.

Когда завод выйдет на полную мощность?

Сроки зависят от количества доступных танкеров-ледоколов и готовности китайской инфраструктуры. На данный момент завод работает на пониженной мощности.

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