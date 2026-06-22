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Не Москва оказалась на вершине: рейтинг доходов россиян возглавил совсем другой регион

Экономика

Доходы жителей северных регионов России в несколько раз превышают заработки в южных республиках. Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа сохраняют лидерство в рейтинге благосостояния, тогда как Тува и Ингушетия показывают минимальные цифры при оценке покупательной способности населения в 2025 году.

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Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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География избыточных доходов

Экономическая активность в добывающих регионах Арктики формирует устойчивый финансовый отрыв. Согласно отчетности, реальные доходы россиян в 2025 году выросли на 7,7%. Темпы роста замедлились относительно предыдущего цикла, когда фиксировалось увеличение на 9,9%. Это указывает на стабилизацию потребления после фазы агрессивного расширения. Лидером по совокупному показателю стал Ненецкий автономный округ, где медианный доход почти в четыре раза перекрывает стоимость потребительской корзины.

"Высокие цифры в НАО и ЯНАО обусловлены спецификой рынка труда. Зарплаты в нефтегазовом секторе индексируются быстрее инфляции, а жесткое администрирование доходов через корпоративные платформы исключает серые зоны", — объяснил специально для Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

В пятерку наиболее обеспеченных территорий также вошли Чукотка, Магаданская область и Москва. В столице соотношение заработков к ценам на товары и услуги составило 3,13. Высокая доходность труда в этих узлах стягивает инвестиционные и миграционные потоки, закрепляя структурное неравенство территорий внутри страны.

Динамика борьбы с бедностью

Доля граждан, находящихся за официальной чертой бедности, сократилась до 6,7%. Годом ранее этот показатель составлял 7,1%. Снижение происходит на фоне ужесточения учета движения капитала. Наблюдается алгоритмический надзор за всеми формами прибыли, включая микробизнес. Это позволяет государству точнее таргетировать социальную поддержку и выводить из тени реальные обороты домохозяйств.

Регион Отношение дохода к корзине
Ненецкий АО 3,99
Ямало-Ненецкий АО 3,98
Ингушетия 1,13

"Налоговый контроль становится прозрачным. Проверяющие видят любые несоответствия в декларациях, что особенно актуально при сдаче недвижимости или операциях самозанятых", — отметила в беседе с Pravda.Ru бухгалтер Наталья Громова.

Минимальные уровни бедности зафиксированы в Санкт-Петербурге и Татарстане. Там доля необеспеченного населения не превышает 3,3%. В 85 регионах страны зафиксирована положительная динамика по этому показателю. Максимальный прогресс показали регионы с изначально высокой долей бедных — Карачаево-Черкесия и Бурятия.

Разрыв между субъектами

Разница в медианных доходах между Чукоткой и Ингушетией достигла почти шестикратного значения. Если на севере медиана составляет 147,3 тысячи рублей, то на юге — лишь 25,1 тысячи. Средний чек по стране зафиксирован на отметке 55 тысяч рублей. Такая дифференциация требует взвешенной кредитной политики. Постепенное снижение ставки Центробанка должно облегчить доступ к капиталу в регионах с низким уровнем собственных доходов.

"В условиях перегрева рынка труда зарплатные ожидания растут быстрее производительности. Для компаний это риск снижения рентабельности, который они перекладывают в цены", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация на рынке труда остается напряженной. Дефицит кадров заставляет бизнес увеличивать фонд оплаты труда, что отражается на макроэкономической стабильности. Инструменты финансового контроля позволяют отслеживать эти процессы в реальном времени, предотвращая неконтролируемый разгон инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

Ответы на популярные вопросы

От чего зависит место региона в рейтинге?

Основной критерий — это отношение медианного дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг именно в данном субъекте Федерации.

Почему северные регионы лидируют при высоких ценах?

Высокие зарплаты в добывающей промышленности с запасом компенсируют северную надбавку к стоимости жизни и логистические издержки.

Как быстро сокращается уровень бедности в России?

За последний год снижение составило 0,4 процентных пункта. За четверть века показатель упал более чем в четыре раза.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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