Инфляционная победа ценой экономики: мировой антирекорд России оставил бизнес без права на рост

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Экономика

Россия установила своеобразный мировой рекорд по продолжительности удержания экстремально высокой реальной процентной ставки, заявил заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики регулятора не имеет аналогов в странах со стабильной экономикой.

Эльвира Набиуллина
Фото: council.gov.ru by Press Service, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эльвира Набиуллина

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что прогноз траектории движения стоимости заемных средств может быть пересмотрен в сторону повышения. По ее словам, проинфляционные риски продолжают расти, что требует от регулятора готовности к сохранению жестких условий в течение длительного времени. Отраслевые эксперты также анализируют, как прогноз ставки ЦБ может отразиться на поведении крупных инвесторов и обычных вкладчиков.

Сальников обратил внимание на существенный разрыв между фактическим состоянием финансового рынка и необходимым уровнем для развития производства. По его словам, номинальное снижение ставки, которое происходило ранее, лишь следовало за замедлением инфляции, не меняя реальной нагрузки на экономику. Высокая стоимость кредитов при этом становится барьером для обновления мощностей. Специфику учета повседневных расходов при расчете макропоказателей ранее объяснил сам Банк России в недавнем отчете.

"У нас ставка в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, продолжает оставаться на очень высоком уровне — около 10% — уже больше года. То снижение ставки, которое мы наблюдали в последнее время, происходило исключительно в номинальном выражении и шло примерно со скоростью замедления инфляции. Поэтому никакого реального смягчения денежно-кредитной политики не происходило, несмотря на разговоры о снижении", — отметил он.

Экономист констатировал, что Центробанк сосредоточен исключительно на подавлении инфляционных процессов, игнорируя сигналы о торможении инвестиционной активности и общих темпов экономического роста. Такая тактика ставит под угрозу долгосрочную стабильность реального сектора. В экспертных кругах уже обсуждают, что ключевая ставка ударила по наиболее закредитованным сегментам рынка.

"Мы, наверное, поставили мировой рекорд среди всех нормальных стран — ни у одной страны, не находящейся в глубоком кризисе, не было никогда столь продолжительного периода с такой высокой ключевой ставкой. И это совершенно удивительный феномен: в условиях, когда тормозит экономика и инвестиционная активность, Центробанк продолжает давить исключительно на инфляцию, не обращая внимания на поведение других важнейших макроэкономических показателей", — пояснил он.

По словам Сальникова, предсказать итоги следующего заседания директоров ЦБ крайне трудно из-за непредсказуемости действий регулятора. Однако Сальников подчеркивает: разумным уровнем ставки сегодня была бы отметка не выше 10%. Жесткая риторика ведомства уже привела к тому, что крупнейшие игроки сменили тактику на фондовых площадках, ожидая дальнейшего охлаждения деловой активности. В то же время некоторые политики все еще надеются на снижение ключевой ставки в ближайшей перспективе.

"Хотелось бы, конечно, чтобы ставка была пониже. И важно, что речь не идет о каком-то сверхнизком уровне — она должна быть просто разумной. А разумная ставка — это уровень инфляции плюс один-три процентных пункта максимум. Сейчас это означает, что она должна была бы быть не больше десяти процентов", — заключил он.

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Экспертная проверка: заместитель гендиректора ЦМАКП Владимир Сальников, редактор отдела экономики Pravda.Ru
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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