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Миллиарды долларов уходят за рубеж: Госдума готовит жесткий ответ на массовый вывод капитала

Экономика » Финансы

Депутаты фракции "Справедливая Россия" направили в Госдуму предложение о введении сбора с трансграничных денежных переводов, совершаемых иностранными гражданами. Инициатива предполагает установку комиссии в размере 3% от суммы каждой операции, проводимой через банковские организации. О подготовке соответствующего законопроекта сообщил лидер партийного объединения Сергей Миронов.

Мигранты на стройке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мигранты на стройке

Обоснование налога на вывод капитала

Авторы документа указывают на значительный дисбаланс между объемом средств, вывозимых мигрантами, и их реальным вкладом в российскую налоговую систему. Миронов подчеркнул, что огромные финансовые потоки уходят на поддержку экономик среднеазиатских стран, при этом бюджет РФ не получает с этих транзакций никаких дивидендов. Основную выгоду сейчас извлекают лишь финансовые институты и платежные сервисы, удерживающие собственные комиссионные сборы.

Статистические данные подтверждают масштаб явления: только в Киргизию по итогам прошлого года было перечислено порядка 3,2 млрд долларов. Прогнозируется, что объем переводов в Узбекистан к 2025 году достигнет отметки в 15 млрд долларов. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на парламентария, введение обязательного 3-процентного платежа позволит прекратить практику безвозмездного вывода капитала из страны.

Прогнозы доходов бюджета и мнение эксперта

По предварительным расчетам разработчиков, реализация данной меры обеспечит стабильный приток средств в казну. Депутаты ожидают, что федеральный бюджет будет ежегодно пополняться более чем на 45 млрд рублей, причем нагрузка не затронет отечественных предпринимателей или граждан России. Миронов отметил, что принятие закона станет логичным шагом в условиях необходимости поиска новых источников финансирования государственных программ.

"Подобные фискальные инструменты давно обсуждаются в экспертном сообществе как способ легализации теневого сектора занятости мигрантов", - отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ранее в нижней палате парламента также поднимались вопросы об изменении условий пребывания иностранных рабочих в стране. В частности, обсуждалось ужесточение процедур сдачи экзаменов по русскому языку, что может повлиять на общий трудовой кодекс и правила найма. Комплексный подход к миграционной политике остается одной из приоритетных тем текущей законотворческой повестки.

Ответы на популярные вопросы о налогах на переводы мигрантов

Кого коснется новый сбор в 3%?

Законопроект ориентирован на иностранных граждан, совершающих международные банковские переводы из России в другие государства.

На сколько может пополниться бюджет страны?

По оценкам инициаторов документа, дополнительные доходы государственной казны могут составить свыше 45 миллиардов рублей в год.

Затронет ли нововведение российский бизнес?

Авторы инициативы подчеркивают, что комиссия будет взиматься исключительно с отправителей-мигрантов, не обременяя местных предпринимателей.

Почему налог вводят именно сейчас?

Это связано с зафиксированными рекордами по выводу валюты в страны СНГ, с которых бюджет РФ на текущий момент не получает прямых налоговых поступлений.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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