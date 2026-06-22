Личный бюджет под надзором: работодатели в России начали отсеивать кандидатов по базе должников

Работодатели в России получили возможность оценивать финансовую дисциплину соискателей еще до подписания трудового контракта. В ряде случаев кредитная история становится решающим фактором при найме, особенно если будущие обязанности подразумевают управление крупными активами или работу с банковскими счетами компании. Такое внимание к долговой нагрузке позволяет оценить общую надежность человека и потенциальные риски для бизнеса.

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Репутация заемщика: почему долги мешают карьере

Данные о займах и просрочках детально отражают, насколько ответственно кандидат относится к своим обязательствам. В финансовом досье фиксируются все заявки на кредиты, действующие долги и даже незначительные задержки платежей. Как сообщает Газета.Ru, нанимателей прежде всего отпугивают длительные просрочки и высокая закредитованность.

"Кредитная история в ряде отраслей стала своего рода вторым резюме. Если человек не справляется с личным бюджетом, работодатель видит в этом угрозу сохранности корпоративных ценностей и документов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Чистая или умеренно положительная история займов зачастую ценится выше, чем полное отсутствие записей в базе бюро. Для кредиторов и кадровых служб человек без финансового прошлого остается "темной лошадкой", что затрудняет прогнозирование его поведения в критических ситуациях. При этом стоит учитывать, что банковский сектор планомерно ужесточает контроль за активами граждан, включая проверку происхождения любых средств.

Как исправить финансовое досье и сохранить работу

Испортить рейтинг могут не только непогашенные банковские займы, но и судебные задолженности по алиментам или услугам связи. Сведения поступают в бюро от МФО, банков и даже службы приставов. Информация о финансовой дисциплине соискателя сегодня представляет интерес даже для страховых компаний и сервисов аренды автомобилей, фиксирующих риски неплатежей. При этом фейковые вакансии могут стать инструментом для несанкционированного сбора персональных данных соискателей.

Восстановить репутацию можно лишь путем последовательных и своевременных выплат по текущим обязательствам. Полное удаление или "обнуление" записей законодательством не предусмотрено, поэтому эксперты рекомендуют регулярно проверять свои отчеты на наличие ошибок. Россияне вправе дважды в год бесплатно запросить информацию о своем статусе через портал "Госуслуги", чтобы вовремя выявить неточности и предотвратить отказ в трудоустройстве.

Ответы на популярные вопросы о проверке кредитной истории

Может ли работодатель проверить мою кредитную историю без согласия?

Нет, для получения расширенного отчета из бюро кредитных историй компании требуется письменное разрешение соискателя. Обычно такой запрос включают в пакет документов при оформлении согласия на обработку персональных данных.

Какие долги, кроме банковских кредитов, попадают в базу?

В документе могут отображаться долги по оплате жилищно-коммунальных услуг, неоплаченные штрафы ГИБДД, алименты и задолженности перед операторами сотовой связи, если по ним уже вынесено судебное решение.

Влияет ли отсутствие кредитов на шансы получить работу?

Для некоторых позиций отсутствие опыта займов может трактоваться как недостаток информации о надежности кандидата. Однако для большинства профессий "пустое" досье не является препятствием для трудоустройства.

Как часто можно проверять свою кредитную историю бесплатно?

Каждый гражданин имеет право на получение двух бесплатных отчетов в год от каждого бюро, где хранятся его данные. За последующие запросы в течение того же календарного года придется заплатить согласно тарифам организации.

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