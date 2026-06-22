Работодатели больше не смогут хитрить: цифровой контроль лишил бизнес привычных рычагов

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Экономика

В 2026 году российский рынок труда продолжит очищаться от нелегальных схем оплаты. Прогнозы указывают на то, что за год официальный статус могут получить от 1 до 1,2 млн работников. Такая динамика свидетельствует о планомерном переходе экономики в прозрачное русло, где манипуляции работодателей с выплатами постепенно теряют свою актуальность.

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

Динамика легализации и системный контроль

Статистика первых месяцев подтверждает позитивный тренд: за первый квартал 2026 года легализовано 219 тысяч человек, что на 21% превышает прошлогодние значения. Рост показателей во многом связан с автоматизацией надзорных функций и усилением налогового администрирования. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на доцента Финансового университета Петра Щербаченко, обеление занятости требует не разовых проверок, а постоянной работы по цифровизации контроля.

"Борьба с теневой занятостью остается одной из системных задач государства и требует сочетания законодательных мер, цифровизации, налогового администрирования и контроля за соблюдением трудового законодательства", — подчеркнул Щербаченко.

Для государства этот процесс оборачивается наполнением бюджета через НДФЛ и страховые взносы, что укрепляет финансовый суверенитет страны. Сами же работники получают гарантированный пенсионный стаж, оплачиваемые листы нетрудоспособности и право на налоговые вычеты. Однако эксперты предупреждают, что одних лишь карательных мер недостаточно для полной победы над серыми зарплатами.

Социальная ответственность и барьеры для бизнеса

Переход на честные отношения с персоналом становится маркером устойчивости бизнеса. Компании, инвестирующие в людей и безопасную среду, получают преимущество в условиях кадрового дефицита. В то же время чрезмерное давление на предпринимателей без создания стимулирующих условий может замедлить темпы выхода из тени.

"Легализация труда напрямую влияет на будущую стоимость жизни на пенсии, так как только белые доходы позволяют сформировать достойный капитал", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Дальнейшее сокращение неформального сектора будет зависеть от баланса между активностью госорганов и готовностью бизнеса брать на себя социальные обязательства. По мнению экономистов, время сверхприбылей за счет уклонения от налогов безвозвратно уходит, уступая место модели прозрачного взаимодействия. Важно, чтобы сотрудники сами проявляли инициативу в защите своих прав на официальное трудоустройство.

Ответы на популярные вопросы о теневой занятости

Чем опасна серая зарплата для работника?

Сотрудник лишается возможности получить полноценный оплачиваемый отпуск и больничный. Кроме того, возникают сложности с одобрением кредитов и ипотеки из-за отсутствия официального подтверждения дохода.

Какие плюсы получает бюджет от легализации труда?

Рост официальной занятости увеличивает поступления налогов и страховых взносов, которые направляются на развитие медицины, образования и выплату пенсий текущим пенсионерам.

Может ли работник сам инициировать обеление своего дохода?

Да, работник имеет право требовать заключения трудового договора. В случае отказа он может обратиться в трудовую инспекцию или налоговую службу для защиты своих прав.

Помогают ли цифровые сервисы в борьбе с теневым сектором?

Цифровизация позволяет автоматически выявлять расхождения между доходами и расходами компаний, а также отслеживать аномально низкие зарплаты в определенных отраслях, стимулируя бизнес к прозрачности.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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