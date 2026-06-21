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Цифровой след выдаст всё: ФНС перешла к алгоритмическому надзору за доходами самозанятых граждан

Экономика

Федеральная налоговая служба перешла к алгоритмическому надзору за самозанятыми. Ведомство использует риск-ориентированный подход: вместо тотального контроля инспекторы анализируют "цифровой след" операций. Подозрение вызывают доходы, которые не проходят через приложение "Мой налог", или счета с признаками имитации трудовой деятельности. Прозрачность финансовых потоков стала абсолютной.

самозвнятый
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
самозвнятый

Критерии внимания ФНС

Система фильтрует транзакции в автоматическом режиме. Главный маркер — разрыв между денежным оборотом и официально задекларированной выручкой. Если на счет регулярно поступают средства, а чеки не формируются, алгоритм помечает профиль как подозрительный. Не менее важны прямые платежи от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которых нет в реестре плательщиков налога на профессиональный доход, рассказала РИА Новости генеральный директор аутсорсинговой компании "Уполномоченная бухгалтерия" Оксана Каверина.

"Налоговая анализирует структуру поступлений. Если деньги приходят от лиц, не связанных с бизнес-процессом, или проходят через посредников, это повод для детальной проверки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Типичные маркеры нарушений

Критическим риском стала "нетипичная финансовая активность". В эту категорию попадают счета, на которые средства только зачисляются, а затем моментально обналичиваются. Такая динамика исключает факт оплаты товаров или услуг и прямо указывает на вывод средств. Еще один аспект — шаблонизация: одинаковые суммы с идентичным назначением платежа от одних и тех же отправителей выдают замаскированные трудовые отношения.

Признак легальной работы Маркер нарушения
Чеки оформлены на каждый платеж Отсутствие чеков при регулярных оборотах
Разнообразные источники поступлений Однотипные суммы и назначения платежей

Границы спецрежима до 2028 года

Режим "Налог на профессиональный доход" предусматривает лимит годовой выручки в 2,4 миллиона рублей. Превышение этого порога или попытки "дробления" вызывают блокировки. Правила эксперимента закреплены до 2028 года. Власти последовательно пресекают подмену штатных сотрудников самозанятыми, так как это искажает налоговую базу.

"Масштаб цифровизации позволяет ФНС видеть цепочки сделок. Любая попытка имитации деятельности через родственников или транзитные счета сейчас считывается искусственным интеллектом службы мгновенно", — предупредила в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о самозанятости

Что делать, если получена случайная сумма от физлица?

Оформлять полноценный чек через приложение "Мой налог". Любое поступление средств, классифицируемое как доход, требует фиксации.

Может ли ФНС заблокировать счет из-за перевода от родственника?

Система реагирует на совокупность признаков. Разовые переводы от близких родственников не являются коммерческой выручкой и не подлежат налогообложению.

Что считать "быстрым обналичиванием"?

Сценарий вывода средств в течение одного дня после зачисления. Если баланс счета после операции обнуляется, это повышает уровень риска в профиле пользователя.

Как налоговая узнает об отношениях с компаниями?

Организации обязаны отражать выплаты контрагентам в своей отчетности. ФНС автоматически сверяет данные компаний с реестром самозанятых.

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Экспертная проверка: Артём Логинов - макроэкономист; Ксения Руднева - комплаенс-офицер.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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