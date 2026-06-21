Инвесторы выбирают золото: Московская биржа зафиксировала рост вложений в драгметаллы в 2,3 раза

Российские частные инвесторы массово перемещают капитал в драгоценные металлы. С начала 2025 года активность физлиц на этом сегменте Московской биржи выросла в 2,3 раза. Интерес к физическим активам стал доминирующим трендом, смещая фокус с классических рыночных инструментов.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Золотые слитки Union Bank of Switzerland

Структура спроса и предпочтения инвесторов

Инвесторы отдают предпочтение золоту — на него приходится 76% от объема всех сделок физических лиц с драгметаллами на бирже, рассказала РИА Новости директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова. Серебро занимает вторую строчку с долей 22%. Остальной объем распределен между платиной и палладием, чьи котировки всё чаще фиксируются биржевыми алгоритмами.

"Инвесторы стали прагматичнее, переходя от спекуляций к накоплению реальных ценностей. Это классическая защита капитала в периоды рыночной турбулентности", — констатировал макроэкономист Артём Логинов.

Цифровизация внебиржевого режима

Биржа системно развивает инфраструктуру для крупных игроков. В 2026 году запущен сервис анонимного запроса котировок, внедряющий современные принципы прозрачности в сделки с золотодобытчиками. Инструменты фиксинга цен по платине и палладию позволяют рынку мгновенно реагировать на любые изменения резервов.

Металл Доля в портфеле физлиц Золото 76% Серебро 22%

Гарантии сохранности физического металла

Каждый грамм металла, купленный через биржевую платформу, обеспечен физическим активом. Схема учета исключает налоговые риски, связанные с "бумажными" заменителями. Инвестор владеет именно материальным эквивалентом, хранящимся в сертифицированных хранилищах.

"Наличие физического обеспечения кардинально снижает контрагентские риски. Это фундамент доверия, который сейчас перестраивает весь финансовый рынок", — подчеркнула аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Ответы на популярные вопросы о драгоценных металлах

Где именно хранится купленный на бирже металл?

Металл находится в специализированных хранилищах банков-участников торгов, аккредитованных биржей. Все остатки проходят процедуру регулярного аудита.

Как продать купленный актив?

Реализация осуществляется через биржевой терминал в часы торговых сессий. Средства зачисляются на брокерский счет мгновенно после закрытия сделки.

Нужно ли платить налог при покупке?

Операции с драгметаллами на бирже подлежат налогообложению согласно действующему законодательству РФ. Рекомендуем уточнять статус у своего налогового консультанта.

Чем биржевое золото отличается от банковского слитка?

Биржевой формат удобнее дробностью лотов и низким спредом. Вы не переплачиваете за производство слитка и его сертификацию, работая с обезличенным, но физически обеспеченным активом.

"Для частного инвестора доступ к биржевым металлам открывает новые горизонты диверсификации. Однако важно учитывать комиссии и волатильность цен", — предположил финансовый консультант Илья Кравцов.

Читайте также