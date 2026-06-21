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Visa, прощай: российские банки планируют полностью перейти с на систему "Мир" к 2030 году

Экономика

Российские кредитные организации начали планомерное замещение карт Visa и Mastercard на НСПК "Мир". Текущая рыночная конфигурация показывает долю национальной системы в 75% объема всех операций. Несмотря на жесткий комплаенс и санкционный контур, ранее выпущенные карты международных систем продолжают транзакционную активность. Банкиры рассматривают переход как технический процесс, требующий последовательного администрирования до 2030 года.

Деньги
Фото: creativecommons by JoshuaDavisPhotography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Системный переход: факторы ограничения сроков

Технологическая замена клиентского портфеля требует ресурсов. Крупнейшие игроки рынка указывают на невозможность форсированного вывода карт из обращения. До 2030 года рынок планирует завершить миграцию, синхронизируя этот процесс с выводом просроченных носителей данных из эксплуатации. Финансовая система адаптируется к новым условиям, где цифровая трансформация экономики становится фундаментом устойчивости.

"Рыночная логика требует планомерности. Резкое обнуление комиссий без подготовки банковской архитектуры создаст избыточное давление на ликвидность", — предположил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Регулирование межбанковских комиссий

НСПК предложила график снижения интерчейнджа — ставки вознаграждения за расчеты. С 2027 года планируется планка в 1%, а с начала 2028 года — полное обнуление. Это решение направлено на дестимуляцию использования карт ушедших систем. Банк России через надзорные механизмы контролирует параметры финансовой стабильности.

Период Комиссия (интерчейндж)
До 2027 года Текущие рыночные ставки
С 2027 года 1%
С 2028 года 0%

Отраслевые стратегии кредитных организаций

Банки фиксируют органическое вымывание международных карт из портфелей. В Т-Банке отмечают снижение доли таких операций до 15%. ВТБ реализует стратегию планового перевыпуска: порядка 30% клиентских продуктов замещено за прошедший год. ФНС и банки продолжают синхронизировать контроль за финансовыми потоками.

"Для обеспечения комплаенса и исключения операционных разрывов, перевыпуск должен идти непрерывным циклом. Юридическая чистота сделок при смене форм-фактора — приоритет для риск-менеджмента", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Совкомбанк уже формирует план действий по переходу на новые стандарты регулирования. Данный процесс — это не экстренная мера, а естественная миграция инфраструктуры в условиях ограничений.

"Стоимость обслуживания старого оборудования в сравнении с переходом на отечественные платформы становится нерентабельной. Банки это понимают", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о переходе на "Мир"

Работают ли Visa и Mastercard в России сейчас?

Да, карты продолжают совершать операции внутри страны благодаря работе НСПК. Трансграничные переводы по ним недоступны из-за санкций.

Почему процесс замены занимает до 2030 года?

Банки учитывают цикл жизни пластиковых носителей и техническую нагрузку на системы перевыпуска. Оптимальный вариант — завершение срока службы имеющегося парка карт.

Что изменится с 2028 года для пользователей?

Банки не будут получать межбанковскую комиссию за операции по картам международных систем, что стимулирует полный переход на НПС "Мир".

Возможна ли блокировка карт иностранных систем раньше 2030 года?

При истечении срока действия карты клиент обязан заменить её на НПС "Мир". Принудительная блокировка действующих карт пока не заявлена регулятором.

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Экспертная проверка: Артём Логинов - макроэкономист; Роман Лаврентьев - юрист по корпоративному праву; Никита Волков - финансовый аналитик.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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