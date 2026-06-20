Цифровой ошейник или свобода сделок: Москва разворачивает сеть для работы с активами из-за рубежа

Россия разворачивает цифровую инфраструктуру за пределами национальных границ. С 1 июля 2026 года Москва запускает масштабный эксперимент по дистанционному обслуживанию соотечественников в 12 странах. Речь идет о полноценном государственном сервисе "в кармане": от регистрации в системе индивидуального учета до выдачи квалифицированной электронной подписи (КЭП). Правительство РФ уже утвердило перечень территорий, где бюрократические барьеры сотрут при помощи защищенных каналов связи.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Цифровые услуги Москвы

География присутствия: где заработают цифровые консульства

Эксперимент охватит ключевые узлы российской релокации и деловой активности. В список вошли Армения, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Особое внимание уделено нейтральным и дружественным юрисдикциям с высоким потенциалом роста — Вьетнаму, Индии, Индонезии, Китаю и Малайзии. В перечне также фигурируют ОАЭ, Сербия и Турция. Проект рассчитан на полтора года и завершится в конце 2027-го.

"Создание КЭП за рубежом — это демонтаж "офлайновой" зависимости гражданина от физического присутствия в России. Раньше для юридически значимых действий приходилось либо лететь домой, либо оформлять сложные доверенности через консула. Теперь институциональная среда следует за человеком", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Функционал системы: что получит пользователь

Главная цель реформы — дать гражданину инструмент для полноценного взаимодействия с российской экономикой из любой точки мира. Квалифицированная подпись позволяет удаленно продавать недвижимость, открывать счета и подавать налоговые декларации. Это критически важно в условиях, когда контроль финансовых счетов становится все более автоматизированным и требует оперативного подтверждения личности.

Опция Результат для гражданина Индивидуальный учет Включение в систему СФР без посещения отделений. Выпуск КЭП Юридическая чистота сделок и подписание документов онлайн. Госуслуги Доступ к порталу в полном объеме без ограничений.

Регулятор действует прагматично: государство стремится сохранить налоговых резидентов и упростить им жизнь, одновременно повышая прозрачность администрирования. Это напоминает то, как алгоритмы управления в банках сегодня заменяют сотни операционистов. Система должна работать бесшовно, вне зависимости от того, находится клиент в Москве или в Дубае.

"Для бизнеса и самозанятых это шанс не терять связь с рынком. Если статус самозанятого позволяет работать удаленно, то наличие электронной подписи снимает последние технические ограничения при заключении контрактов с российскими заказчиками", — подчеркнула бухгалтер Наталья Громова.

Технологическая база и безопасность данных

Обеспечение безопасности — фундамент эксперимента. Дистанционная выдача ключей требует высочайшего уровня идентификации, сравнимого с банковскими протоколами. Сегодня даже терминалы с ИИ используют биометрию для защиты транзакций. В зарубежном эксперименте будут задействованы криптографические стандарты, исключающие подмену личности при регистрации в системе.

"Риски комплаенса при работе с зарубежными провайдерами связи колоссальны. Важно, чтобы физические носители или облачные ключи выпускались сертифицированными центрами, подотчетными ФСБ и Минцифры. Любая брешь в этой цепи сделает данные уязвимыми", — предупредил специалист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Ответы на популярные вопросы о госуслугах за рубежом

Нужно ли будет платить за получение КЭП в другой стране?

Порядок взимания платы будет определен регламентом эксперимента, однако сама процедура выпуска сертификата в России остается стандартизированной услугой.

Смогут ли иностранцы воспользоваться этой системой?

Нет, проект жестко ориентирован на граждан РФ, имеющих право на получение государственных услуг через систему индивидуального учета.

Заменит ли электронная подпись визит в консульство?

В части юридически значимых бумажных действий — да. Однако консульские функции по выдаче паспортов или оформлению гражданства требуют личной явки.

Какие устройства понадобятся для работы?

Стандартный набор: компьютер или смартфон с установленным сертифицированным криптографическим ПО для работы с ключами подписи.

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