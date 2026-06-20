Цифровой ошейник или свобода сделок: Москва разворачивает сеть для работы с активами из-за рубежа

Россия разворачивает цифровую инфраструктуру за пределами национальных границ. С 1 июля 2026 года Москва запускает масштабный эксперимент по дистанционному обслуживанию соотечественников в 12 странах. Речь идет о полноценном государственном сервисе "в кармане": от регистрации в системе индивидуального учета до выдачи квалифицированной электронной подписи (КЭП). Правительство РФ уже утвердило перечень территорий, где бюрократические барьеры сотрут при помощи защищенных каналов связи.
Эксперимент охватит ключевые узлы российской релокации и деловой активности. В список вошли Армения, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Особое внимание уделено нейтральным и дружественным юрисдикциям с высоким потенциалом роста — Вьетнаму, Индии, Индонезии, Китаю и Малайзии. В перечне также фигурируют ОАЭ, Сербия и Турция. Проект рассчитан на полтора года и завершится в конце 2027-го.
"Создание КЭП за рубежом — это демонтаж "офлайновой" зависимости гражданина от физического присутствия в России. Раньше для юридически значимых действий приходилось либо лететь домой, либо оформлять сложные доверенности через консула. Теперь институциональная среда следует за человеком", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Главная цель реформы — дать гражданину инструмент для полноценного взаимодействия с российской экономикой из любой точки мира. Квалифицированная подпись позволяет удаленно продавать недвижимость, открывать счета и подавать налоговые декларации. Это критически важно в условиях, когда контроль финансовых счетов становится все более автоматизированным и требует оперативного подтверждения личности.
|Опция
|Результат для гражданина
|Индивидуальный учет
|Включение в систему СФР без посещения отделений.
|Выпуск КЭП
|Юридическая чистота сделок и подписание документов онлайн.
|Госуслуги
|Доступ к порталу в полном объеме без ограничений.
Регулятор действует прагматично: государство стремится сохранить налоговых резидентов и упростить им жизнь, одновременно повышая прозрачность администрирования. Это напоминает то, как алгоритмы управления в банках сегодня заменяют сотни операционистов. Система должна работать бесшовно, вне зависимости от того, находится клиент в Москве или в Дубае.
"Для бизнеса и самозанятых это шанс не терять связь с рынком. Если статус самозанятого позволяет работать удаленно, то наличие электронной подписи снимает последние технические ограничения при заключении контрактов с российскими заказчиками", — подчеркнула бухгалтер Наталья Громова.
Обеспечение безопасности — фундамент эксперимента. Дистанционная выдача ключей требует высочайшего уровня идентификации, сравнимого с банковскими протоколами. Сегодня даже терминалы с ИИ используют биометрию для защиты транзакций. В зарубежном эксперименте будут задействованы криптографические стандарты, исключающие подмену личности при регистрации в системе.
"Риски комплаенса при работе с зарубежными провайдерами связи колоссальны. Важно, чтобы физические носители или облачные ключи выпускались сертифицированными центрами, подотчетными ФСБ и Минцифры. Любая брешь в этой цепи сделает данные уязвимыми", — предупредил специалист по персональным данным Алексей Кузьмин.
Порядок взимания платы будет определен регламентом эксперимента, однако сама процедура выпуска сертификата в России остается стандартизированной услугой.
Нет, проект жестко ориентирован на граждан РФ, имеющих право на получение государственных услуг через систему индивидуального учета.
В части юридически значимых бумажных действий — да. Однако консульские функции по выдаче паспортов или оформлению гражданства требуют личной явки.
Стандартный набор: компьютер или смартфон с установленным сертифицированным криптографическим ПО для работы с ключами подписи.
Создание ярких зимних напитков требует филигранного подхода к ингредиентам, где даже крошечная погрешность способна изменить финал всей заготовки.