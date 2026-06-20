Из Китая — пиво, из России — мясо: как новые соглашения с КНР меняют структуру поставок

Российско-китайский товарооборот демонстрирует высокую плотность товарных потоков. В мае 2026 года экспорт пива из КНР в Россию удвоился к прошлогодним показателям, закрепившись на отметке 6,03 миллиона долларов. Россия вышла на первое место по импорту этого напитка в структуре китайских отгрузок.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пиво в бутылках

Динамика продовольственных потоков

Статистика таможни КНР фиксирует разнонаправленные векторы. Поставки китайского картофеля по итогам пяти месяцев выросли в 1,5 раза, достигнув 20,3 миллиона долларов. Майский объем импорта составил 46,2 миллиона, что незначительно превышает апрельские цифры. Рынок адаптируется к экспортным изменениям в агросекторе.

"Рост импорта отдельных позиций в мае — это результат перестройки логистических цепочек и закрытия локальных потребностей в короткие сроки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Свинина и мясной экспорт

Сектор свинины показывает уверенную динамику. За пять месяцев 2026 года Россия поставила в Китай мяса на 41 миллион долларов, прибавив 61% к аналогичному периоду прошлого года. Майские показатели достигли 10,8 миллиона долларов, что стало максимумом с сентября прошлого года.

Товарная группа Динамика май 2026 Пиво (импорт из КНР) Рост в 2 раза г/г Свинина (экспорт в КНР) Рост на 20% к апрелю

Текущая структура финансового суверенитета и внешних расчетов требует жесткого контроля за издержками. Мясо птицы и субпродукты показывают волатильность: экспорт птицы снизился на 50% в годовом выражении, тогда как субпродукты крупного скота, наоборот, демонстрируют рост в 1,7 раза по итогам пяти месяцев.

"Инвесторам следует смотреть на маржинальность конкретных отрубов. Рынок Китая чувствителен к цене, поэтому наши производители гибко реагируют на запросы по субпродуктам", — разъяснил финансовый аналитик Никита Волков.

Мясо крупного рогатого скота в мае показало снижение до 8,7 миллиона долларов. Однако за период с января по май отрасль зафиксировала рост на 45%, достигнув 58,4 миллиона. Стабильность поставок обеспечивается за счет глобальной концентрации торговых игроков, среди которых Россия занимает всё более заметные позиции.

"Показатели пяти месяцев подтверждают, что мы успешно диверсифицируем каналы сбыта, уходя от старых сырьевых моделей", — констатировал специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы

Почему экспорт свинины растет?

Рост обусловлен расширением квот и адаптацией российских агрохолдингов под фитосанитарные требования КНР.

Влияет ли ключевая ставка на экспортные цены?

Ставка влияет на кредитование оборотных средств экспортеров, что опосредованно определяет конечную стоимость товара.

Связано ли падение поставок мяса птицы с пошлинами?

Снижение обусловлено рыночной конъюнктурой и высокой конкуренцией в сегменте низкомаржинальных видов мяса.

Почему Россия стала лидером по импорту пива из Китая?

Изменение предпочтений импортеров и логистическое плечо сделали китайскую продукцию конкурентоспособной по цене.

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