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Прежней экономики уже не будет: ИИ перехватывает инициативу в финансовых отношениях прямо сейчас

Экономика

Искусственный интеллект завершил этап экспериментов и перешел в разряд ключевых факторов производства. Технократическая модель управления трансформируется: если раньше цифровые решения лишь помогали сотрудникам, то теперь системы самостоятельно ведут аналитические и управленческие циклы. О текущем сдвиге парадигмы заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме "Больше чем менеджмент", проходившем в кампусе СберУниверситета.

Искусственный интеллект
Фото: Openverse by mikemacmarketing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Искусственный интеллект

Экономика интеллектуальных агентов

Алгоритмы переросли роль простых инструментов оптимизации. Мы наблюдаем формирование среды, где навыки работы с нейросетями определяют конкурентоспособность как отдельного специалиста, так и целой корпорации. Машины осваивают комплексные сценарии и берут на себя когнитивную нагрузку, высвобождая человеческий ресурс для стратегического планирования.

"Искусственный интеллект становится субъектом экономических отношений наравне с людьми. Это требует радикального пересмотра структуры организаций и самих принципов распределения ответственности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Физический контур автоматизации

Сбер переносит фокус с чисто программных решений на интеграцию ИИ в физический мир. Разработка антропоморфных роботов нового поколения — это попытка закрыть дефицит кадров в операционных задачах, где автоматизация ранее была невозможна. Пока рынок пытается понять, как отразится снижение ключевой ставки на стоимости дешевого капитала для внедрения таких систем, технологии уже меняют производственные цепочки.

Параметр Традиционная модель Новая модель (ИИ)
Функция человека Оперативное исполнение Постановка целей
Управление Иерархические структуры Автономные интеллектуальные агенты

"Бизнес привык оценивать капитал через стоимость заемных средств. Сейчас же критическим активом становится скорость внедрения интеллектуальных систем, способных заменить собой целые отделы аналитики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пересборка трудовых навыков

Традиционные методы поиска сотрудников перестают работать. Экономика переходит на алгоритмическую основу, оставляя за человеком управление результатами, а не процессами. Это вызывает стресс в корпоративной среде, так как привычные метрики эффективности теряют актуальность.

"Массовая автоматизация когнитивных процессов неизбежно приведет к сокращению среднего звена управления. Компании будут вынуждены менять подходы к оплате труда, так как производительность одного "цифрового сотрудника" теперь кратно выше любого штатного менеджера", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о внедрении ИИ

Станет ли ИИ причиной массовой безработицы?

Нет, произойдет структурный сдвиг. Низкоквалифицированный умственный труд замещается алгоритмами, но повышается спрос на специалистов, способных ставить задачи для этих систем.

Почему развитие роботов в РФ идет быстрее, чем ожидалось?

Компании компенсируют острый дефицит кадров через технологическое замещение. Это единственный путь к сохранению маржинальности в условиях кадрового голода.

Может ли малый бизнес внедрить такие технологии?

Доступ к облачным платформам с ИИ-агентами демократизирует процесс. Инструменты, еще недавно доступные лишь корпорациям, становятся рыночным стандартом.

В чем главный риск перехода?

Отсутствие необходимых компетенций у менеджеров. Технологии развиваются быстрее, чем административные практики компаний.

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Экспертная проверка: Артём Логинов, макроэкономист; Никита Волков, финансовый аналитик; Ирина Костина, экономист по рынку труда.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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