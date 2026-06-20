Сделки с недвижимостью станут цифровыми: что важно знать о нововведениях с 1 июля

Покупка квартиры через компьютер долго была чем-то средним между удобством и риском. Теперь правила меняются — с середины лета в России запускают новый способ подтверждения личности при удаленных сделках с жильем. Вместо сложных переписок и личных встреч в игру вступают цифровые слепки лица и голоса, которые должны навести порядок в электронном процессе оформления собственности.

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Цифровой паспорт для квартиры

Для тех, кто привык решать вопросы не выходя из дома, нововведение станет значимым подспорьем. Если раньше для подписания документов на расстоянии требовалась только усиленная электронная подпись, то теперь к ней добавляется проверка через Единую биометрическую систему. Это защитный барьер, который не дает посторонним распоряжаться чужим имуществом, используя украденный доступ. На практике это выглядит как дополнительный замок на двери, ключ от которого есть только у владельца.

"Биометрия при дистанционной покупке — это горькое, но нужное лекарство для рынка. С одной стороны, процедура усложняется, с другой — мы отсекаем массу мошеннических схем. Главное — помнить, что электронный ключ действует год, а данные лица обновляются раз в пять лет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Подготовиться к таким изменениям лучше заранее. Нужно один раз прийти в банк лично, чтобы подтвердить свои данные и получить сертификат подписи. Это фундамент, без которого цифровая сделка просто не состоится. Обычные бумажные договоры и очные встречи в МФЦ при этом никуда не исчезают — они остаются базовым инструментом для тех, кто не доверяет технологиям. Такое решение позволяет сохранить баланс между прогрессом и привычным порядком вещей.

Подводные камни и страховка

Тот самый секрет кроется в том, что даже самая совершенная система не проверяет саму квартиру. Биометрия лишь подтверждает, что перед камерой именно тот человек, чье имя указано в паспорте. Она не видит скрытых долгов по коммуналке, не знает о внезапно объявившихся наследниках и не страхует от ареста имущества. Цифра проверяет форму, но не содержание. Поэтому классическая проверка юридической чистоты объекта остается обязательным этапом, который нельзя пропускать.

Параметр системы Срок действия Электронная подпись (УКЭП) 12 месяцев Биометрический слепок (лица и голоса) 5 лет

Особого подхода требуют сложные случаи, где участвуют дети или продаются доли в коммуналках. Здесь человеческий фактор по-прежнему важнее любых датчиков. В глаза бросается то, что автоматика пока не способна заменить нотариуса при оценке адекватности сторон или добровольности их действий. На подобные налоги и расходы на безопасность приходится идти сознательно, если на кону стоит крыша над головой.

"Цифровой формат — это неизбежность. Сначала он закрепится в ипотечных договорах и новостройках, где минимум юридических сложностей. Потом дело дойдет и до вторичного рынка, но там проверки всегда будут жестче", — объяснил в беседе со специалистами Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Внедрение таких технологий часто воспринимается как лишняя бюрократия, но в реальности это защита от "черных" схем. Когда на кону стоят миллионы, любая дополнительная проверка становится страховкой от потери жилья. Если смотреть на вещи проще, государство пытается сделать рынок недвижимости прозрачным, как витрина магазина. Однако за этой прозрачностью стоит сложная деталь, требующая от каждого из нас внимания к личной информационной гигиене.

Ответы на популярные вопросы о биометрии

Обязательно ли теперь сдавать биометрию для покупки квартиры?

Нет, это необходимо только для полностью дистанционных сделок. Если вы готовы лично прийти в банк или МФЦ, процедура остается прежней.

Где можно сдать данные для системы?

Процедура проводится очно в отделениях банков. Потребуется паспорт и СНИЛС для подтверждения учетной записи в Единой биометрической системе.

Защитит ли биометрия от всех видов мошенничества?

Она минимизирует риски подмены личности. Однако она не страхует от юридических дефектов самого объекта недвижимости или добровольных, но необдуманных действий владельца.

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