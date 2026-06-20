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Цифровой рубль уже близко: останутся ли в ходу наличные и что изменится для россиян

Экономика

Когда в кошельке лежат привычные бумажные банкноты, кажется, что так будет всегда. Однако физические деньги постепенно уступают место новым форматам, которые меняют привычный уклад жизни. Появление цифрового рубля станет тем самым моментом, когда контроль за движением средств станет прозрачным, а платежи — мгновенными. Это не просто замена пластиковой карты или купюры, а перенастройка всей финансовой системы под новые запросы.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Третья форма денег

Цифровой рубль официально признан полноценной валютой наравне с монетами в кармане и числами в банковском приложении. Главное отличие новинки заключается в том, что она хранится не в конкретном коммерческом банке, а напрямую в системе регулятора. Если смотреть на вещи проще, это делает средства более защищенными от внутренних проблем кредитных организаций. Такой подход позволяет государству точнее настраивать экономические механизмы.

"Цифровой рубль — это не конкурент наличным, а удобный инструмент для адресных расчетов. Главный плюс здесь в программируемости денег, когда каждая копейка доходит строго до цели без лишних посредников", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артем Логинов.

Многие опасаются, что новые правила усложнят жизнь, но на деле же выходит наоборот. Система позволит совершать переводы без комиссий через универсальный кошелек. Для обычного человека это означает упрощение ежедневных рутинных операций. При этом важно понимать, что цифровой актив не является вкладом, на него не капают проценты, что отличает такой вариант от привычных счетов.

Что ждет наличные

Признак Цифровой рубль
Место хранения Платформа Центробанка
Доступность Через любое банковское приложение
Прозрачность Полный след каждой транзакции

Судьба бумажных денег волнует многих, ведь они остаются символом личной финансовой независимости. В Гознаке подчеркивают, что выпуск банкнот не прекратится одномоментно. Однако спрос на физические носители неизбежно упадет, так как цифровой формат возьмет на себя львиную долю социальных выплат и расчетов по госконтрактам. Это естественный процесс, который наблюдается во всем мире.

"Наличные деньги — это дорогое удовольствие для государства из-за логистики и печати. Цифровой формат снимает эти издержки, делая финансовую систему более жесткой и устойчивой к внешним шокам", — объяснил специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Важный нюанс заключается в том, что цифровой рубль позволяет внедрять смарт-контракты. Это автоматические сделки, которые закрываются только при выполнении определенных условий. Например, оплата за товар поступит продавцу лишь после того, как покупатель подтвердит получение посылки в системе. Это исключает мошенничество и делает любой финансовый выбор более безопасным.

Технологии на службе бюджета

Инфраструктура для новой валюты уже готовится. Гознак планирует использовать свои мощности для создания сервисов подключения к платформе. Это позволит бизнесу быстрее адаптироваться к изменениям. С осени текущего года крупнейшие банки обязаны открыть доступ к операциям с цифровым рублем, что станет началом массового использования технологии. Владельцам активов теперь стоит внимательнее следить за тем, как их налоговая отчетность будет синхронизироваться с цифровыми кошельками.

Ответы на популярные вопросы о цифровом рубле

Можно ли будет снять цифровые рубли в банкомате

Напрямую — нет. Цифровые рубли нужно сначала перевести в безналичную форму на обычный банковский счет, а уже затем снять привычные купюры в терминале.

Будут ли начислять кэшбэк за покупки цифровыми рублями

Банки не могут начислять бонусы или кэшбэк за такие операции, так как средства лежат не на их балансе. Однако комиссии за переводы между людьми будут нулевыми.

Смогу ли я расплатиться в магазине без интернета

Разработчики планируют внедрить офлайн-режим, когда оплата проходит при контакте двух устройств. Это позволит использовать валюту даже в отдаленных районах.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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