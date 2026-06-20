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Самозанятые под прицелом ФНС: кого и за какие операции налоговая проверяет первыми

Экономика

Налоговая служба научилась видеть счета самозанятых насквозь. Теперь инспекторы не тратят время на случайные проверки, а используют точечный метод оценки рисков. Если обычные переводы от друзей не вызывают вопросов, то системные ошибки в ведении дел быстро выводят предпринимателя в красную зону контроля. 

Новый сотрудник в офисе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Новый сотрудник в офисе

Красные флаги для инспектора

Инспекторы следят за тем, чтобы статус самозанятого не превращался в инструмент для обхода правил. В первую очередь под подозрение попадают те, кто получает деньги регулярно, но забывает оформлять чеки. Система видит входящие потоки и сопоставляет их с данными в приложении. Если на карту приходят средства от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а в системе Мой налог они не отражены, проверка становится лишь вопросом времени.

Тот самый секрет заключается в однообразии. Повторяющиеся суммы от одних и тех же плательщиков с одинаковыми комментариями или вовсе без них — это прямой сигнал о скрытой трудовой деятельности. Налоговики ищут признаки того, что компания подменяет штатных сотрудников самозанятыми, чтобы не платить страховые взносы. Такой подход государства к администрированию делает любую попытку спрятать доходы слишком дорогой и рискованной для бизнеса.

Схемы с родственниками и налом

Попытки запутать следы через счета близких людей или быстрый вывод денег в наличные тоже не остаются незамеченными. Необычная активность, когда счет используется только для транзита — деньги зашли и тут же были сняты в банкомате — считается признаком сомнительных операций. Контролеры анализируют связи и могут запросить пояснения по переводам, которые шли через третьих лиц.

"Инфляционные ожидания и перегрев спроса заставляют регуляторов жестче следить за денежной массой. Любое резкое решение бизнеса уйти в тень считывается платформенными решениями ФНС мгновенно", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Иногда под подозрение попадает даже законная деятельность. Если человек занимается частным извозом или преподаванием, важно фиксировать каждый платеж. В противном случае блокировка счета может произойти автоматически, и доказывать свою правоту придется долго. Ошибочный вариант поведения — игнорировать уведомления от банка или налоговой, надеясь, что все обойдется.

Контроль за арендой жилья

Особое внимание уделяется тем, кто сдает недвижимость внаем. У государства достаточно инструментов, чтобы вычислить нелегальных арендодателей. Наличие второй или третьей квартиры в собственности — это уже повод для анализа банковских выписок. Если ежемесячно в одни и те же даты на счет прилетает фиксированная сумма, скрыть коммерческий характер таких поступлений практически невозможно.

"При выявлении недоимки инспекторы могут начислить налог за три прошлых периода плюс штрафы. Не стоит ждать претензий, лучше один раз настроить отчетность и спать спокойно", — подчеркнула налоговый консультант Ирина Зайцева.

Признак риска Последствия
Платежи от юрлиц без чека Проверка на подмену трудовых отношений
Регулярный обнал крупных сумм Блокировка по антиотмывочному закону

Ответы на популярные вопросы о проверках самозанятых

Может ли налоговая проверить переводы от родственников

Да, если они выглядят как оплата товаров или услуг. Однако безвозмездная помощь между членами семьи налогом не облагается, если вы можете подтвердить родство и отсутствие коммерческой выгоды.

Что делать, если чек не был выбит вовремя

Необходимо сформировать чек в приложении Мой налог текущей датой, но указать фактическую дату получения денег. Штраф за это меньше, чем за полное сокрытие дохода, выявленное при проверке.

Проверяют ли тех, кто зарабатывает немного

Для системы важна не только сумма, но и системность. Если вы получаете по пять тысяч рублей еженедельно от компании, где раньше работали, алгоритм сработает независимо от величины дохода.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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