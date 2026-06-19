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Сырьевая эпоха закончилась: принципиально иной экспорт из России уже принёс миллиардные прибыли

Экономика

Российский агропромышленный сектор демонстрирует структурную перестройку: за текущий период экспорт агротехнологий достиг 5,9 миллиарда долларов. Основным драйвером остаются минеральные удобрения, обеспечившие прирост выручки на 7%. Поставки достигли отметки в 5,5 миллиарда долларов, что подтверждает устойчивость позиций на мировом рынке.

Руки с гранулированным удобрением
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Руки с гранулированным удобрением

География поставок и ключевые игроки

Российские агротехнологические решения активно замещают конкурентов на глобальных площадках. Бразилия сохраняет статус крупнейшего импортера минеральных удобрений. Параллельно наблюдается кратное увеличение спроса на восточных и южных направлениях. Китай нарастил объемы закупок в полтора раза, Индия — более чем на 10%.

"Рост экспорта в Азию и Латинскую Америку доказывает, что наши агротехнологии эффективно конкурируют даже при высокой стоимости заемного капитала внутри страны", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Динамика сегментов: от семян до биотеха

Анализ структуры экспорта показывает перелом в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью. Биотехнологический сектор — ферменты, пищевые добавки, крахмалы — показал рост на 20%.

Сегмент Динамика роста
Биотехнологии +20%
Средства защиты растений +7%
Минеральные удобрения +7%

Фермеры часто сталкиваются с рисками при выборе посевного материала из непроверенных источников, где дешевые семена провоцируют потерю урожая. Государственное регулирование в области сертификации становится необходимым инструментом минимизации убытков для аграриев.

"Масштабирование поставок в Индию — показатель того, что отрасль переходит от сырьевой модели к экспорту высокотехнологичных решений", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru аналитик Мария Ковалева.

Животноводство и экспорт генетики

Сектор животноводства демонстрирует стабильность: экспорт ветеринарных вакцин увеличился на 6%. Особый акцент сделан на генетическом материале — его поставки выросли вдвое. Подобная динамика отражает качественное обновление биологических активов, что повышает финансовый суверенитет системы в долгосрочной перспективе, исключая критическую зависимость от импорта.

Ответы на популярные вопросы

Почему Индия стала приоритетным партнером по биотеху?

Рост отгрузок в три раза обусловлен дефицитом качественных ферментов и кормовых добавок на индийском рынке, которые соответствуют требованиям российского производства.

Как ситуация с валютной выручкой влияет на этот сегмент?

Диверсификация экспортных потоков позволяет нивелировать волатильность цен на внешних рынках, аналогично тому, как концентрация ресурсов в энергетике защищает бюджет.

Ощущается ли нехватка кадров в экспортном секторе?

Да, отрасль работает в условиях жесткого дефицита специалистов, что провоцирует рост зарплат, как это ранее наблюдалось на столичном рынке труда.

"Импортеры выбирают российские препараты из-за их высокой эффективности, превосходящей порой аналоги из регионов с более мягким климатом", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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