Хранилища пустеют пятый месяц: решение ЦБ по золоту обернулось резким изменением структуры резервов

Банк России последовательно снижает долю золота в составе международных резервов. Статистика регулятора фиксирует затяжной тренд: объем физического металла сокращается пятый месяц подряд.

Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов is licensed under Free for commercial use Золотые слитки

Регулятор избавляется от избыточной ликвидности, адаптируя структуру активов под текущую макроэкономическую реальность. Несмотря на то что золото превратилось в сверхскоростной финансовый актив, Россия аккуратно срезает позиции, фиксируя прибыль после масштабного ралли предыдущих периодов.

Динамика резервов: цифры и факты

По итогам мая 2026 года запасы монетарного золота просели на 0,27%. В пересчете на физический вес хранилища лишились 6,2 тонны металла. К началу июня общий объем золотого запаса составил 2292,326 тонны (73,7 миллиона унций).

Параллельно с физическим сокращением упала и рыночная оценка: стоимость золотого портфеля ЦБ за месяц снизилась на 3,45%, остановившись на отметке 325,872 миллиарда долларов.

"Мы наблюдаем техническую коррекцию. ЦБ не просто копит металл, а управляет рисками. Когда золото может обновить исторический рекорд, часть объемов целесообразно направить на рынок для поддержания ликвидности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Снижение доли золота в общих резервах с 44,5% до 43,6% — это симптом "перегрева" оценки актива. Регулятор балансирует систему, чтобы не зависеть от колебаний котировок одного инструмента.

Примечательно, что еще в 2023–2024 годах физический объем запасов стоял на мертвой точке в 2332,76 тонны, однако бурный рост цен в 2025 году, когда стоимость резервов подскочила на 66,85%, заставил пересмотреть стратегию удержания.

Показатель (1 июня 2026) Значение / Изменение за май Физический объем золота 2292,326 тонны (-6,2 т) Стоимость в долларах $325,872 млрд (-3,45%) Доля в общих резервах 43,6% (было 44,5%)

Логика регулятора: фиксация прибыли

Россия продолжает удерживать за собой статус одного из лидеров рынка, даже несмотря на тактическое сокращение запасов. Пока Россия выжала из золотых приисков максимум и наращивает добычу, ЦБ использует внутренний ресурс для калибровки бюджета.

Институциональный подход требует прозрачности: если актив становится слишком дорогим, его концентрацию снижают. Это "горькое лекарство" для тех, кто привык видеть в золоте единственное спасение, но необходимый шаг для устойчивости нацвалюты.

"Налоговое администрирование и контроль за операциями с драгметаллами сейчас прозрачны как никогда. Любое движение тоннажа отражает потребность системы в валютной выручке или смене инвестиционных приоритетов", — отметила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Важно понимать контекст: глобальный Юг активно пересматривает правила игры. Пока Индия экстренно вывозит сотни тонн золота из Лондона, опасаясь санкционных блокировок, Москва уже сформировала независимый контур хранения.

Нынешние продажи — это не бегство из актива, а рутинная инвентаризация на фоне высокой волатильности, когда даже физическое серебро дешевеет вопреки прогнозам дефицита.

"Для частного инвестора логика ЦБ — сигнал к осторожности. Когда регулятор сбрасывает вес, рынку стоит задуматься о диверсификации. Сейчас наличная валюта стала токсичной, но и перегружать портфель только одним металлом опасно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Между тем, корпоративный сектор лихорадит: активы ЮГК снова выставили на продажу, и торги идут тяжело. Это подтверждает тезис: золото в недрах и золото в слитках ЦБ — разные инструменты управления. Регулятор оперирует макроэкономической стабильностью, а не сиюминутной выгодой золотопромышленников.

Ответы на популярные вопросы о золотом запасе

Почему ЦБ продает золото, если оно растет в цене?

Это классическая стратегия ребалансировки. Когда доля одного актива в портфеле становится чрезмерной из-за его подорожания, излишки продаются, чтобы закупить другие инструменты или пополнить ликвидную часть резервов.

Означает ли это истощение резервов РФ?

Нет. Объем в 2,3 тысячи тонн — это колоссальный запас, один из крупнейших в мире. Снижение на 0,27% является техническим колебанием в рамках допустимых погрешностей управления госфинансами.

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