В России обсуждают льготу для молодоженов: свадебный бюджет оказался в центре громкой идеи

Инициатива о введении налоговых льгот для молодоженов не имеет под собой экономического обоснования и не решит демографические проблемы страны, уверен налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что подобные предложения носят скорее популистский характер и создают избыточную нагрузку на систему администрирования.

Фото: commons.wikimedia.org by Tom Pumford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свадьба

Ранее группа депутатов от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направила в правительство законопроект, предлагающий установить социальный налоговый вычет на проведение свадеб. При этом в экспертном сообществе уже жестко высказались о вычете на свадебные торжества, поставив под сомнение эффективность такой меры.

Сивков считает, что бюджетный эффект от внедрения новой категории вычетов будет отрицательным из-за сложности контроля целевого использования средств. Специалист напомнил, что в стране уже существуют механизмы поддержки, в том числе новая система выплат с июня 2026 года, направленная на помощь работающим родителям.

"Я думаю, что, скорее всего, эта инициатива не будет введена, потому что у нас и так слишком много различных льгот и преференций. Сама по себе эта мера, честно говоря, на свадьбы и рождаемость никак не повлияет. Если у людей нет денег, это не решается подобными мерами. Кроме того, там сложная процедура: это не прямая выдача средств, а оформление вычетов, сбор документов и так далее", — пояснил он.

По словам налогового консультанта, для стимулирования создания семей государству следует сосредоточиться не на разовых компенсациях, а на долгосрочном росте благосостояния граждан. На текущем этапе власти уже обсуждают существенный рост доходов в 2026 году, что может стать более весомым аргументом для молодых пар, чем возврат части налогов за банкет.

Эксперт также отметил, что администрирование свадебного вычета потребует разработки специализированного программного обеспечения и привлечения дополнительных трудовых ресурсов.

"То есть какой-либо экономической целесообразности в этом я, как налоговый консультант, не вижу. Считаю, что для того, чтобы люди вступали в брак, необходимо прежде всего обеспечить рост доходов населения и общий уровень финансовой устойчивости", — сказал специалист.

Сивков добавил, что за его 25-летнюю практику в налоговой сфере подобные инициативы появляются регулярно, но редко доходят до реализации из-за их оторванности от реальной экономики. Даже если новые изменения в российское законодательство будут приняты, они вряд ли станут драйвером для улучшения демографической ситуации в стране.

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