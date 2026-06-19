Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мечты об отдыхе разбились о реальность: путь российских семей через Грузию обернулся унижением
В России обсуждают льготу для молодоженов: свадебный бюджет оказался в центре громкой идеи
Рыба в чужом костюме: какой популярный продукт в Турции выдают совсем не за того
Солнце находит лазейку даже через SPF: одна привычка сводит защиту кожи почти к нулю
Сжигаем жир без бега и приседаний: 10 упражнений, которые заменят вам часовую тренировку
Похищение в аэропорту и заговоры на мужа: Иду Галич тайно вывезли в Саратов ради лесной магии
Цветы вместо плодов: что задать перцу во время цветения, чтобы завязь не осыпалась
Как есть кашу и не толстеть? Выбираем 3 лучших варианта для заряда энергии с утра
Россиянам оставили спокойное лето без роста ЖКХ: причина кроется вовсе не в заботе о кошельках людей

Слишком осторожный шаг: новая тактика регулятора в России лишила бизнес надежды на дешевый капитал

Экономика

Центробанк РФ на заседании 19 июня пересмотрел ключевую ставку, опустив её значение с 14,5% до 14,25% годовых. Это девятое по счету сокращение параметра подряд, однако теперь регулятор выбрал минимальный из возможных шагов. Умеренная динамика указывает на стремление ведомства сохранить баланс между поддержкой деловой активности и сдерживанием инфляционного давления, не допуская резких рыночных колебаний.

Банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

По мнению доцента кафедры экономической политики ГУУ Максима Чиркова, осторожность Банка России оправдана анализом разнонаправленных факторов внутри экономики. Как сообщил rosbalt.ru Чирков, показатель инфляции в 4% достижим в обозримой перспективе, а текущая политика регулятора подтверждает эффективность контроля за ростом цен.

При этом эксперты напоминают, что высокая стоимость кредитов затрудняет доступ к капиталу, что особенно заметно в тех секторах, где уже ощущается дефицит кадров и рост издержек.

"Подобные действия ЦБ отражают попытку максимально точно купировать инфляционные риски, не обрывая при этом инвестиционные возможности бизнеса. Смягчение ставок — это всегда тонкая настройка, где цена ошибки слишком высока, особенно в условиях продолжающейся трансформации финансовой системы", - отметил в беседе с Pravda.Ru экономический аналитик Никита Волков.

Перспективы и прогноз до конца года

Следующий раунд обсуждения денежно-кредитной политики намечен на 24 июля 2026 года, когда регулятор представит обновленный среднесрочный прогноз. Сигнал от Центробанка остается жестким: в случае усиления бюджетных стимулов или проинфляционных факторов цикл снижения может быть приостановлен. Компании, как и частные лица, вынуждены учитывать глобальные изменения в финансовом секторе при планировании долгосрочных стратегий.

Банки продолжают ужесточать мониторинг транзакций, поэтому любые крупные переводы теперь находятся под усиленным контролем. Подобная прозрачность требует от граждан повышенного внимания к тому, как оформляются операции, ведь даже привычные действия могут привести к временным ограничениям в обслуживании карт. Понимание текущих трендов помогает избежать необоснованных рисков заморозки активов.

Ответы на популярные вопросы о ключевой ставке

Почему ЦБ снижает ставку медленно?

Регулятор стремится плавно вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%, не провоцируя резкого скачка цен из-за слишком дешевых денег.

Как ставка влияет на депозиты банков?

Снижение ключевой ставки обычно приводит к постепенному уменьшению доходности по вкладам для населения вслед за изменением стоимости кредитных ресурсов.

Чего ожидать бизнесу в ближайшее время?

Сохранение жесткого сигнала означает, что кредитование останется дорогим, поэтому предприятиям стоит фокусироваться на операционной эффективности и собственных резервах.

Когда ждать следующего заседания по ставке?

Совет директоров Банка России проведет очередное обсуждение параметров денежно-кредитной политики 24 июля 2026 года.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Еда и рецепты
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Еда и рецепты
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Ближний Восток
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Популярное
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку

Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.

Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Последние материалы
Цветы вместо плодов: что задать перцу во время цветения, чтобы завязь не осыпалась
Как есть кашу и не толстеть? Выбираем 3 лучших варианта для заряда энергии с утра
Россиянам оставили спокойное лето без роста ЖКХ: причина кроется вовсе не в заботе о кошельках людей
Кошельки потяжелеют уже летом: на Ставрополье утвердили новую схему финансовой поддержки ведомств
Аромат говорит громче слов: курица по-кавказски превратит ужин в маленький праздник
Это было безумно и романтично: почему Оливия Уайлд вышла замуж за итальянского принца и сразу пожалела
Корабль не дошёл до порта назначения: глубина сохранила его почти нетронутым 250 лет
Семья Бекхэмов трещит по швам: поступок младшей дочери лишь подтвердил масштаб глубокого раскола
Кот в мешке на колёсах: нюансы китайской сборки, из-за которых машина попросит вложений
Мирный трек по Украине резко ожил: Киеву могут выставить счет за американское миротворчество
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.