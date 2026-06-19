Ваша квартира — ваш доход: 3 способа законно снизить налоги и спать спокойно в 2026 году

Попытка скрыть доход от сдачи жилья сегодня превращается в опасную лотерею. Прозрачность банковских переводов и цифровая зоркость налоговой службы сводят шансы остаться незамеченным к минимуму. Ситуация, когда хозяин квартиры годами получает деньги на карту "от родственников", быстро заканчивается блокировкой счета или требованием объяснений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Расчет налогов

НДФЛ: классический, но дорогой путь

Для многих собственников самым понятным остается подоходный налог. Его размер напрямую зависит от общей суммы прибыли человека. Если суммарный доход за двенадцать месяцев укладывается в 2,4 млн рублей, заплатить придется 13 процентов. При превышении этого порога включается прогрессивная шкала, где ставка растет вместе с суммами. На практике это означает, что арендная плата плюсуется к зарплате и другим поступлениям, что может подтолкнуть человека в более дорогую категорию.

"Важный нюанс: при оплате НДФЛ как обычного налога физического лица нельзя вычитать из базы расходы на ремонт или новую технику. Платить придется со всего объема полученных денег. Однако можно сэкономить, если грамотно прописать в договоре оплату коммунальных услуг по счетчикам. В таком случае компенсация за свет и воду не считается прибылью собственника", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

С этим стоит быть аккуратнее тем, кто уезжает из страны на долгий срок. Если провести за пределами России более 183 дней, ставка подлетает до 30 процентов. В такой ситуации стандартные налоговые вычеты становятся недоступны, а финансовое решение по сдаче жилья теряет всякий смысл.

Самозанятость как универсальный инструмент

Режим налога на профессиональный доход стал настоящим спасением для владельцев одной-двух квартир. Здесь нет бумажной волокиты и сложных расчетов. Ставка составляет всего 4 процента при работе с обычными людьми и 6 процентов, если жилье снимает фирма. Весь учет ведется в мобильном приложении, которое само формирует чеки и считает сумму к уплате.

"Разница в цифрах говорит сама за себя. При доходе в 50 000 рублей в месяц самозанятый отдаст государству 2 000 рублей, а обычный плательщик НДФЛ — 6 500 рублей. За год набегает внушительная сумма, которую лучше потратить на содержание имущества, чем просто отдавать из-за неверно выбранного варианта оформления", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Главное — помнить о лимите. Самозанятость доступна до тех пор, пока поступления не превысят 2,4 млн рублей с начала календарного года. Если у арендодателя под управлением находится несколько объектов или аренда в элитном сегменте, порог может быть достигнут довольно быстро. В этом случае придется менять стратегию, иначе налоговая автоматически пересчитает все платежи по максимальной ставке.

Налоговый режим Основная ставка НДФЛ (резидент) 13–15% (зависит от дохода) Самозанятость (НПД) 4% (физлица) / 6% (юрлица) ИП на упрощенке 6% (доходы) / 15% (доходы-расходы)

Статус ИП и патентная система

Для тех, кто сделал аренду полноценным бизнесом, подходит статус индивидуального предпринимателя. Здесь открывается возможность использовать патент — фиксированную выплату, которая не зависит от реальной выручки, а рассчитывается исходя из площади и расположения квартиры. Однако правила игры меняются. Теперь лимит для работы на патенте ограничен 20 млн рублей в год, что вынуждает крупных рантье переходить на упрощенную систему. Тот самый секрет экономии при ИП заключается в выборе схемы "доходы минус расходы", если квартира требует постоянных вложений, закупки материалов или дорогого клининга.

"Налоговая служба сегодня легко вычисляет систематическую деятельность. Если человек регулярно покупает квартиры и сдает их посуточно, это уже не личное использование имущества, а предпринимательство. Без регистрации ИП можно нарваться на доначисление НДС и штрафы за незаконный бизнес. Любая системная деталь в поведении собственника становится зацепкой для проверки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

На деле же выходит, что самым спокойным способом остается разделение долей между членами семьи. Если жилье находится в общей собственности супругов, каждый может зарегистрироваться как самозанятый и проводить через себя половину оплаты. Это помогает не выходить за рамки льготных лимитов и законно снижать нагрузку. Подобное решение часто оказывается эффективнее любых попыток скрыть факт аренды.

Ответы на популярные вопросы о налогах на аренду

Нужно ли платить налог, если жильцы съехали через месяц

Да, налог платится с любой фактически полученной суммы. Даже если аренда была краткосрочной, доход обязан попасть в декларацию или приложение самозанятого.

Как подтвердить расходы на ремонт при сдаче квартиры

Для уменьшения налоговой базы подходят только официальные документы: договоры с бригадами, акты выполненных работ и кассовые чеки на стройматериалы. Простые переводы частникам без чеков налоговая не засчитает.

Можно ли совмещать работу в офисе и самозанятость по аренде

Запретов на это нет. Зарплата будет облагаться обычным НДФЛ через работодателя, а доход от квартиры собственник будет проводить отдельно по льготной ставке через специальное приложение.

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