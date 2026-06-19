Покупки на маркетплейсах станут другими: 3 изменения, которые коснутся каждого покупателя

С 1 июля 2026 года маркетплейсы кардинально меняют правила. Любителям заказывать вещи "просто примерить", фанатам дешевых зарубежных посылок и тем, кто привык платить строго после получения, придется перестраиваться. Теперь каждый шаг покупателя — от клика "Оформить" до возврата — будет жестко контролироваться и стоить денег. Разбираемся, к каким нововведениям нужно готовиться, чтобы не терять деньги на ровном месте.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ПВЗ Ozon и Wildberries

Зарубежные посылки: конец эпохи личных вещей

Товары, которые приходят напрямую от иностранных продавцов, теряют статус предметов для личного пользования. Теперь такие заказы приравниваются к полноценной электронной коммерции. Для покупателя это выльется в дополнительные расходы: в цену включат таможенные платежи и налог на добавленную стоимость. Процесс оформления станет прозрачнее для государства, но сложнее для пользователя. Придется учитывать, что итоговая сумма в корзине может неприятно удивить при переходе к оплате.

"Раньше многие воспринимали трансграничную торговлю как серую зону с приятными ценами. Сейчас регулятор затягивает гайки, выравнивая условия для внутренних игроков и зарубежных площадок. Это необходимый этап для стабилизации рынка, хотя потребитель ощутит на себе рост финансовой нагрузки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Усложнение процедур требует от покупателя понимания того, как работают современные алгоритмы контроля. Ожидание посылки из-за границы теперь сопряжено не только с логистикой, но и с бюрократическими фильтрами, которые раньше касались только крупных партий товара.

Рейтинг покупателя и новые правила оплаты

Возможность оплатить заказ в пункте выдачи после примерки становится привилегией. Если человек часто отказывается от товаров, его переведут на систему стопроцентной предоплаты. Это дисциплинирует, но лишает привычного комфорта. Для дорогостоящей электроники и технически сложных устройств выбора вовсе не останется — деньги будут списывать сразу в момент оформления. Такой подход снижает риски логистических потерь для площадок.

Параметр Новые условия Оплата после получения Доступна только при высоком рейтинге выкупа Срок возврата Сокращен с 21 до 14 календарных дней Технически сложные товары Полная предоплата для всех категорий клиентов

Сложности возникают и на стороне продавцов, которым приходится дольше ждать свои средства. В глаза бросается задержка выплат, которая увеличилась почти до месяца. Если смотреть на вещи проще, площадки используют деньги в обороте, пока поставщики вынуждены искать другие варианты для поддержания текущей деятельности.

Динамическая доставка и жесткий возврат

Универсальные тарифы на доставку уходят в прошлое. Стоимость услуги теперь зависит от того, насколько загружен конкретный пункт выдачи и как далеко он находится. Тот самый секрет экономии теперь кроется в выборе менее востребованных точек или времени заказа. Если склад переполнен, цена за выдачу вырастет. Это автоматическое регулирование потоков людей и грузов, которое делает систему более устойчивой, но менее предсказуемой для кошелька.

"Покупатели привыкли к лояльности, но сейчас правила возврата становятся драконовскими. Сорванная бирка или мятая коробка теперь — законный повод для отказа. Нужно фиксировать состояние товара прямо у стойки администратора, иначе доказать свою правоту будет невозможно", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Срок беспроблемного возврата сжат до двух недель. Любые следы использования блокируют заявку на возврат средств. С этим стоит быть аккуратнее — примерка обуви дома может обернуться невозможностью сдать ее обратно, если на подошве появятся малейшие потертости. На деле же выходит, что маркетплейсы перекладывают ответственность за сохранность товарного вида полностью на плечи потребителя. Чтобы избежать ошибок, стоит учитывать каждый коэффициент риска при покупке.

Ответы на популярные вопросы о новшествах маркетплейсов

Можно ли будет вернуть электронику, если она не понравилась по цвету?

Нет, технически сложные товары надлежащего качества теперь принимаются обратно только при полной сохранности всех пломб и заводской упаковки, причем оплата за них вносится сразу.

Как узнать свой рейтинг для постоплаты?

Личный рейтинг отображается в профиле пользователя. Он формируется на основе суммы выкупленных вещей и процента отказов за последний период.

Почему цена доставки меняется в течение дня?

Внедрена динамическая система расчета. Если в выбранном пункте выдачи скопилось слишком много посылок, площадка поднимает цену, чтобы перенаправить заказы в другие точки.

Читайте также