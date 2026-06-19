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Ваши навыки больше не гарантируют доход: рынок труда в России перешел на иные алгоритмы

Экономика » Прогнозы и статистика

В России стремительно растет спрос на умение эффективно использовать искусственный интеллект в профессиональной деятельности. Владение навыком создания качественных запросов для нейросетей перестало быть вспомогательным инструментом и переходит в категорию обязательных компетенций.

Девушка разговаривает с ИИ
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка разговаривает с ИИ

Как отмечает Газета.Ru со ссылкой на директора департамента организационного развития Роскачества Ирину Шульженко, технологии перестали восприниматься как футуристичные решения, став обыденной частью рабочего процесса.

Специалисты все чаще делегируют нейросетям рутинные задачи: обработку больших массивов данных, систематизацию информации и создание первичных отчетов. По мнению Шульженко, это высвобождает время персонала для решения нестандартных и стратегических вопросов, требующих высокой экспертной оценки.

Подобные структурные изменения особенно заметны в сфере ИТ и аналитики, где скорость обработки потоков доминирует над иными показателями. Это также влияет на личные финансы граждан: например, многих интересует, как индексация зарплат соотносится с ростом продуктивности благодаря новым инструментам.

"Интеграция ИИ в бизнес-процессы требует не только технической грамотности, но и готовности сотрудников перестраивать привычные алгоритмы действий, отказываясь от механического труда в пользу управления программными комплексами", — отметил в беседе с Pravda.Ru Специалист по безопасности АСУ ТП Игорь Мельников.

Трансформация профессий и требования к управленцам

Изменения на рынке труда не означают массовое вытеснение людей алгоритмами, а указывают на глубокую трансформацию привычных ролей. Компании используют нейросети для ускорения сервиса и минимизации однотипных операций, что неизбежно ведет к сокращению чисто административного функционала. Основной вызов стоит перед руководителями, которым необходимо переучивать команды и внедрять технологичный подход в ежедневную практику для сохранения конкурентоспособности.

По словам Шульженко, наниматели сейчас отдают предпочтение сотрудникам, готовым адаптировать свои должностные обязанности под возможности ИИ. Такая гибкость позволяет специалистам повышать производительность труда без выгорания на монотонных операциях. В перспективе это снизит количество неэффективных процессов, позволяя организациям быстрее масштабироваться и предлагать клиентам актуальные услуги.

Ответы на популярные вопросы о работе с нейросетями

Обязательно ли программировать для эффективной работы с ИИ?

Нет, создание промтов — это развитие текстовой и логической грамотности, а не написание программного кода.

Какие профессии находятся под наибольшим риском сокращения?

В первую очередь речь идет об операционных и административных функциях с высокой долей повторяющихся задач.

Поможет ли ИИ увеличить текущий доход?

Автоматизация рутины позволяет брать больше сложных и высокооплачиваемых проектов, что косвенно способствует карьерному росту.

Могут ли нейросети полностью заменить человека в аналитике?

ИИ служит инструментом поддержки принятия решений, но стратегическая ответственность остается за экспертом-человеком.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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