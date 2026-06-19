Год прошёл — стаж может не засчитаться: новые правила ухода за пожилыми меняют начисление пенсии

Российское правительство ужесточило контроль над учетом нестраховых периодов в трудовой биографии граждан. С 2027 года процедура оформления ухода за престарелыми и инвалидами потребует ежегодного документального подтверждения и соблюдения временного норматива. Нарушение регламента приведет к обнулению накопленного стажа.

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Механика начисления баллов за помощь близким

Институциональная логика пенсионной системы рассматривает уход за нетрудоспособными лицами как социально значимую деятельность, заменяющую стандартную занятость. За каждый календарный год такой активности гражданину начисляют 1,8 балла. Это фиксированный индивидуальный пенсионный коэффициент, который не суммируется при обслуживании нескольких подопечных одновременно.

Для назначения страховых выплат в 2026 году требуется наличие 30 баллов и 15 лет официального стажа. Уход за лицом старше 80 лет или инвалидом первой группы позволяет закрыть дефицит показателей без прямых финансовых вложений. Однако государство усиливает мониторинг достоверности этих данных через цифровые платформы и новые формы отчетности.

"Система переходит от заявительного принципа к надзорному. Раньше факт ухода презюмировался на основе одного документа, теперь СФР требует регулярной актуализации статуса. Это горькое лекарство от фиктивных регистраций", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Пятикратный рост бюрократической нагрузки

Согласно постановлению правительства № 665, текущая упрощенная модель оформления ухода уходит в прошлое. Вместо единого заявления с 1 января 2027 года вводятся пять специализированных форм. Ключевое изменение — обязательное письменное согласие подопечного, оформленное строго по установленному образцу. Наличие общей прописки с инвалидом больше не освобождает от этой обязанности.

Администрирование процесса осложняется необходимостью ранней подачи документов. Заявление об осуществлении ухода должно поступить в фонд до даты начала фактической деятельности. Любая пауза в документообороте грозит исключением периода из расчета. Проверить стаж СФР рекомендует заранее, чтобы выявить возможные пробелы до вступления новых правил в силу.

Параметр Новые требования (с 2027 г.) Количество документов 5 утвержденных форм Периодичность подтверждения Ежегодно до истечения 12 месяцев Минимальная нагрузка 14 часов в неделю Согласие подопечного Строго обязательно

Ежегодная верификация и риск потери статуса

Регулятор внедряет механизм циклического подтверждения права на баллы. Гражданин обязан ежегодно подавать декларацию о продолжении ухода. Просрочка даже на один день автоматически прекращает учет стажа. Прежняя практика фиксации периодов задним числом после смерти подопечного полностью исключена.

"Налоговый суверенитет государства требует прозрачности социальных обязательств. Ежегодный фильтр позволит отсечь тех, кто использует статус помощника только ради стажа, фактически не оказывая поддержки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно учитывать, что подопечный наделяется правом аннулировать уход в одностороннем порядке через специальную форму отказа. Это создает рычаг давления на качество оказываемых услуг. Если пенсия за счет баллов составляет сумму ниже регионального порога, государство производит доплаты, но только при условии легитимности всего накопленного стажа.

Временной норматив: 14 часов на заботу

В тексте официальных обязательств впервые зафиксирован минимально необходимый объем времени для признания ухода — 14 часов в неделю. Этот параметр становится базой для формирования страховой части, которая зависит от начисленных пенсионных баллов. Физический контроль затруднен, но норматив служит юридическим основанием для проверок при возникновении жалоб со стороны подопечных.

"Четкая фиксация часов — это попытка формализовать социальный контракт между гражданином и государством. Работающим лицам стоит учитывать, что совмещение полноценной занятости и норматива в 14 часов может вызвать вопросы у инспекторов фонда", — отметил специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Переходный период позволяет оформить уход за 2025-2026 годы по старой, упрощенной схеме до конца 2027 года. Это окно возможностей для тех, кто не успел легализовать свою деятельность. После этого срока расчет пенсии будет производиться исключительно по новым цифровым лекалам с жестким администрированием каждого этапа.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли оформить стаж, если ухаживающий официально работает?

Нет, баллы за уход начисляются только неработающим трудоспособным гражданам. Совмещение с официальной зарплатой исключено.

Как подтвердить уход, если родственник живет в другом городе?

Заявление можно подать через портал Госуслуги. Главное условие — фактическое оказание помощи не менее 14 часов в неделю, что подразумевает территориальную близость.

Что будет с баллами, если забыть подать ежегодное подтверждение?

Начисление стажа прервется автоматически. Недостающие баллы придется восстанавливать через другие механизмы, включая социальную поддержку или покупку стажа через добровольные взносы.