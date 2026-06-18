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Триста тысяч на руки — не предел: какие ниши разогнали зарплаты в столице до максимума

Экономика

Росстат зафиксировал резкий скачок средних зарплат в Москве: в марте 2026 года показатель достиг 219,6 тысячи рублей, увеличившись за год почти на 31 тысячу. Несмотря на впечатляющие цифры, реальная картина доходов горожан остается неоднородной. Пока одни специалисты получают бонусы, измеряемые сотнями тысяч, другие едва преодолевают порог в 60-80 тысяч рублей. Столь высокая "средняя планка" формируется за счет узкого круга сверхвысокооплачиваемых профессий и специфики статистического учета, включающего премии и надбавки топ-менеджмента.

Человек работает за ноутбуком
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек работает за ноутбуком

Кто тянет статистику вверх: список самых прибыльных профессий

Средний показатель в 219,6 тысячи рублей — это результат математического сложения доходов миллионеров и рядовых сотрудников. По данным экспертов, основной вклад в "красивую" цифру вносят топ-менеджеры, чьи ежемесячные выплаты стартуют от 1 млн рублей. Однако существенный рост виден и в других секторах. Например, в финансовой и страховой сферах средний доход перешагнул отметку в 314 тысяч рублей.

Карьерный консультант Светлана Ковынева поясняет, что в топ наиболее доходных позиций входят специалисты по работе с данными (Data Scientist) и брокеры по инвестициям с доходами до 500 тысяч рублей. Также в списке лидеров значатся руководители IT-проектов и корпоративные юристы. Даже в сфере услуг наблюдается гигантский разрыв: официант в заведении премиум-класса может заработать до 400 тысяч рублей благодаря чаевым, в то время как в обычном кафе эта сумма будет в пять раз ниже.

"Статистический рост во многом обусловлен дефицитом кадров в высокотехнологичных отраслях. Компании вынуждены перекупать специалистов, предлагая им расширенные пакеты бонусов, которые Росстат учитывает как общую массу дохода", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Нижний порог: кому в Москве платят меньше всего

На другом полюсе московского рынка труда находятся профессии, не требующие специфической квалификации. Здесь цифры гораздо скромнее официального среднего значения. Уборщики помещений в столице получают в среднем 50-70 тысяч рублей, кассиры и помощники воспитателей — от 55 до 80 тысяч. Эти показатели ближе к реальности для большинства горожан, не задействованных в управлении или IT-секторе.

Важно учитывать, что Москва и Чукотка остаются единственными регионами страны, где средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей. Для сравнения, общероссийский показатель составляет 112,6 тысячи рублей, что почти вдвое меньше столичного. Такая разница заставляет многих россиян задумываться о сохранении средств, при этом более 40% граждан не готовы тратить свои сбережения даже при росте доходов.

"Низкооплачиваемые сегменты рынка труда сейчас находятся под давлением инфляции. Несмотря на то что номинально зарплаты кассиров или охранников растут, их покупательная способность увеличивается крайне медленно по сравнению с топовыми позициями", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Индексация и закон: обязан ли шеф повышать зарплату вслед за Росстатом

Многие сотрудники ошибочно полагают, что публикация данных Росстата о росте средних зарплат — законный повод для требования прибавки. Юрист Ольга Абрикосова поясняет: прямой обязанности подтягивать оклады под "среднерегиональные" у бизнеса нет.

Статья 134 ТК РФ обязует работодателей повышать реальное содержание зарплаты в связи с ростом цен, но механизм этого повышения (индексация, премии или увеличение оклада) компания выбирает сама. Частный бизнес имеет право привязывать рост выплат к эффективности труда или прибыли организации. Официальные данные об инфляции или средних доходах по Москве могут служить аргументом в переговорах, но не являются юридической догмой для бухгалтерии. Источник издание "Московский Комсомолец".

"Работодатель обязан закрепить порядок индексации в локальных актах. Если этого нет, сотрудник может поднять вопрос через трудовую инспекцию, но рассчитывать на цифры Росстата как на обязательный минимум не стоит", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Отраслевая специфика доходов

Сектор экономики / Профессия Эффект и влияние на статистику
Финансы и страхование (314 тыс. руб.) Основной драйвер роста средней цифры за счет годовых бонусов.
IT и связь (226 тыс. руб.) Стабильный рост из-за дефицита кадров и конкуренции за разработчиков.
Добыча нефти и газа (226 тыс. руб.) Высокая база доходов управленческого аппарата в московских офисах.
Массовый персонал (50-80 тыс. руб.) Сдерживающий фактор, отражающий реальный доход большинства граждан.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах в Москве

Почему моя зарплата 60 тысяч, а средняя 219 тысяч?
Средняя величина рассчитывается как арифметическое среднее всех выплат в городе. В одну "корзину" попадают и многомиллионные бонусы банкиров, и оклады курьеров. Если в компании один директор получает 2 млн, а 10 рабочих по 40 тысяч, средняя зарплата по этой фирме составит почти 220 тысяч рублей.

Обязан ли директор повысить мне зарплату, если инфляция выросла?
По закону повышение реального содержания зарплаты обязательно. Однако это не всегда прямая индексация оклада. Работодатель может выплатить разовую премию или увеличить переменную часть, сославшись на выполнение производственных планов.

Влияет ли удаленность от Москвы на доход?
Разрыв между Москвой и Подмосковьем существенен: в области средний заработок составляет 132 тысячи рублей против 219 тысяч в столице. Это связано с концентрацией головных офисов крупнейших корпораций именно внутри МКАД.

Что делать, если зарплату не повышали несколько лет?
Проверьте трудовой договор и положение об оплате труда. Там должен быть прописан порядок индексации. Если документа нет или он не соблюдается, это повод для обращения за юридической консультацией, так как игнорирование ст. 134 ТК РФ является нарушением.

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Экспертная проверка:  макроэкономист Артём Логинов, экономист по рынку труда Ирина Костина, юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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