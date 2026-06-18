Россия закрывает одну из главных уязвимостей: кредиторам из-за рубежа оставили минимум влияния

Рекордное сокращение внешних обязательств России стало индикатором укрепления финансового суверенитета страны, заявил доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что такая динамика является осознанным сигналом для рынка и подтверждением устойчивости отечественной экономики.

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Ранее сообщалось, что государственный долг России перед иностранными кредиторами по итогам апреля продемонстрировал максимально резкое снижение. По данным Минфина, задолженность сократилась сразу на 4,2 млрд долларов, опустившись до отметки 58,9 млрд долларов. Эксперты подчеркивают, что долги России перед иностранцами сократились до предела, что позволило достичь исторического минимума обязательств.

По словам Исмаилова, нынешнее падение показателей не стало сюрпризом, так как власти заранее анонсировали планы по закрытию части долгового портфеля. Систематическое выполнение обязательств, несмотря на внешнее давление, напрямую влияет на восприятие российских активов. Прозрачное исполнение графиков платежей нивелирует опасения инвесторов. На этом фоне профильные ведомства указывают на достижение Россией полного финансового суверенитета, что делает рычаги внешнего давления малоэффективными.

"Положительный сигнал об инвестиционном климате в стране повышает доверие иностранных инвесторов к российским активам — это первый важный фактор. Во-вторых, пересчет внешнего долга в сторону уменьшения во многом связан с укреплением рубля в течение длительного периода, что привело к переоценке и столь серьезному снижению", — пояснил он.

Специалист добавил, что важную роль играет дисциплина самих эмитентов, которые не допускают срывов выплат. Это демонстрирует реальную автономность бюджетной системы. В стране продолжается планомерная трансформация бюджетного процесса, целью которой является перевод госзаимствований преимущественно на внутренний рынок. Параллельно с этим аналитики фиксируют резкий рост позиций российской валюты, что дополнительно корректирует объемы валютных обязательств в пересчете на рубли.

"По российским ценным бумагам обязательства систематически исполняются самими эмитентами, то есть фактически не допускаются какие-либо дефолты. Это является важным фактором, демонстрирующим признаки финансового суверенитета, включая постепенное снижение доли иностранных заимствований и при этом регулярное, без каких-либо сбоев, выполнение обязательств по ним", — сказал эксперт.

Замещение внешних источников финансирования внутренними ресурсами позволяет Москве игнорировать требования глобальных регуляторов. Фактически в России завершено формирование архитектуры финансовой независимости, что минимизирует риски, связанные с блокировками или ограничениями на мировых рынках капитала.

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