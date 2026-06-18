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Дефицит кадров открывает двери: в каких отраслях пенсионеры стали самыми желанными

Экономика

Дефицит кадров на рынке труда заставляет нанимателей пересматривать привычные фильтры при поиске персонала. В цехах и офисах все чаще замечают сотрудников, которые по возрасту уже давно могли бы уйти на заслуженный отдых. На практике видно, что опыт становится весомым аргументом против формальных цифр в паспорте, а работодатели превращаются в приверженцев макроэкономического реализма. Сейчас три четверти компаний открыто рассматривают кандидатов старшего возраста, адаптируя свои кадровые стратегии под новую реальность.

Женщина среднего возраста с макияжем
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Женщина среднего возраста с макияжем

Отрасли, где востребован опыт

Сложнее всего ситуация обстоит в производственном секторе. Промышленные предприятия и технические службы ищут квалифицированные рабочие руки и инженерные кадры. Здесь возраст не просто не пугает — он гарантирует наличие школы и дисциплины. Если смотреть на вещи проще, то профессионал, знающий оборудование десятилетиями, сегодня ценится выше амбициозного новичка. Это горькое лекарство для тех, кто строил стратегию только на молодежи, но оно необходимо для стабильности производства.

"Мы видим перегрев экономики, когда спрос на труд кратно превышает предложение. В этих условиях дискриминация по возрасту — непозволительная роскошь для бизнеса. Компании вынуждены заниматься администрированием имеющихся ресурсов и удерживать ценных специалистов любыми способами", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Следом за заводами идет сфера услуг и логистики. В продажах и перевозках доля вакансий для пенсионеров держится на высоком уровне. Социальная сфера, включая медицину и образование, также остается открытой для опытных кадров. В глаза бросается и спрос на административный персонал: бухгалтеры, кладовщики и специалисты по безопасности находят работу без труда. Такой вариант трудоустройства часто становится спасением для обеих сторон.

Сфера деятельности Спрос на кадры 60+
Промышленность и производство Высокий (цеховые и инженерные позиции)
Транспорт и логистика Средний (водители, диспетчеры)
Здравоохранение Стабильный (врачи и средний медперсонал)

Социальные пакеты и бонусы

Работа с возрастными сотрудниками требует особого подхода к мотивации. На деле же выходит, что компаниям проще сохранить проверенного человека, чем искать замену. Каждая четвертая организация внедряет программы удержания, понимая, что инвестиционный климат внутри коллектива зависит от преемственности знаний. Тот самый секрет устойчивости многих отделов кроется именно в наставничестве, которое обеспечивают старожилы.

"Трудовое право не делит людей по возрасту, но рынок диктует свои правила. Сейчас работодатели чаще предлагают гибкий график или удаленный формат, чтобы сохранить профессионала. Это осознанное решение, направленное на минимизацию рисков внезапного ухода ключевых сотрудников", — объяснил специально для Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Помимо зарплаты, предприятия предлагают дополнительные льготы. Часто это поддержка при выходе на пенсию, путевки в санатории или компенсация медицинских услуг. Даже небольшой перечень корпоративных мероприятий помогает человеку чувствовать себя востребованным. С этим стоит быть аккуратнее: простого подарка к празднику уже недостаточно, люди ценят реальную заботу о здоровье и стабильность, которую дает работа. Такое грамотное решение укрепляет доверие к бренду работодателя.

В глобальном смысле привлечение пенсионеров — это не временная мера, а структурный сдвиг. Профессиональное долголетие становится нормой, когда технологии упрощают физический труд, а дефицит кадров заставляет ценить интеллект и выдержку. Любой экономический процесс в конечном счете опирается на людей, и сегодня это люди с богатым жизненным багажом.

Ответы на популярные вопросы

Берут ли пенсионеров на руководящие должности

Да, опыт в управлении и понимание структуры бизнес-процессов делают таких кандидатов востребованными в качестве советников и руководителей направлений.

Обязан ли работодатель предоставлять особые льготы

Законом предусмотрены базовые гарантии, но расширенный пакет (ДМС, путевки) остается на усмотрение конкретной организации и прописывается в коллективном договоре.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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