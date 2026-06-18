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Новый вид мести от аферистов: как один ваш отказ может привести к блокировке всех счетов

Экономика

Телефонный обзвон превратился в испытание дисциплины. Если раньше целью была кража кода из сообщения, то сегодня отказ общаться провоцирует агрессивную ответную реакцию. На практике видно, что разоблаченный собеседник не кладет трубку, а переходит к личной мести, используя доступные цифровые инструменты для создания проблем владельцу номера.

Мошенник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мошенник

Цифровой шум как способ давления

Когда стандартные легенды про запись к врачу или подтверждение доставки перестают работать, в ход идет SMS-бомбинг. На телефон обрушивается шквал уведомлений о регистрации, кодов подтверждения и звонков от сервисов доставки. Подобный сценарий не несет прямой угрозы потере денег, но парализует работу устройства. Злоумышленники используют слабые места в формах регистрации на сайтах компаний, превращая бренды в невольных соучастников атаки. В глазах пользователя виноватым выглядит магазин или сервис, приславший десятки сообщений за минуту.

"Это дешевая, но эффективная месть. Ресурсы компаний тратятся на рассылку мусора, а человек тратит нервы, пытаясь остановить этот поток. Важно понимать, что это лишь попытка досадить за то, что вы лишили их прибыли", — отметил специально для Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Такой прессинг часто становится лишь подготовкой к более серьезным шагам. Если смотреть на вещи проще, мошенники пытаются вывести жертву из равновесия, чтобы в нужный момент она потеряла бдительность. При этом любые переводы или странные активности в этот период требуют повышенного внимания.

Провокационные переводы через СБП

Более опасный метод связан с использованием Системы быстрых платежей. Обиженный мошенник отправляет на номер жертвы незначительную сумму, например, десять рублей. В поле сообщения для получателя указывается текст, который может привлечь внимание банковского мониторинга. Это могут быть фразы, связанные с покупкой запрещенных веществ или незаконными финансовыми операциями. Цель очевидна — спровоцировать автоматическую блокировку счетов до выяснения обстоятельств.

"Им не жалко пары десятков рублей, чтобы на неделю оставить вас без доступа к деньгам. Банк обязан реагировать на подозрительные маркеры, и доказать свою непричастность к отправителю бывает непросто", — объяснил эксперт Pravda.Ru по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Тот самый секрет заключается в том, что банковская система работает по жестким правилам. Любое совпадение с черным списком слов ведет к проверке. На деле же выходит, что обычный человек становится заложником чужого злого умысла. С этим стоит быть аккуратнее, особенно если вы активно пользуетесь безналичными расчетами. Подобное решение со стороны злоумышленников бьет по самому больному — возможности распоряжаться собственными средствами.

Метод воздействия Последствия для пользователя
SMS-бомбинг Временный отказ связи, психологический дискомфорт
Провокация через СБП Блокировка счетов, необходимость оправданий перед банком
Фишинг "подписки" Риск хищения данных при попытке "разобраться" с платежом

Как минимизировать риски и последствия

Бороться с автоматизированными атаками сложно, но возможно. В первую очередь стоит отключить отображение уведомлений от неизвестных контактов на экране блокировки. Если на карту пришла сумма с сомнительным комментарием, не нужно отправлять ее обратно. Любой обратный вариант транзакции только подтвердит вашу связь с отправителем. Правильным шагом будет официальное обращение в службу поддержки банка с просьбой отменить перевод и пометить отправителя как подозрительного.

"Мошенники часто действуют эмоционально. Если ответной реакции нет, они переключаются на следующую цель. Главное — не вступать в диалог и не пытаться отвечать на их провокации тем же", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Любая ошибка в коммуникации с преступником может привести к тому, что ваш номер попадет в списки для более интенсивных атак. Сдержанность и официальный путь решения споров через банк — лучшая защита. В глобальном смысле безопасность сегодня требует таких же действий, как и физическая защита дома. Информационная гигиена становится обязательным навыком.

Ответы на популярные вопросы о защите от мести мошенников

Что делать, если телефон разрывается от SMS с кодами?

Включите режим полета на 10-15 минут или настройте фильтрацию сообщений от неизвестных номеров. Это не решит проблему полностью, но позволит сбить автоматический поток регистрации на порталах.

Нужно ли возвращать деньги, пришедшие с провокационным комментарием?

Категорически нельзя возвращать их самостоятельно по тем же реквизитам. Свяжитесь с банком через чат или горячую линию. Заявите, что перевод ошибочный и вы не знаете отправителя. Пусть банк сам проведет процедуру возврата.

Могут ли заблокировать карту навсегда за такой перевод?

Навсегда — вряд ли, но временная блокировка до выяснения обстоятельств вполне вероятна. Ваша задача — показать банку свою проактивную позицию и немедленно сообщить о провокации.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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