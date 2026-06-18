Новый вид мести от аферистов: как один ваш отказ может привести к блокировке всех счетов

Телефонный обзвон превратился в испытание дисциплины. Если раньше целью была кража кода из сообщения, то сегодня отказ общаться провоцирует агрессивную ответную реакцию. На практике видно, что разоблаченный собеседник не кладет трубку, а переходит к личной мести, используя доступные цифровые инструменты для создания проблем владельцу номера.
Когда стандартные легенды про запись к врачу или подтверждение доставки перестают работать, в ход идет SMS-бомбинг. На телефон обрушивается шквал уведомлений о регистрации, кодов подтверждения и звонков от сервисов доставки. Подобный сценарий не несет прямой угрозы потере денег, но парализует работу устройства. Злоумышленники используют слабые места в формах регистрации на сайтах компаний, превращая бренды в невольных соучастников атаки. В глазах пользователя виноватым выглядит магазин или сервис, приславший десятки сообщений за минуту.
"Это дешевая, но эффективная месть. Ресурсы компаний тратятся на рассылку мусора, а человек тратит нервы, пытаясь остановить этот поток. Важно понимать, что это лишь попытка досадить за то, что вы лишили их прибыли", — отметил специально для Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Такой прессинг часто становится лишь подготовкой к более серьезным шагам. Если смотреть на вещи проще, мошенники пытаются вывести жертву из равновесия, чтобы в нужный момент она потеряла бдительность. При этом любые переводы или странные активности в этот период требуют повышенного внимания.
Более опасный метод связан с использованием Системы быстрых платежей. Обиженный мошенник отправляет на номер жертвы незначительную сумму, например, десять рублей. В поле сообщения для получателя указывается текст, который может привлечь внимание банковского мониторинга. Это могут быть фразы, связанные с покупкой запрещенных веществ или незаконными финансовыми операциями. Цель очевидна — спровоцировать автоматическую блокировку счетов до выяснения обстоятельств.
"Им не жалко пары десятков рублей, чтобы на неделю оставить вас без доступа к деньгам. Банк обязан реагировать на подозрительные маркеры, и доказать свою непричастность к отправителю бывает непросто", — объяснил эксперт Pravda.Ru по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.
Тот самый секрет заключается в том, что банковская система работает по жестким правилам. Любое совпадение с черным списком слов ведет к проверке. На деле же выходит, что обычный человек становится заложником чужого злого умысла. С этим стоит быть аккуратнее, особенно если вы активно пользуетесь безналичными расчетами. Подобное решение со стороны злоумышленников бьет по самому больному — возможности распоряжаться собственными средствами.
|Метод воздействия
|Последствия для пользователя
|SMS-бомбинг
|Временный отказ связи, психологический дискомфорт
|Провокация через СБП
|Блокировка счетов, необходимость оправданий перед банком
|Фишинг "подписки"
|Риск хищения данных при попытке "разобраться" с платежом
Бороться с автоматизированными атаками сложно, но возможно. В первую очередь стоит отключить отображение уведомлений от неизвестных контактов на экране блокировки. Если на карту пришла сумма с сомнительным комментарием, не нужно отправлять ее обратно. Любой обратный вариант транзакции только подтвердит вашу связь с отправителем. Правильным шагом будет официальное обращение в службу поддержки банка с просьбой отменить перевод и пометить отправителя как подозрительного.
"Мошенники часто действуют эмоционально. Если ответной реакции нет, они переключаются на следующую цель. Главное — не вступать в диалог и не пытаться отвечать на их провокации тем же", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Любая ошибка в коммуникации с преступником может привести к тому, что ваш номер попадет в списки для более интенсивных атак. Сдержанность и официальный путь решения споров через банк — лучшая защита. В глобальном смысле безопасность сегодня требует таких же действий, как и физическая защита дома. Информационная гигиена становится обязательным навыком.
Включите режим полета на 10-15 минут или настройте фильтрацию сообщений от неизвестных номеров. Это не решит проблему полностью, но позволит сбить автоматический поток регистрации на порталах.
Категорически нельзя возвращать их самостоятельно по тем же реквизитам. Свяжитесь с банком через чат или горячую линию. Заявите, что перевод ошибочный и вы не знаете отправителя. Пусть банк сам проведет процедуру возврата.
Навсегда — вряд ли, но временная блокировка до выяснения обстоятельств вполне вероятна. Ваша задача — показать банку свою проактивную позицию и немедленно сообщить о провокации.
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