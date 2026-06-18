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Более 40% россиян не готовы тратить свои сбережения: в чем кроется истинная причина

Экономика

Больше сорока процентов россиян не готовы тратить свои сбережения даже при острой необходимости. Деньги на счетах превращаются в неприкосновенный ресурс, который люди берегут на крайний случай. Это спокойное и расчетливое поведение диктует сама текущая экономическая ситуация, где накопление становится выгоднее потребления. В основе такой позиции лежит рациональный подход к управлению личными финансами и желание застраховать себя от любых неожиданностей.

заработная плата
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
заработная плата

Временной срез и логика накоплений

Склонность откладывать деньги на завтра вместо покупок сегодня — это не просто привычка, а реакция на условия игры. Когда ставки по вкладам растут, а цены на товары остаются высокими, человек выбирает ожидание. Деньги изымаются из магазинов и перемещаются в банки, что замедляет инфляцию, но одновременно снижает выручку торговых сетей. Это своего рода горькое, но нужное лекарство для стабилизации цен.

"В краткосрочном периоде часть средств уходит из текущего оборота. Это давит на платежеспособный спрос. Однако наличие резервов позволяет семьям чувствовать себя увереннее и поддерживать привычный уровень жизни без новых долгов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Люди стараются сгладить разницу в доходах на разных этапах жизни. Молодежь чаще берет в долг, а зрелое поколение копит, чтобы обеспечить себе спокойную старость. Сейчас этот процесс усиливается: накопления воспринимаются как защитный щит. Для экономики это означает избыток ресурсов, которые пока не превращаются в прямые инвестиции, но создают запас прочности. Правильные действия регулятора помогают направить этот поток в нужное русло.

Почему хранить выгоднее, чем покупать

Сегодняшняя среда сама подталкивает к бережливости. Доходы растут, а доходность депозитов часто обгоняет рост цен. В таких условиях трата сбережений выглядит как упущенная выгода. Люди предпочитают занять у знакомых или использовать кредитку с льготным периодом, лишь бы не закрывать выгодный вклад досрочно.

Причина отказа от трат Экономический смысл
Высокие ставки по вкладам Получение пассивного дохода выше инфляции
Страх перед неизвестностью Формирование резерва на случай потери работы
Дисциплина накоплений Разделение бюджета на текущий и капитальный

Важный нюанс: накопления часто рассматриваются как страховка от непредвиденных обстоятельств. Люди боятся остаться без копейки в кармане, если случится технический сбой в банковской системе или возникнут личные трудности. Поэтому держать под рукой определенный вариант финансовой защиты стало нормой для большинства семей.

"Многие не хотят трогать заначку из-за потери начисленных процентов. Это дисциплинирует, но иногда заставляет людей совершать лишние телодвижения — брать новые кредиты вместо использования своих же денег. Главное здесь — не попасть на уловки тех, кто предлагает легкие деньги", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Осторожность подкрепляется и печальным опытом прошлых лет. Память о резких переменах заставляет граждан с недоверием относиться к заманчивым предложениям потратить все и сразу. Даже если ситуация на рынке изменится, этот психологический барьер будет исчезать медленно, что защищает систему от перегрева и резких скачков спроса на любой востребованный материал или товар.

Влияние осторожности на общий рынок

Экономика могла бы расти быстрее, если бы люди активнее тратили накопленное. С другой стороны, сдержанность потребителей делает рост более устойчивым. Нет ажиотажа — нет дефицита. Государство и бизнес продолжают инвестировать, компенсируя временную пассивность домохозяйств. Это позволяет сохранять баланс сил в финансовой системе.

"Когда доходность депозитов начнет снижаться, мы увидим приток денег в недвижимость и акции. Люди будут искать новые способы сохранить капитал, потому что заначка под подушкой — это всегда риск обесценивания", — объяснила в интервью Pravda.Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Смещение интереса в сторону долгосрочных целей уже заметно. Жилье остается приоритетом для многих семей, ожидающих подходящее решение по кредитным программам. Как только условия станут мягче, накопленные триллионы могут хлынуть на рынок, что потребует от регулятора предельной внимательности для контроля за ценами.

Ответы на популярные вопросы о сбережениях

Почему люди боятся тратить даже при росте зарплат?

Это срабатывает память о кризисах. Накопления воспринимаются как символ безопасности. Человеку спокойнее видеть цифры на счету, чем владеть новой вещью, которая может быстро упасть в цене.

К чему приведет массовое нежелание совершать покупки?

Рост экономики замедляется, но становится более качественным. Бизнесу приходится бороться за покупателя не через рекламу, а через снижение издержек и повышение качества сервиса.

Когда россияне начнут активно тратить деньги?

Обычно это происходит при снижении ключевой ставки. Когда вклады перестают приносить существенный доход, люди начинают искать альтернативы в реальных активах — технике, недвижимости или образовании.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, аналитик долгового рынка Мария Бубцева
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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