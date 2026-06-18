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Рынок недвижимости замер перед 1 июля: семьи с одним ребёнком могут лишиться льготной ставки

Экономика

Российский рынок недвижимости замер в ожидании 1 июля — даты, когда условия семейной ипотеки под 6% подвергнутся масштабной ревизии. Вопреки ожиданиям, традиционного для таких периодов ажиотажа не наблюдается: покупатели проявляют осторожность, а девелоперы готовятся к охлаждению спроса. По прогнозам участников рынка, озвученным на форуме "Движение", объем сделок после изменения параметров программы может просесть на 10-15%, что заставит застройщиков активнее внедрять альтернативные инструменты продаж, такие как рассрочки и субсидированные ставки.

семейная ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейная ипотека

Тишина перед бурей: почему нет ажиотажа

Ситуация в июне кардинально отличается от конца прошлого года. Если в декабре и январе офисы продаж штурмовали желающие успеть в "последний вагон" перед первым ужесточением лимитов, то сейчас динамика роста спроса остается умеренной. Эксперты платформы "Движение.ру" констатируют: резкого всплеска сделок нет. Покупатели выжидают окончательного утверждения условий, которые до сих пор обсуждаются в правительстве.

"Мы видим, что рынок перенасыщен льготными предложениями, и те, кто остро нуждался в жилье, уже реализовали свой спрос. Отсутствие ажиотажа также связано с заградительными ценами на квадратный метр, которые нивелируют выгоду даже от низкой ставки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Новые правила игры: дифференциация ставок

Основная интрига заключается в новой механике распределения льгот. Обсуждаемый сценарий предполагает сохранение ставки 6% для семей с двумя детьми и ее снижение до 2-4% для многодетных. Однако самая многочисленная категория — семьи с одним ребенком — рискует столкнуться с ростом стоимости заимствований до 10-12%. Чтобы смягчить удар, власти рассматривают возможность увеличения кредитных лимитов в 1,5 раза, но только при условии покупки просторных квартир. Параллельно обсуждается запрет на повторное использование льготной программы, чтобы отсечь инвестиционный спрос.

"Изменение условий — это попытка сделать поддержку адресной. Однако для многих семей с одним ребенком ипотека под 12% станет неподъемной, что приведет к перетоку спроса на вторичный рынок или в сторону аренды", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Последствия для рынка и альтернативы

Прогнозы аналитиков неутешительны для застройщиков: в сегменте семей с одним ребенком падение выдач может составить до 25%. Общий обвал рынка на 15% заставит девелоперов искать новые пути. Вероятно, мы увидим расцвет программ рассрочки, где первоначальный взнос будет минимальным, а основные выплаты перенесены на период после ввода дома в эксплуатацию. Также часть покупателей может предпочесть хранить средства на депозитах, пока ключевая ставка остается высокой, ожидая лучших времен для входа в сделку.

"Рынок неизбежно охладится, но коллапса не будет. Застройщики уже подготовили 'план Б' в виде траншевой ипотеки и длительных рассрочек, которые будут поддерживать продажи на фоне падения интереса к госсубсидиям", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Изменение Последствия для заемщика
Рост ставки до 12% для семей с одним ребенком Снижение доступности жилья и рост ежемесячного платежа в два раза
Увеличение кредитных лимитов Возможность купить квартиру большей площади в мегаполисах без огромного первого взноса
Ограничение повторной ипотеки Блокировка сделок для тех, кто планировал расширение за счет перепродажи предыдущего льготного объекта

Ответы на популярные вопросы о семейной ипотеке

Стоит ли торопиться с покупкой до 1 июля?
Если вы подпадаете под категорию семьи с одним ребенком, покупка сейчас позволит зафиксировать ставку 6%, которая после 1 июля может вырасти почти вдвое.

Поможет ли материнский капитал при новых условиях?
Да, его использование остается приоритетным способом формирования первоначального взноса, однако важно помнить о правильном закрытии договора, чтобы не возникло сложностей с выделением долей детям.

Будут ли застройщики снижать цены из-за падения спроса?
Прямого снижения цен ждать не стоит из-за проектного финансирования, но количество акций, скидок и скрытых субсидий от девелоперов значительно вырастет.

Что делать, если банк заблокировал перевод первого взноса?
При крупных переводах системы безопасности могут счесть операцию подозрительной. Важно заранее изучить причины, по которым банк может заморозить деньги при переводе между счетами.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева, финансовый аналитик Никита Волков.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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