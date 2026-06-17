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Телефонная охота на стариков: новые многоуровневые сценарии давления лишают семьи накоплений

Экономика

Телефонная преступность превратилась в индустрию с четким разделением труда и использованием промышленного софта. Основной мишенью остаются представители старшего поколения, чье доверие к государственным институтам и невысокая адаптивность к цифровому банкингу становятся легкой добычей для социальной инженерии. Регулятор фиксирует усложнение схем: злоумышленники больше не действуют прямолинейно, а выстраивают многоуровневые сценарии давления.

Пожилой человек с телефоном
Фото: unsplash.com by Joshua Hoehne is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пожилой человек с телефоном

Архитектура обмана: почему пенсионеры в зоне риска

Злоумышленники эксплуатируют дефицит информации. Любой входящий вызов с незнакомого номера сегодня следует классифицировать как потенциально опасный.

Аферисты имитируют сотрудников социальных служб, пенсионных фондов или силовых структур, используя перерасчет пенсии как приманку для получения первичного контакта. Главная цель — вывести жертву из равновесия, создать искусственный дефицит времени и заставить совершить поспешное действие.

"Часто пенсионеры даже не понимают, что передают управление своими активами. Достаточно продиктовать код из СМС, и злоумышленник получает полный доступ к банковскому приложению. Вернуть деньги после добровольной передачи кодов юридически крайне сложно", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Технологический стек преступников включает маскировку номеров и генерацию голоса. Если в трубке звучат требования срочно перевести средства на некий "безопасный счет" или предложение пройти проверку из-за угрозы оформления чужого кредита, разговор необходимо прервать немедленно. Скрипты мошенников построены так, чтобы не давать человеку положить трубку и связаться с близкими.

Эшелонированная оборона накоплений

Для защиты капитала пожилых людей необходимо внедрять принцип "физического разрыва" между картой для ежедневных трат и основными сбережениями. Институциональный подход предполагает перенос ликвидности на накопительные счета или вклады, которые не отображаются в интерфейсе стандартной банковской карты.

Это создает дополнительный барьер: чтобы снять деньги, аферисту придется провести жертву через цепочку сложных манипуляций, что увеличивает время на осознание ситуации.

Метод защиты Механика действия
Второй подписывающий Подтверждение крупных переводов доверенным родственником.
Лимитирование операций Жесткое ограничение суммы суточного списания по карте.
Скрытие счетов Запрет на отображение вкладов в мобильном приложении.

"Мы видим всплеск активности на вторичных рынках данных. Базы собираются из утечек сервисов доставки и интернет-объявлений. Агрессивное администрирование личных данных — это не прихоть, а вопрос финансового выживания семьи", — объяснил Pravda.Ru юрист, специалист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Цифровая гигиена и контроль транзакций

Ключевым узлом обороны является персональный кабинет на государственных порталах. Взлом профиля открывает дорогу к управлению недвижимостью и получению займов в микрофинансовых организациях.

Необходимо убедиться, что вход в аккаунт Госуслуг защищен двухфакторной аутентификацией, а номер телефона привязан исключительно к текущему владельцу. Утечка доступа к цифровому двойнику фактически лишает человека прав на распоряжение собственным имуществом.

"Налоговое и гражданское законодательство дает ряд инструментов для защиты, включая самозапрет на кредитование. Однако большинство граждан игнорируют эти опции до момента наступления ущерба", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Важно помнить: ни одна официальная структура не использует мессенджеры для инициации финансового диалога. Звонок в мессенджере от "капитана полиции" или "сотрудника ЦБ" — это стопроцентный маркер атаки.

Единственный эффективный алгоритм — сброс вызова и самостоятельный перезвон в организацию по официальному номеру, указанному на обороте банковской карты.

Ответы на популярные вопросы о защите от мошенников

Нужно ли отвечать на звонки с незнакомых номеров?

В текущей макроэкономической и технологической ситуации — нет. Большинство звонков являются спамом или попыткой фишинга. Пользуйтесь фильтрами операторов связи.

Что делать, если пенсионер уже продиктовал код?

Мгновенно заблокируйте все счета через горячую линию банка или мобильное приложение с другого устройства. После этого подайте заявление в полицию для фиксации киберпреступления.

Как обезопасить продажу вещей в интернете?

Никогда не переходите по ссылкам от "покупателей" для получения оплаты. Схемы обмана через поддельные формы платежей рассчитаны именно на невнимательность продавца.

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Экспертная проверка: специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, юрист по персональным данным Алексей Кузьмин, юрист по налоговому праву Денис Прохоров
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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