Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бабушкин рецепт в новой интерпретации: как сделать домашнюю ватрушку сочнее любого торта
Кожа словно светится изнутри: натуральное средство поможет сохранить загар и упругость кожи
Сначала помогли, потом обокрали: в Вологодской области жертв превратили в соучастников
Схватка длится секунды, а последствия — дни: чем крысиный укус угрожает даже ловкой кошке
Капельный полив своими руками: как собрать систему, которая не забивается годами
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Опасность в любимой банке: как орехи незаметно вредят здоровью
Турция улыбается не всем одинаково: какие привычки туристов там считают настоящей бестактностью
Студентов ждет жесткая перестройка: транспортные вузы России внедряют неизбежные изменения

Мировой заложник капитала: Пекин сосредоточил на своих счетах колоссальные ресурсы Тегерана

Экономика » Финансы

Заблокированные иранские активы по всему миру достигли внушительной отметки в 100 миллиардов долларов, при этом Китай закрепил за собой статус крупнейшего держателя этих средств. В условиях жесткого санкционного давления со стороны Вашингтона, Тегеран вынужден адаптировать свою финансовую стратегию, концентрируясь на возврате хотя бы четверти замороженного капитала для поддержания национальной экономики. Распределение этих резервов по разным странам наглядно демонстрирует географию торговых связей Ирана и глубину влияния международных ограничений на глобальные расчеты.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Джошуа Доубек, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Китая

Китай как главный финансовый хаб Ирана

Согласно данным The Wall Street Journal, в китайской юрисдикции сосредоточено от 20 до 50 миллиардов долларов иранских средств. Эта сумма значительно превышает портфели других стран и подчеркивает роль Пекина как ключевого экономического партнера исламской республики. После того как США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, торговое взаимодействие Ирана с КНР приобрело критическое значение. Китай продолжил закупки сырья, игнорируя первичные санкции, что сформировало огромные остатки на счетах внутри Поднебесной.

"Такое накопление средств в Китае — прямое следствие специфики расчетов. Тегеран получает оплату, но из-за отключения от SWIFT и контроля со стороны США деньги часто остаются в банках страны-покупателя, превращаясь в своего рода целевой депозит для оплаты будущего импорта", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

География замороженных миллиардов: от Ирака до Омана

Второе место в списке держателей иранского капитала занимает Ирак, где заблокировано около 15 миллиардов долларов. Индия и Южная Корея удерживают по 7 миллиардов долларов каждая. При этом часть этих активов имеет глубокую историю — некоторые счета были заморожены еще в 1979 году после исламской революции. Сегодня львиная доля этих денег связана с неоплаченными поставками нефти и электроэнергии. Интересно, что средства распределены даже по небольшим монархиям Залива: в Катаре находится 6 миллиардов долларов, а в Омане — около одного миллиарда.

"Иранские власти реально оценивают свои шансы и борются за разблокировку лишь 24 миллиардов долларов. Это те средства, которые жизненно необходимы для импорта продовольствия и медикаментов в обход действующих ограничений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Нефтяной фактор и стратегия выживания Тегерана

Нефтяной экспорт остается фундаментом иранской финансовой устойчивости. В 2025 году объем поставок составил 520 миллионов баррелей. Основными покупателями выступают небольшие частные НПЗ в Китае, так называемые "чайники", которые менее уязвимы для давления со стороны американского Минфина. Ситуация на рынке углеводородов напрямую влияет на то, вернется ли иранская нефть в полном объеме на мировые биржи. В условиях, когда цены на топливо подвержены резким колебаниям, Тегеран ищет возможности для обхода блокировок, используя сложные клиринговые схемы и бартер.

"Заморозка активов на таких уровнях — это не просто финансовый арест, а метод политического давления. Для компаний работа с подобными средствами сопряжена с рисками, сопоставимыми с теми, когда банк неожиданно блокирует перевод из-за подозрений в нарушении комплаенса", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Страна / Держатель Сумма (млрд $) и Последствия
Китай 20-50 / Финансирование бартерных сделок и закупок оборудования
Ирак 15 / Сложности в оплате импорта иранского газа и электричества
Южная Корея / Индия по 7 / Ограничение инвестиционных возможностей Ирана в Азии
США / Люксембург по 2 / Длительные судебные споры и риск окончательной конфискации

Ответы на популярные вопросы о замороженных активах Ирана

Почему Китай удерживает самые большие суммы?

Китай является крупнейшим потребителем иранской нефти. На фоне санкций оплата за сырье аккумулируется в китайских банках, так как прямой перевод валюты в Иран заблокирован системой SWIFT. Пекин использует эти деньги как гарантию оплаты китайских товаров, поставляемых в Иран.

Правда ли, что часть денег заблокирована более 40 лет?

Да, около 2 миллиардов долларов в США и Люксембурге остаются недоступными для Тегерана с момента разрыва дипломатических отношений в 1979 году. Эти средства являются предметом многолетних юридических разбирательств в международных судах.

На что Иран планирует потратить разблокированные средства?

Приоритетными направлениями являются закупка критического импорта (зерно, масло, лекарства), модернизация нефтеперерабатывающей инфраструктуры и стабилизация курса национальной валюты — риала.

Могут ли эти деньги быть конфискованы безвозвратно?

Юридически это сложный процесс. В большинстве западных стран средства заморожены, но не изъяты. Однако риск конфискации в счет выплаты компенсаций по различным искам против иранского правительства остается крайне высоким.

Читайте также:

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по AML/KYC Михаил Фролов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Мир. Новости мира
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Садоводство, цветоводство
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Еда и рецепты
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Армия Нидерландов провела учения по созданию лагеря для 2000 российских военнопленных. Это не абсурд Любовь Степушова
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Последние материалы
Опасность в любимой банке: как орехи незаметно вредят здоровью
Турция улыбается не всем одинаково: какие привычки туристов там считают настоящей бестактностью
Студентов ждет жесткая перестройка: транспортные вузы России внедряют неизбежные изменения
Свежесть без лишней химии: аптечное средство поможет справиться с запахом пота даже в жару
Секретное оружие против старения: одна простая привычка помогает жить ярко и долго даже после 70
Хотите минус 5 кг и прилив энергии без голодовок? Почему "маленькие шаги" работают лучше, чем фитнес
Квартиры превращаются в зоопарки: по данным ИНСОМАР 68% россиян не уютно дома без животных
Мировой заложник капитала: Пекин сосредоточил на своих счетах колоссальные ресурсы Тегерана
Золото может обновить исторический рекорд: эксперты назвали факторы дальнейшего роста
Красное море окрашивается кровью: привычка подплывать к красивым стаям оборачивается наложением швов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.