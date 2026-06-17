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Золото может обновить исторический рекорд: эксперты назвали факторы дальнейшего роста

Экономика

Мировой рынок драгоценных металлов готовится к штурму новых ценовых уровней. Биржевые котировки золота могут обновить исторический максимум в 5 626,8 доллара за унцию. Драйверами роста выступают смена руководства ФРС США, инфляционное давление и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Факторы монетарного давления

Инвесторы фиксируют внимание на кадровых перестановках в американском финансовом регуляторе. Утверждение Кевина Уорша главой ФРС США создает неопределенность в вопросах прогноза цен на золото. Рынок ждет сигналов по ключевой ставке, решение по которой огласят вечером в среду. Любое смягчение риторики инфляционного контроля подтолкнет капитал в защитные инструменты.

"Золото способно обновить исторические максимумы в ближайшие месяцы, но только при определенном сценарии развития событий. Ключевую роль в динамике цен будут играть политика ФРС США, инфляционные ожидания и геополитические риски", — отметил в интервью РИА Новости портфельный управляющий УК Альфа-Капитал Дмитрий Скрябин.

Текущая стоимость унции составляет 4 347 долларов. С начала недели актив подорожал на 2,6%. Это происходит на фоне структурных изменений, когда добыча золота в России и других крупных экспортеров достигает предельных мощностей. Ограниченное предложение сырья при растущем спросе со стороны центральных банков создает фундамент для ценового ралли.

"Мы наблюдаем перегрев ожиданий. Если ФРС сохранит жесткий курс, золото может временно просесть. Однако долгосрочный тренд на девальвацию резервных валют делает металл безальтернативным", — объяснил специально для Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Геополитика как рычаг стоимости

Военная напряженность вокруг Ирана остается мощным катализатором. Быстрая деэскалация конфликта способна охладить пыл покупателей, но пока ситуация способствует накоплению резервов в твердых активах. Инвесторы рассматривают драгметаллы как способ страхования рыночных рисков в условиях нестабильности транспортных коридоров.

Показатель Значение за унцию
Исторический рекорд (январь) 5 626,8 доллара
Текущая рыночная цена 4 347 долларов
Недельный прирост котировок 2,6%

Параллельно с золотом волатильность демонстрирует и физическое серебро. Однако именно золото сохраняет статус главного индикатора макроэкономического здоровья. Приток средств в биржевые фонды (ETF) подтверждает, что институциональные игроки закладывают в стратегии сценарий высокой инфляции на горизонте текущего года.

"Корпоративный сектор активно хеджирует валютные обязательства через золото. Это нормальная реакция на неопределенность в монетарной политике США", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о рынке золота

Почему золото растет при инфляции?

Металл обладает внутренней стоимостью и не подвержен обесцениванию печатным станком. Инвесторы меняют бумажные активы на физические, чтобы сохранить покупательную способность капитала.

Как ставка ФРС влияет на котировки?

Высокая ставка делает доллар дороже, что обычно давит на золото. Но если инфляция растет быстрее ставки, реальная доходность облигаций падает, и золото становится выгоднее.

Безопасно ли покупать слитки сейчас?

Покупка на пике цен всегда несет риски коррекции. Однако в качестве долгосрочного инструмента распределения накоплений золото остается надежным фундаментом портфеля.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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