Цены на заправках взлетели: ФАС расследует действия трёх зарвавшихся трейдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении трёх крупных топливных трейдеров, подозреваемых в организации картельного сговора на биржевых торгах. Масштабный выкуп нефтепродуктов через электронные площадки привел не только к искусственному росту оптовых цен, но и спровоцировал региональный дефицит топлива.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Очередь на автозаправке

Механика сговора на биржевых торгах

Под прицел регулятора попали АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел». Их деятельность развернулась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Поскольку торги проходят в цифровом формате, география влияния трейдеров не была ограничена одним регионом — они скупали ресурсы в объемах, затрагивающих всю страну.

В ходе выездных проверок ФАС обнаружила признаки антиконкурентного соглашения. Компании действовали согласованно, систематически выкупая весь доступный объем бензина и дизельного топлива, запланированный к реализации на бирже. Такая тактика фактически блокировала доступ к ресурсам для других, добросовестных участников рынка, создавая условия для монопольного контроля над предложением.

"Подобные схемы позволяют трейдерам искусственно создавать дефицит, что неизбежно ведет к росту цен на АЗС. Когда доступ к биржевому топливу перекрывается, рынок переходит на более дорогие альтернативные каналы поставки", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Последствия для рынка и потребителей

Целью координации действий, по мнению ФАС, было извлечение сверхприбылей. Скупая топливо оптом на бирже и перепродавая его по завышенным ценам, трейдеры получили доход в особо крупном размере. Это напрямую отразилось на стоимости заправки автомобилей и работе логистических компаний.

Ситуация усугубляется тем, что дефицит топлива в ряде регионов стал следствием именно таких рыночных манипуляций. Когда основные объемы сырья оказываются в руках нескольких игроков, механизм рыночного регулирования перестает работать, а цены перестают зависеть от реальных котировок нефти.

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Штрафы и риск уголовного преследования

Правовые последствия для АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел» могут быть крайне тяжелыми. В административном порядке предусмотрены штрафы по статье 14.32 КоАП РФ. Размер взыскания может достигать 4% (1/25) от совокупной выручки компании за прошлый год. Учитывая многомиллиардные обороты в топливном секторе, суммы штрафов могут составить сотни миллионов рублей.

Однако финансовые потери могут стать лишь началом. ФАС уже зафиксировала получение прибыли в «особо крупном размере», что дает основания передать материалы в Следственный комитет. В этом случае руководству компаний грозит ответственность по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»). Если следствие докажет, что преступление совершено группой лиц, срок лишения свободы может составить от 6 до 7 лет.

Риск для бизнеса: Переход дела из административной плоскости в уголовную возможен, если будет доказан факт умышленного создания дефицита для извлечения прибыли, что в текущих экономических условиях рассматривается как серьезный удар по финансовой устойчивости регионов.

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо

Почему сговор трейдеров на бирже влияет на цену на обычной заправке?

Биржевые торги определяют базовую оптовую цену. Когда несколько компаний выкупают весь объем, создается искусственный дефицит. Остальные поставщики вынуждены либо закупать топливо у этих же трейдеров с наценкой, либо искать более дорогие пути импорта, что в итоге перекладывается на потребителя.

Могут ли штрафы ФАС заставить компанию снизить цены?

Прямого механизма принудительного снижения цен через штраф нет, но огромные выплаты (до 4% от выручки) делают схему сговора экономически невыгодной. Это заставляет участников рынка возвращаться к честной конкуренции.

Что делать водителям при резком росте цен в одном регионе?

Если рост цен выглядит необоснованным и сопровождается дефицитом, граждане могут направить жалобу в территориальное управление ФАС. Контроль за лимитами на бензин и ценообразованием является приоритетом регулятора.

Как избежать влияния таких манипуляций на бизнес-логистику?

Предприятиям рекомендуется диверсифицировать поставщиков и заключать долгосрочные контракты с фиксированной ценой или привязкой к прозрачным индексам, чтобы избежать зависимости от краткосрочных биржевых скачков.

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