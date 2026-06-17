Ормузский пролив перестал быть ловушкой: иранская нефть может вернуться и обвалить биржи

Тегеран восстановил морской экспорт углеводородов через ключевую транспортную артерию региона. Впервые за два месяца иранские супертанкеры беспрепятственно покинули акваторию Ормузского пролива, игнорируя присутствие военно-морских сил США. Данный шаг не только подтверждает неспособность Вашингтона поддерживать эффективную блокаду, но и создает предпосылки для изменения баланса сил на мировом рынке энергоносителей, что неизбежно отразится на глобальных котировках сырья.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтевышка

Разрыв блокады: иранские супертанкеры вышли в море

По информации аналитиков Kpler, как минимум три танкера, нагруженных иранской нефтью, успешно прошли через Ормузский пролив. Суммарный объем поставки оценивается почти в 5 миллионов баррелей. Основной массив сырья — порядка 3,8 миллиона баррелей — вывезли два судна класса VLCC (супертанкеры) Diona и Hero 2. Оба танкера входят в состав флота государственной National Iranian Tanker Company, что подчеркивает официальный характер маневра.

Данный инцидент примечателен тем, что проход судов зафиксирован в зоне патрулирования ВМС США. Несмотря на формально действующие ограничения на торговлю иранскими ресурсами, американские военные не предприняли попыток задержать караван. Это первая крупная отгрузка нефти Тегераном через данный коридор за последние восемь недель, что может сигнализировать о восстановлении стабильного экспортного потока.

"Возобновление поставок такими объемами — это четкий сигнал рынку о неэффективности санкционного давления на добывающий сектор Ирана. Проход супертанкеров через контролируемую США зону без последствий меняет логику рисков для трейдеров", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сделка с Вашингтоном и ослабление контроля

Агентство Fars связывает возвращение иранских танкеров на маршруты с определенными договоренностями между Тегераном и Белым домом. Согласно источникам, стороны могли достичь негласного соглашения, позволяющего иранской стороне реализовывать излишки сырья в обмен на снижение напряженности в регионе. Это объясняет, почему несколько судов пересекли линию блокады без всякого противодействия со стороны американского флота.

Ситуация разворачивается на фоне нестабильности, в которой оказалась европейская промышленность из-за нехватки доступных энергоресурсов. Увеличение предложения нефти из альтернативных источников может временно демпфировать мировой триггер цен, однако для США это выглядит как вынужденная уступка перед лицом экономических проблем внутри страны.

"Для бюджетного планирования Тегерана это критически важный успех. Рост физических объемов продаж позволяет компенсировать дисконты, с которыми иранская нефть обычно торгуется на азиатских рынках", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Влияние на рынок нефти и бюджетные доходы

Возвращение Ирана к активному экспорту через Ормузский пролив способно скорректировать котировки Brent. Появление дополнительных 5 миллионов баррелей на рынке — ощутимый фактор, особенно в периоды высокой волатильности. Для мировых игроков это означает рост предложения, что традиционно сдерживает инфляцию в странах-импортерах.

Однако долгосрочные последствия зависят от того, станет ли этот экспорт регулярным. Иран располагает значительными запасами нефти в плавучих хранилищах, и начало их разгрузки может существенно повлиять на цены нефти, вынуждая ОПЕК+ более внимательно следить за соблюдением квот другими участниками альянса.

"Мы наблюдаем попытку перенаправить финансовые потоки. Если Иран увеличит экспорт, это может привести к избытку сырья средней тяжести, что ударит по маржинальности переработки на крупных НПЗ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Эффект и последствия Выход 5 млн баррелей нефти Увеличение мирового предложения сырья, краткосрок на снижение цен Игнорирование блокады США Укрепление политических позиций Ирана, демонстрация слабости санкций Соглашение Тегеран — Вашингтон Снижение рисков физических атак на танкеры в Персидском заливе

Ответы на популярные вопросы об экспорте нефти

Как возобновление экспорта из Ирана повлияет на стоимость бензина?

Прямого влияния на розничные цены в России нет из-за демпферного механизма, однако на мировых биржах рост предложения нефти обычно приводит к снижению стоимости нефтепродуктов.

Почему США не остановили иранские танкеры?

Вероятно, это результат кулуарных договоренностей. США заинтересованы в стабилизации нефтяных цен перед выборами, а прямой конфликт в проливе может мгновенно разогнать стоимость барреля до 100 долларов.

Чем уникальны танкеры Diona и Hero 2?

Это суда сверхкрупного тоннажа (VLCC). Каждый такой танкер способен перевозить около 2 миллионов баррелей. Их выход в море — масштабная операция, которую невозможно скрыть от спутникового наблюдения.

Может ли это привести к обвалу цен на нефть?

Разовый выход трех танкеров рынок "переварит" легко. Обвал возможен только при системном возвращении Ирана к объемам добычи в 3,5-4 млн баррелей в сутки с полным доступом к мировым рынкам.

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