Юридическая ловушка захлопнулась: закон открыл компаниям путь к внедрению ИИ

Совет Федерации дал зеленый свет расширению экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для внедрения искусственного интеллекта. Регулятор снимает жесткие барьеры. Теперь для запуска пилотных инициатив не обязательно наличие прямого противоречия с действующими нормами. Инновации, для которых в законе просто нет "ниши", станут легальными в рамках "песочниц".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нейроморфный суперкомпьютер

Демонтаж барьеров для технологий

Нынешняя архитектура права часто тормозит технологии. В сфере искусственного интеллекта многие процессы не описаны в кодексах. Ранее отсутствие четкого правового конфликта парадоксальным образом блокировало запуск эксперимента. Чиновники не могли создать "песочницу", если нормативная база не нарушалась напрямую. Это было юридической ловушкой.

"Технологический стек ИИ развивается быстрее, чем законотворческий аппарат. Снятие требования о барьерах — это признание реальности, в которой право должно следовать за кодом, а не стоять перед ним шлагбаумом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.

Теперь правительство через систему точечного администрирования получает право делегировать отдельным компаниям особые полномочия. На выбранной территории и ограниченный срок бизнес будет работать по собственным лекалам, не оглядываясь на устаревшие циркуляры.

Масштабирование временных рамок

Закон увеличивает срок действия ЭПР с трех до пяти лет. Эксперты обосновывают это необходимостью длительной "обкатки" решений. Переход к долгосрочным тестам позволит глубже анализировать правоприменительную практику и влияние алгоритмов на общественные институты.

Параметр Изменение Срок действия режима с 3 до 5 лет Основание для выхода мотивированный запрос субъекта

Интегрировано новое право субъекта — добровольный выход из эксперимента. Заявитель может инициировать прекращение своего статуса при достижении целей или изменении рыночной конъюнктуры. Это переводит отношения бизнеса и государства из режима принудительного исполнения в плоскость договорной гибкости.

"Гибкость сценариев выхода — это защита от неэффективного использования ресурсов. Если инновация не пошла, компания не должна быть заложником пятилетнего контракта", — прокомментировал в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву и сделкам Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о ЭПР

Для кого предназначены эти режимы?

Для компаний, внедряющих инновации в цифровой среде и ИИ, чьи решения требуют особой регуляторной среды.

Почему именно 5 лет?

Такой период нужен для сбора корректной статистики и понимания долгосрочного воздействия инноваций.

Может ли компания выйти из эксперимента досрочно?

Да, закон прямо закрепляет возможность прекращения статуса субъекта по мотивированному обращению.

Что изменилось в доступе к ЭПР?

Убрано требование об обязательном наличии "правового барьера" — теперь можно тестировать решения, даже если закон нейтрален к ним.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по IT-договорам и лицензированию ПО юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов , юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев