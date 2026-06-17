Юридическая ловушка захлопнулась: закон открыл компаниям путь к внедрению ИИ

Совет Федерации дал зеленый свет расширению экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для внедрения искусственного интеллекта. Регулятор снимает жесткие барьеры. Теперь для запуска пилотных инициатив не обязательно наличие прямого противоречия с действующими нормами. Инновации, для которых в законе просто нет "ниши", станут легальными в рамках "песочниц".
Нынешняя архитектура права часто тормозит технологии. В сфере искусственного интеллекта многие процессы не описаны в кодексах. Ранее отсутствие четкого правового конфликта парадоксальным образом блокировало запуск эксперимента. Чиновники не могли создать "песочницу", если нормативная база не нарушалась напрямую. Это было юридической ловушкой.
"Технологический стек ИИ развивается быстрее, чем законотворческий аппарат. Снятие требования о барьерах — это признание реальности, в которой право должно следовать за кодом, а не стоять перед ним шлагбаумом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.
Теперь правительство через систему точечного администрирования получает право делегировать отдельным компаниям особые полномочия. На выбранной территории и ограниченный срок бизнес будет работать по собственным лекалам, не оглядываясь на устаревшие циркуляры.
Закон увеличивает срок действия ЭПР с трех до пяти лет. Эксперты обосновывают это необходимостью длительной "обкатки" решений. Переход к долгосрочным тестам позволит глубже анализировать правоприменительную практику и влияние алгоритмов на общественные институты.
|Параметр
|Изменение
|Срок действия режима
|с 3 до 5 лет
|Основание для выхода
|мотивированный запрос субъекта
Интегрировано новое право субъекта — добровольный выход из эксперимента. Заявитель может инициировать прекращение своего статуса при достижении целей или изменении рыночной конъюнктуры. Это переводит отношения бизнеса и государства из режима принудительного исполнения в плоскость договорной гибкости.
"Гибкость сценариев выхода — это защита от неэффективного использования ресурсов. Если инновация не пошла, компания не должна быть заложником пятилетнего контракта", — прокомментировал в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву и сделкам Роман Лаврентьев.
Для компаний, внедряющих инновации в цифровой среде и ИИ, чьи решения требуют особой регуляторной среды.
Такой период нужен для сбора корректной статистики и понимания долгосрочного воздействия инноваций.
Да, закон прямо закрепляет возможность прекращения статуса субъекта по мотивированному обращению.
Убрано требование об обязательном наличии "правового барьера" — теперь можно тестировать решения, даже если закон нейтрален к ним.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.