Деньги на карту придут иначе: летний перерасчет в России затронет миллионы пожилых граждан

Российских пенсионеров ожидает несколько этапов пересмотра выплат во второй половине года. Ключевые изменения затронут тех, кто продолжал трудовую деятельность в 2025 году, а также бывших сотрудников силовых ведомств. Суммы индексации будут рассчитываться индивидуально, исходя из накопленных баллов и актуального денежного довольствия военнослужащих. Разберемся, кто получит прибавку в первую очередь и на какие суммы стоит рассчитывать тем, кто остался без официального стажа.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пенсионер с деньгами

Августовский перерасчет: баллы и коэффициенты

Основное событие конца лета — беззаявительный перерасчет выплат для работающих пенсионеров. 1 августа Социальный фонд скорректирует суммы на основе страховых взносов, которые работодатели перечислили за прошлый год. В отличие от плановых индексаций, этот процесс привязан к индивидуальным пенсионным коэффициентам (баллам).

"Максимальная прибавка ограничена законом и составляет три пенсионных коэффициента. Итоговая сумма зависит от уровня зарплаты в 2025 году и объема отчислений, которые сформировали страховой стаж", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно учитывать, что стоимость одного балла фиксируется на дату выхода человека на пенсию. Поэтому реальная прибавка в рублях у каждого получателя будет своей, даже если оба заработали максимальные три коэффициента. При планировании бюджета важно помнить про расходы на лето и не допускать кассовых разрывов в ожидании выплат.

Октябрьская индексация для силовиков

Второй этап повышения запланирован на 1 октября. Он коснется бывших военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и других силовых структур. Размер их пенсий напрямую зависит от величины денежного довольствия действующих офицеров и контрактников.

"Осеннее повышение затронет весь силовой блок. Ожидается, что денежное довольствие вырастет примерно на 4%, что пропорционально увеличит выплаты и для военных пенсионеров", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Данная мера направлена на сохранение покупательной способности выплат на фоне инфляционных рисков. Пенсионерам, получающим выплаты на карты, стоит внимательно следить за статусом своих счетов, особенно если они меняли место жительства или работы, чтобы избежать лишних комиссий банка за обслуживание неактивного пластика.

Минимум для тех, кто не работал

Для граждан, которые не накопили достаточного стажа или баллов для страховой пенсии, государство предусматривает социальные выплаты. Однако требования к возрасту здесь жестче: право на такие деньги возникает на пять лет позже общеустановленного срока — в 64 года для женщин и в 69 лет для мужчин.

"Уровень социальной пенсии сейчас составляет около 16,5 тысячи рублей. Это базовый механизм защиты для тех, кто по разным причинам не участвовал в системе обязательного пенсионного страхования", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Категория / Показатель Эффект и сроки Работающие пенсионеры Прибавка до 3 баллов с 1 августа Военные пенсионеры Рост выплат на 4% с 1 октября Получатели социальных пенсий Фиксированная сумма в 16,5 тыс. руб.

Ответы на популярные вопросы о пенсиях

1. Нужно ли подавать заявление в СФР для прибавки 1 августа?

Нет, перерасчет страховых выплат для работающих пенсионеров происходит автоматически на основании данных персонифицированного учета. Личное обращение в фонд не требуется. 2. Как узнать, сколько баллов мне начислят?

Количество баллов зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в 2025 году. Максимально возможный коэффициент для перерасчета — 3. 3. Коснется ли октябрьское повышение гражданских пенсионеров?

Октябрьская индексация нацелена исключительно на силовиков и военных. Для остальных категорий основные этапы повышения проходят в январе (страховые) и апреле (социальные пенсии). 4. Можно ли получать пенсию раньше 64/69 лет без стажа?

Досрочное назначение социальной пенсии возможно только в исключительных случаях (инвалидность, потеря кормильца). По старости выплата назначается только при достижении указанного возраста.

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