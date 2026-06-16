Горькое лекарство санкций: европейская промышленность оказалась на грани масштабного краха

Европейский энергетический рынок демонстрирует признаки жесткого перегрева. Декларируемый политиками курс на декарбонизацию и отказ от российских углеводородов столкнулся с фундаментальной физикой макроэкономики. В мае импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС подскочил на 21%, достигнув отметки 2,267 млрд куб. м. Это происходит на фоне практически полного обнуления поставок с Ближнего Востока. Горькое лекарство санкций оказалось токсичным для промышленного ядра Европы: замещение трубопроводного газа дорогим американским СПГ не создало страховки от дефицита. Система ищет точку равновесия, возвращаясь к проверенным логистическим цепочкам.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Энергетическая инфраструктура

Майский камбэк: цифры и факты

Статистика — инструмент беспристрастный. В то время как политики обсуждают "потолки цен", реальный сектор голосует евро. Поставки по "Турецкому потоку" в мае выросли почти на 16% в среднесуточном исчислении. С начала года экспорт по этой артерии прибавил 6,5%. Регуляторная среда ЕС, попытавшаяся ограничить краткосрочные контракты в апреле, лишь на время сбила темп. В мае рынок отыграл падение, так как альтернативы российскому молекулярному потоку не существует. Это вопрос выживания энергосистемы, а не идеологических предпочтений.

"Рынок всегда находит кратчайший путь к дешевому ресурсу. Рекордные закупки в марте и майский подскок — это реакция на пустые хранилища и волатильность цен на хабе TTF", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Индустриальный шок: минус 1,3 миллиона рабочих мест

Высокая стоимость энергии — это не просто цифры в квитанциях, это эрозия капитальной базы. В Еврокомиссии признают: под угрозой 1,3 млн рабочих мест. Автопром, химия, металлургия — отрасли, формирующие фундамент европейского ВВП — теряют конкурентоспособность. В Италии цены для промышленных гигантов взлетели на 52%. Это администрирование через кризис. Когда стоимость газа на хабах подскакивает до $590 за тысячу кубометров, инвестиционный климат превращается в вечную мерзлоту. Капитал просто мигрирует туда, где энергия стоит дешевле.

Показатель Май 2024 / Тренды Рост импорта СПГ из РФ в ЕС +21% (к маю прошлого года) Заполненность ПХГ в Европе 40,09% (отставание от нормы на 14 п. п.) Цена газа на TTF (средняя) ~590 долл./тыс. куб. м

Вашингтон обещал стать гарантом безопасности, но реальность цифр иная. Экспорт американского СПГ в мае упал до минимума года — 10,2 млн тонн. Поставщики из США прагматично перенаправляют танкеры в Азию, где доходность выше. Пока Брюссель строит терминалы, американский капитал собирает сливки на рынках Китая и Египта. Это классическая ситуация "перегрева", где идеологическая надстройка вошла в клинч с экономическим базисом.

"Компании не будут работать себе в убыток ради солидарности. Рыночный риск перекладывается на плечи европейского потребителя, пока американский газ уходит туда, где за него платят премию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Глобальная конкуренция: Пекин перехватывает инициативу

Китай наращивает импорт российского газа без лишнего шума. За четыре месяца поставки СПГ из РФ в КНР выросли на 16%. Поднебесная использует "зеленую повестку" как дополнение, а не как замену углю и газу. Энергетическая безопасность для Пекина — это платформа для промышленного доминирования. Пока Европа борется с "зависимостью", Азия строит фундамент для роста через долгосрочные партнерства. Даже Великобритания, главный апологет санкций, отложила запрет на морскую транспортировку российского СПГ до 2027 года. Это признание очевидного: без российского ресурса система рухнет.

"Мы видим восстановление логистического прагматизма. Поставки из Норвегии падают, ветрогенерация нестабильна — в этой ситуации газ остается единственным якорем устойчивости", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о газовом рынке

Почему ЕС закупает российский газ, несмотря на санкции?

Санкции касаются преимущественно долгосрочных контрактов и ряда физических лиц, но не запрещают покупку СПГ или прокачку через "Турецкий поток" напрямую. Экономика диктует условия: когда хранилища пусты на 60%, регулятор вынужден закрывать глаза на происхождение молекул ради социальной стабильности.

Вытеснит ли американский СПГ российский газ в Европе?

Американский газ — это вопрос цены и прибыли. Если в Азии платят больше, танкеры разворачиваются. США преследуют свои коммерческие интересы, а не благотворительность. Зависимость от волатильного морского импорта из США делает энергосистему ЕС предельно хрупкой.

Как ситуация с ценами на газ повлияет на обычных граждан?

Через инфляцию издержек. Дорогой газ заложен в стоимость металла, пластика, удобрений и продуктов питания. Сокращение рабочих мест в промышленности снижает потребительский спрос, что ведет к замедлению всей экономики еврозоны.

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