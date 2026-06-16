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Мировой триггер сработал: нефтяные фьючерсы резко лишились накопленной за месяцы наценки

Экономика

Нефтяной рынок смывает ценовую премию. Вечером 16 июня фьючерсы Brent пробили психологическую отметку в $80 за баррель. Это самый низкий показатель с начала марта. Инвесторы избавляются от сырьевых активов на фоне геополитической разрядки. Ожидание сделки между Вашингтоном и Тегераном обескровило бычий тренд.

Перевозка нефти
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Логика коррекции: почему баррель дешевеет

Биржевые индикаторы зафиксировали резкий сброс. К 18:05 по московскому времени Brent торговалась по $79,85. Падение составило почти 4% за сессию. Рынок переваривает новости о возможном урегулировании конфликта в Персидском заливе. Надежды на дипломатию работают сильнее, чем фактический дефицит сырья.

"Это классическая реакция на снижение риск-премии. Трейдеры закладывали в цену военную эскалацию, которой, похоже, удастся избежать. Теперь рынок ищет новую точку равновесия без учета фактора большой войны", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Давление на котировки усилилось после утренних торгов. Еще днем баррель стоил $82, но информационный поток ускорил пике. Инвесторы пересматривают позиции. Ожидание избыточного предложения нефти в ближайшем будущем заставляет фонды выходить из "длинных" контрактов.

Логистический узел: фактор Ормузского пролива

Ключевой триггер падения — перспектива разблокировки глобальных транспортных артерий. Скважины региона готовы увеличить отдачу, как только исчезнет угроза танкерным перевозкам. Снятие санкционного давления или простое снижение напряженности высвободит колоссальные объемы углеводородов.

Показатель Значение / Прогноз
Текущая цена Brent $79,55 — $79,85
Объем нефти в акватории залива более 20 млн тонн
Срок возобновления поставок 1-2 недели

"В Персидском заливе скопились десятки танкеров. Это фактически плавучие хранилища. Как только судоходство станет безопасным, этот объем обрушится на рынок, придавив котировки еще сильнее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Риски рецидива: когда цена вернется к росту

Фундаментальные факторы остаются хрупкими. Технологический цикл добычи не позволяет мгновенно нарастить объемы. Сделки на бумаге часто разбиваются об инфраструктурные ограничения. Институциональные игроки сохраняют осторожность, ожидая официальных подписей под соглашениями.

"До появления реальных графиков отгрузки снижение остается спекулятивным. Любая осечка в переговорах вернет цены к $90 в течение суток. Мы наблюдаем эмоциональную разгрузку рынка, а не смену тренда", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему нефть падает, если дефицит сохраняется?

Рынок торгует ожиданиями. Вероятность мирного соглашения США и Ирана убирает из цены "военную надбавку". Трейдеры страхуются от падения стоимости заранее.

Как низкая цена Brent повлияет на бензин?

Для глобального рынка это сигнал к снижению. Однако локальные цены зависят от налогового администрирования и демпферных механизмов, которые сглаживают внешние шоки.

Стоит ли ждать нефть по $70?

Это возможно при полном снятии блокады Ормузского пролива и росте добычи в странах ОПЕК. Пока это лишь макроэкономический сценарий, а не реальность.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, риск-менеджер Илья Гусев
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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