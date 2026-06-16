Наличка вместо карт: странное требование на сетевых АЗС спровоцировало финансовый хаос в регионах

География ограничений на заправках стремительно расширяется. Лимиты на отпуск бензина и дизеля, ранее характерные для Крыма и приграничья, докатились до глубокого тыла. Система распределения ресурсов дает сбои под давлением логистических разрывов и атак на инфраструктуру. Регуляторные механизмы не справляются с ажиотажем, превращая свободную продажу в нормированное снабжение.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправка

Топливные пайки: Урал переходит на наличные и нормы

В Челябинской и Оренбургской областях сеть заправок "Татнефть" установила жесткие рамки. Частный автовладелец не может заправить более 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки. Грузовой транспорт ограничен 200 литрами. Некоторые станции полностью прекратили работу, вывесив объявления о закрытии до специального распоряжения.

Екатеринбург держится на чуть более высоких лимитах — 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива для физлиц. Однако ситуация осложняется платежной дисциплиной. Операторы массово отказываются принимать банковские карты, требуя исключительно наличный расчет. Это сигнализирует о попытках АЗС аккумулировать "живые" деньги в условиях нестабильных поставок.

"Это классический эффект домино. Когда один крупный игрок вводит нормы, потребитель бежит на соседние станции, создавая там искусственный дефицит. Рынок реагирует нервно, провоцируя очереди и пустые резервуары", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Логистика под огнем

Проблемы обострились после инцидента на НПЗ в Нижнекамске 12 июня. Удары дронов по нефтеперерабатывающим мощностям в Татарстане и Краснодарском крае выводят из строя технологические узлы. Даже столичный регион не застрахован — Московский НПЗ также подвергается атакам. Несмотря на быструю локализацию пожаров, каждый такой эпизод выбивает заводы из планового графика переработки.

Регион / Компания Максимальный лимит (бензин) Челябинск ("Татнефть") 20 литров Екатеринбург (Частный сектор) 30 литров Ростовская область Ограничения по наличию сортов

Сложности с доставкой топлива через Крымский мост и охота дронов за бензовозами на новых территориях перегружают железнодорожные узлы. Пропускная способность путей не позволяет оперативно перебрасывать объемы с восточных НПЗ для тушения рыночных пожаров в Поволжье и центре России.

"На Юге ситуация близка к критической. Стоимость литра 95-го местами достигает 100 рублей. В условиях дефицита логистические плечи удлиняются, а страховые риски перевозчиков закладываются в конечную цену на пистолете", — отметил эксперт по тарифам Рабов Артём.

Теневой рынок и картельные игры

Пока рядовые водители считают литры, на биржевых торгах разворачиваются иные сражения. Федеральная антимонопольная служба инициировала расследование против крупных топливных трейдеров. Компании подозревают в картельном сговоре. По версии регулятора, игроки системно выкупали весь доступный объем горючего на бирже, блокируя доступ к ресурсу добросовестным сетям АЗС.

Такая тактика позволяет создавать искусственный вакуум и перепродавать топливо с огромной наценкой через посредников. В условиях внешнего давления на систему переработки подобные действия выглядят как мародерство на фоне экономического перегрева. Из-за нехватки качественного ресурса правительство уже пошло на вынужденный шаг — разрешило временный выпуск горючего с пониженными экологическими характеристиками.

"Биржевой арбитраж в период острого дефицита превращается в инструмент административного давления. Трейдеры просто 'пылесосят' рынок, оставляя регионы с пустыми баками ради сверхприбыли", — объяснил аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о топливном рынке

Почему АЗС ограничивают продажу бензина в тыловых регионах?

Основные причины — атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы и сбои в логистике. Когда НПЗ (например, в Нижнекамске) снижает выработку, ближайшим сетям приходится распределять остатки, чтобы избежать полного обнуления резервуаров.

Законно ли требование платить только наличными?

С точки зрения защиты прав потребителей это нарушение. Однако в условиях дефицита заправки стремятся к мгновенному получению ликвидности для расчетов с поставщиками, игнорируя банковский эквайринг.

Поможет ли легализация бензина Евро-3 решить проблему?

Это позволит задействовать мощности заводов, которые не могут выпускать высокоэкологичное топливо из-за отсутствия импортных присадок или поломок оборудования. Это увеличит физический объем на рынке, но может негативно сказаться на ресурсе современных двигателей.

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