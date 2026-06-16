Наличка вместо карт: странное требование на сетевых АЗС спровоцировало финансовый хаос в регионах

География ограничений на заправках стремительно расширяется. Лимиты на отпуск бензина и дизеля, ранее характерные для Крыма и приграничья, докатились до глубокого тыла. Система распределения ресурсов дает сбои под давлением логистических разрывов и атак на инфраструктуру. Регуляторные механизмы не справляются с ажиотажем, превращая свободную продажу в нормированное снабжение.
В Челябинской и Оренбургской областях сеть заправок "Татнефть" установила жесткие рамки. Частный автовладелец не может заправить более 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки. Грузовой транспорт ограничен 200 литрами. Некоторые станции полностью прекратили работу, вывесив объявления о закрытии до специального распоряжения.
Екатеринбург держится на чуть более высоких лимитах — 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива для физлиц. Однако ситуация осложняется платежной дисциплиной. Операторы массово отказываются принимать банковские карты, требуя исключительно наличный расчет. Это сигнализирует о попытках АЗС аккумулировать "живые" деньги в условиях нестабильных поставок.
"Это классический эффект домино. Когда один крупный игрок вводит нормы, потребитель бежит на соседние станции, создавая там искусственный дефицит. Рынок реагирует нервно, провоцируя очереди и пустые резервуары", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Проблемы обострились после инцидента на НПЗ в Нижнекамске 12 июня. Удары дронов по нефтеперерабатывающим мощностям в Татарстане и Краснодарском крае выводят из строя технологические узлы. Даже столичный регион не застрахован — Московский НПЗ также подвергается атакам. Несмотря на быструю локализацию пожаров, каждый такой эпизод выбивает заводы из планового графика переработки.
|Регион / Компания
|Максимальный лимит (бензин)
|Челябинск ("Татнефть")
|20 литров
|Екатеринбург (Частный сектор)
|30 литров
|Ростовская область
|Ограничения по наличию сортов
Сложности с доставкой топлива через Крымский мост и охота дронов за бензовозами на новых территориях перегружают железнодорожные узлы. Пропускная способность путей не позволяет оперативно перебрасывать объемы с восточных НПЗ для тушения рыночных пожаров в Поволжье и центре России.
"На Юге ситуация близка к критической. Стоимость литра 95-го местами достигает 100 рублей. В условиях дефицита логистические плечи удлиняются, а страховые риски перевозчиков закладываются в конечную цену на пистолете", — отметил эксперт по тарифам Рабов Артём.
Пока рядовые водители считают литры, на биржевых торгах разворачиваются иные сражения. Федеральная антимонопольная служба инициировала расследование против крупных топливных трейдеров. Компании подозревают в картельном сговоре. По версии регулятора, игроки системно выкупали весь доступный объем горючего на бирже, блокируя доступ к ресурсу добросовестным сетям АЗС.
Такая тактика позволяет создавать искусственный вакуум и перепродавать топливо с огромной наценкой через посредников. В условиях внешнего давления на систему переработки подобные действия выглядят как мародерство на фоне экономического перегрева. Из-за нехватки качественного ресурса правительство уже пошло на вынужденный шаг — разрешило временный выпуск горючего с пониженными экологическими характеристиками.
"Биржевой арбитраж в период острого дефицита превращается в инструмент административного давления. Трейдеры просто 'пылесосят' рынок, оставляя регионы с пустыми баками ради сверхприбыли", — объяснил аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Основные причины — атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы и сбои в логистике. Когда НПЗ (например, в Нижнекамске) снижает выработку, ближайшим сетям приходится распределять остатки, чтобы избежать полного обнуления резервуаров.
С точки зрения защиты прав потребителей это нарушение. Однако в условиях дефицита заправки стремятся к мгновенному получению ликвидности для расчетов с поставщиками, игнорируя банковский эквайринг.
Это позволит задействовать мощности заводов, которые не могут выпускать высокоэкологичное топливо из-за отсутствия импортных присадок или поломок оборудования. Это увеличит физический объем на рынке, но может негативно сказаться на ресурсе современных двигателей.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.